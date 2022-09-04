Потеряем круглую сумму — финансовый гороскоп на 5-11 сентября

В целом неделя в финансовом отношении неблагоприятная, и нужно проявлять с деньгами большую аккуратность и бдительность.

Так как велика вероятность неправильных трат и вложений, любых финансовых ошибок и потерь. Сделки могут срываться, и если такое случится, лучше не пытаться что-то форсировать. Надвигается период ретроградного Меркурия, и заключенные сделки не будут выполняться в полном объеме, а в товаре встречается огромное количество брака. Так что важные покупки техники тоже надо отложить, если только в карте рождения у вас нет ретроградного Меркурия в Весах или хотя бы в другом воздушном знаке — Водолее или Близнецах. С важными финансовыми операциями, если что-то не идет как ожидалось, лучше повременить до выпрямления Меркурия.

Понедельник, 5 сентября, задает тон всей недели. Если ничего не обрушилось в понедельник лично у вас в плане финансов, есть надежда на то, что вас это влияние не затронет крупным образом. Луна в Козероге благоприятствует работе и финансовым делам.

Вторник, 6 сентября, обещает успехи во многих делах, если понедельник прошел неплохо, либо дает надежду на то, что что-то можно поправить хотя бы частично, если в понедельник что-то пошло не так как надо. Луна продолжает свое шествие по знаку Козерога и делает тригон к Солнцу, так что, многое может получаться.

Среда, 7 сентября, хороший день для того, чтобы договариваться с людьми и искать нестандартные выходы из сложившихся ситуаций. Луна в Водолее способствует коммуникациям.

Четверг, 8 сентября, Луна продолжает двигаться по знаку Водолея, образуя соединение с Сатурном. День хорош для обращения к серьезным и компетентным людям за консультацией или помощью. Несмотря на то, что эти люди могут быть не очень сердечны, но польза от них может быть большая.

В пятницу, 9 сентября, Луна будет находиться в Рыбах, и день традиционно считается хорошим для дел, так как это знак Юпитера. Надвигается полнолуние, так что, могут быть и какие-то ошибки и волнения, но для обращения к вышестоящим день все равно хороший.

В субботу, 10 сентября, поскольку Луна сформирует соединение с Нептуном, нужно быть аккуратнее с деньгами, чтобы избежать возможности обмана или потери денег, или неправильных трат.

В воскресенье, 11 сентября, Луна будет в Овне, и будет формировать соединение с Юпитером. Для многих людей этот аспект окажется позитивным в плане финансов.

Овен

У Овнов в первой половине недели хорошее время для налаживания деловых связей и перевода их в долгосрочное сотрудничество. Обращайте внимание на людей старше и опытнее вас самих – именно с ними у вас возможно взаимовыгодное сотрудничество. Наибольший успех ждет тех, кто занимается торгово-закупочной и посреднической деятельностью. Идет приток заказов, ускоряется товарно-денежный оборот. Используйте эти дни для активизации деловых связей. Данные вам обещания могут быть исполнены в положенный срок. Удается успешно поработать с поступающей информацией, провести её анализ и сделать верные выводы. Уделите внимание юридическому обеспечению своей деятельности. Во второй половине недели благоприятное время для повышения уровня профессионального мастерства, ремесленного труда и рукоделия. Благодаря возросшему трудолюбию и вниманию к деталям вы способны добиться хороших результатов и повысить качество работы. Если вы сконцентрируете свои усилия на практической работе, то эта неделя пройдет удачно.

Телец

Тельцам в первой половине недели звезды советуют не витать в облаках и не строить грандиозные планы, а сосредоточиться на решении конкретных практических вопросов. Для этого звезды советуют вам сосредоточиться на выполнении текущей работы. Рост доходов возможен за счет трудолюбия и личного мастерства. Если раньше у вас не было выгодной работы, то теперь она может появиться. Доброжелательные отношения в трудовом коллективе и планирование рабочего времени позволит вам добиться позитивных сдвигов. Вы можете получить заказ, который обеспечит вас работой на долгий срок. Бизнесменам рекомендуется заниматься обновлением производственных мощностей, плановым ремонтом технического оборудования. Во второй половине недели важно, чтобы вы производили приятное впечатление на окружающих – это положительно отразится на состоянии ваших дел. Особенно это относится к женщинам, которые способны мягкими методами добиваться поставленных целей. Вырастет ваш творческий потенциал. Это положительно отразится на творческих работниках, связанных со сценическим искусством.

Близнецы

Близнецам в первой половине недели звезды советуют держать все дела под личным контролем и следить за тем, какое впечатление вы производите на окружающих людей. Если ваши суждения будут серьезными и рассудительными, то это поможет вам оказывать влияние на ход событий в нужном вам направлении. Люди творческих профессий также почувствуют эмоциональный подъем и усиление работоспособности. Удачное время для финансовых спекуляций, оптовой торговли и любой деятельности, требующей от бизнесмена определенной доли смелости и готовности пойти на риск. Очень важно умение сдерживать свои эмоции и проявлять в любом деле трезвый расчет. Вторая половина недели может быть связана с улучшением условий труда. Прилагайте усилия к тому, чтобы сделать свой труд более комфортным и удобным – это положительно отразится на производительности. Чтобы вас ничего не отвлекало от углубленной работы, требуется тихая и спокойная остановка, максимально изолированная от повседневной суеты.

Рак

В первой половине недели Ракам будет удаваться успешно решать поступающие вопросы. Действуя незаметно, вы сможете более результативно проявить себя. Вырастут доходы у тех, кто связан с удаленной работой на дому, с сельским хозяйством, строительством, переработкой и торговлей морепродуктами. Работники пансионатов, гостиниц, медицинских учреждений смогут получить дополнительные доходы помимо основной зарплаты. Благоприятное время для извлечения прибыли из сделок с недвижимостью. Допустимо заниматься оформлением ипотечного кредита, а также подписывать договор на аренду и субаренду помещений. Успешно пойдут строительные и ремонтные работы. Вас могут попросить поработать на подмене, на полставки или по совместительству. Успешно пойдет деятельность, требующая серьезного погружения в исследуемые вопросы. Вторая половина недели располагает к установлению новых контактов и укреплению прежних деловых связей. Усиливаются ваши аналитические способности, благодаря чему вы будете в состоянии освоить сложную информацию.

Лев

Львам в первой половине недели звезды советуют не замыкаться на индивидуальной трудовой деятельности, а искать контакта с коллегами и единомышленниками. Будет полезно услышать мнение друзей и обменяться опытом. Хорошо заниматься долгосрочным планированием, составлять бизнес-план, устанавливать новые деловые знакомства, проводить собрания и коллективные обсуждения общих вопросов. Ваша роль в коллективном процессе – работа по координации и консолидации всех направлений. Вы справитесь с любой работой, требующей интеллектуального напряжения. Можете познакомиться с серьезным деловым человеком, благодаря которому наметится долгосрочное сотрудничество с ним. Во второй половине недели усиливаются ваши пробивные способности. Рекомендуется максимально активно проявлять себя в карьере. Однако старайтесь действовать методами «мягкой силы», избегая прямого давления – такая тактика будет более продуктивной. Ваши таланты и мастерство могут быть оценены начальством по достоинству. Возможна денежная премия или предложение занять более высокую должность. Доходы имеют тенденцию к росту.

Дева

У Дев в первой половине недели благоприятное время для стабильной работы по заранее утвержденному плану. Внешние обстоятельства могут способствовать улучшению профессионального мастерства, совершенствованию работы с инструментами. Увеличатся доходы у тех, кто работает физически, особенно в строительной индустрии, в производстве и добыче полезных ископаемых. Традиционный стиль работы даст больший результат, чем применение новых методик. Звезды советуют укреплять отношения с начальством. Вышестоящее руководство может содействовать вашей работе, повышению уровня доходов, получению долгосрочных заказов. Руководителям удастся успешно решить организационные вопросы. Наиболее продуктивным направлением во второй половине недели могут стать действия по раскрутке бизнеса: проведение рекламных акций, публикация объявлений в средствах массовой информации, смена вывески на фасаде фирмы, участие в выставках. Особенно это касается тех, кто находится в дальних командировках или ведет деловую переписку с иностранными партнерами.

Весы

Звезды советуют Весам, имеющим свой бизнес, в первой половине недели инициировать себя на деятельность, направленную на расширение бизнеса, выхода на новые более перспективные рынки. Старайтесь шире взглянуть на состояние своего бизнеса и подумать о перспективах развития. Основное внимание рекомендуется уделить работе с информацией и отладкой взаимодействия между связями разного уровня в бизнесе. Вам может прийти обнадеживающее известие издалека. Удастся найти выгодные варианты при расширении географии бизнеса. Удача ждет тех, кто работает в туристическом бизнесе, занимается издательской, рекламной и дизайнерской деятельностью. Многие ключевые вопросы удастся урегулировать благодаря дальней поездке. Отличное время для учебы и повышения профессионального уровня, сдачи экзаменов. Защите дипломных работ и диссертаций. Во второй половина недели возрастают шансы на получение дополнительного дохода помимо основной работы. Вам могут предложить подработку на полставки, по совместительству. Можете рассчитывать на получение налоговых льгот или разного рода преференций от работодателя.

Скорпион

У Скорпионов в первой половине недели может возникнуть интерес к финансовым операциям, вкладам. Чем меньше вы будете афишировать свои намерения в бизнесе, тем успешнее пойдут дела. Удачно могут сложиться эти дни для работников ночных заведений, баз отдыха, санаториев, пансионатов. Бизнесмены смогут урегулировать вопросы с банковскими и налоговыми задолженностями. Могут вырасти доходы у тех, кто имеет возможность работать неофициально, при выполнении частных заказов. Вы можете рассчитывать на получение дополнительных доходов от работы по совместительству или на полставки, а также на преференции от работодателя. Вторая половина недели сулит удачу в сфере делового партнерства. Можно вести многосторонний переговорный процесс, проводить массовые мероприятия, устраивать выставки, презентации, заключать договора на длительный срок. Благодаря вашей доброжелательности и готовности идти на компромиссы вам удастся договориться и подписать очень выгодное соглашение. Работа в составе группы пойдет легко и слаженно. Хорошо согласовывать и утверждать новые проекты.

Стрелец

У Стрельцов в первой половине недели наиболее успешное направление может быть связано с укреплением делового партнерства и поисков более совершенных форм сотрудничества и кооперации. Прислушивайтесь к советам друзей и партнеров. Вы сможете вписаться в коллективный проект и положительно повлиять на его развитие. Речь идет об организационной работе по собиранию разных людей вокруг некоего единого проекта. Это удачное время для работы на общественных началах, организации клубов по интересам, творческих фестивалей и конкурсов. Благоприятное время для укрепления деловых партнерских связей и поиска компромиссных решений, особенно связанных с планированием будущего. Рекомендуется открыто выражать свою позицию и искать единомышленников. Во второй половине недели вы сможете добиться позитивных сдвигов в работе при условии соблюдения исполнительской дисциплины. Те, кто работает в подчинении, могут рассчитывать на поддержку и понимание со стороны начальства и коллег. А бизнесмены могут принять на работу новых сотрудников.

Козерог

У Козерогов в первой половине недели благоприятное время для практического решения материальных проблем. Старайтесь ничего не менять в сложившемся стиле работы и действуйте последовательно и традиционно. Между начальством и подчиненными может установиться гармоничное взаимодействие. Начальники могут быть уверены, что подчиненные точно и в срок выполнят все поручения. В свою очередь подчиненные могут обращаться к начальству с вопросами улучшения условий труда и по любым иным темам. Успешно идут дела в гостиничном бизнесе, сфере бытового обслуживания, в медицинских учреждениях и базах отдыха. Постарайтесь не отвлекаться на посторонние разговоры и сдерживайте свои эмоциональные реакции. Во второй половине недели могут быть в полной мере востребованы таланты представителей творческих профессий. Бизнесменам следует смелее выходить на новые рынки – удачно проходит расширение географии бизнеса, открытие филиалов и дочерних предприятий в других городах и странах.

Водолей

У Водолеев в первой половине недели благоприятное время для проведения рекламных мероприятий, расширения географии бизнеса и дальних поездок. Водолеи, имеющие отношение к связям с заграницей, менеджменту, маркетингу, юриспруденции и высшему образованию запомнят эти дни как один из самых успешных периодов. Поощряйте в себе здоровый дух конкуренции и стремления занимать лидирующие позиции. Принимайте активное участие в конкурентных видах деятельности, в конкурсах и кастингах. У бизнесменов хорошее время для расширения бизнеса за счет освоения новых рынков и рекламы своих достижений. Звезды советуют уделить внимание вопросам перспективного планирования и проектирования. Могут вырасти доходы у творческих работников, а также у владельцев ювелирных салонов, платежных терминалов и игровых клубов. Вторая половина недели благоприятна для урегулирования любых вопросов с недвижимостью. Можно проводить плановые работы по ремонту и обустройству помещений. Можно запланировать оформление ипотечного кредита.

Рыбы

У Рыб в первой половине недели наиболее прибыльной деятельностью может стать все, что имеет отношение к недвижимости. Речь идет о строительстве, жилищно-коммунальном и сельском хозяйстве, сделкам с недвижимостью, оформлением договора аренды и благоустройстве прилегающей территории. Также рекомендовано заниматься вопросами страхования и укрепления безопасности бизнеса в целом. Допустимо брать ипотечный кредит и приобретать пакеты акций компаний. Бизнесменам рекомендуется проводить инвентаризацию своего движимого и недвижимого имущества. Успешно идет оформление документов на наследство. Во второй половине недели вы будете способны на тонкий психологизм при выстраивании отношений с людьми. Благодаря этому вы сможете заручиться симпатиями окружающих, найти компромиссные решения и укрепить свои деловые связи. Рекомендуется проводить встречи и обсуждения актуальных вопросов. Успешно проходят консультации, короткие поездки. Ускоряется движение бумаг по инстанциям, товарно-денежный оборот в торговле. Можно подготавливать и сдавать финансовые отчеты, заключать договора о партнерском сотрудничестве.