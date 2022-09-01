Понадобится группа поддержки — гороскоп на 2 сентября

6-7 лунные сутки. Сегодня положение Луны повышает уязвимость, подталкивает к финансовым, правовым и иным промахам.

Есть риск неудачно распорядиться деньгами, вещами или чувствами. Могут участиться проявления распущенности, слабоволия, потворства соблазнам и склонности к красивой жизни за чужой счет. Вероятны любовные огорчения, обольщения и разочарования. Возможен дискомфорт в общении с женщинами. Это не лучший момент для сделок, инвестиций, налаживания отношений, заключения брака, оплаты услуг, вступления в судебный процесс. Не стоит покупать косметику, украшения, подарки, товары для праздника или отдыха.

Овен

Сегодня звезды не советуют Овнам делать покупки, увлекаться вложениями и финансовыми играми, оформлять кредиты, пытаться монетизировать свои таланты. Вплоть до ночи возможны любовные огорчения, денежные просчеты, проблемы с оплатой развлечений, подарков или детских вещей. Не помешают аккуратность и предусмотрительность в налоговых делах. Лучше воздержаться от рискованных легкомысленных маневров.

Телец

Сегодня у Тельцов могут не ладиться отношения с партнерами и симпатичными им людьми. Разница вкусов, материальных интересов или бытовых предпочтений сделает общение менее комфортным. В этот день не стоит заключать новые союзы и реанимировать старые. Нежелательно приглашать в дом гостей, решать жилищные вопросы, пытаться заинтересовать целевую аудиторию своими талантами и плодами творчества.

Близнецы

На этот день Близнецам не стоит планировать новые ответственные дела, важные шаги, рекламные и развлекательные мероприятия. Звезды рекомендуют отменить шоппинг, в том числе с утилитарными целями: приобретения могут оказаться бесполезными, подпорченными или даже вредными. Вплоть до ночи не помешает бережнее относиться к своему здоровью. Возможны разногласия с женщинами-помощницами или подопечными.

Рак

Сегодня потери Раков окажутся минимальными, если они будут умеренны в желаниях. День может ознаменоваться нехваткой удачи и вдохновения. Возможен любовный, творческий или финансовый кризис. Могут не оправдаться надежды на монетизацию талантов или на выгодную сделку. Будет сложно угодить капризам детей. Лучше воздержаться от расходов, особенно от выбора подарков, товаров для отпуска и хобби.

Лев

Сегодня Львам может плохо удаваться общение с женской частью их окружения, особенно близкого. Также их могут разочаровать покупки, сделки, подарки, попытки «навести красоту», создать комфорт и уют в доме. Многие Львы будут не лучшим образом чувствовать себя в гостях. Могут найтись погрешности в приобретаемом имуществе. В этот день не стоит выбирать жилье, решать материальные и правовые вопросы.

Дева

Сегодня Девам может быть не очень комфортно в пути и в непосредственном близком окружении, а также в магазинах и других торговых точках. Не исключен мелкий материальный ущерб — например, пропажа или неудачная покупка. Досадные обстоятельства могут мешать гармонии в личной жизни и успеху в творчестве. Возможно недопонимание с женщинами, стоит остерегаться психологических манипуляций с их стороны.

Весы

Весов звезды предупреждают, что сегодня им может принести разочарование шоппинг или попытка уладить финансовый вопрос. По возможности в этот день лучше не делать покупки, не оформлять дебетовые и кредитные карты. Вместо красивой «парадной» стороны жизни желательно углубиться в хозяйственные дела, пусть даже они не слишком приятны: есть шанс распутать еще один узел в клубке старинных проблем.

Скорпион

Скорпионов вплоть до ночи могут преследовать неудачи. Многие представители этого знака рискуют столкнуться с денежным препятствием, дискомфортом в быту, превратностями любви, неудачной покупкой, разочарованием в творческой или публичной профессии. Вдвойне чувствительными к жизненным неурядицам могут быть Скорпионы, рожденные в середине ноября. Звезды советуют искать утешение в духовной жизни.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам помнить о скрытности и осторожности. Это день, когда удача легко отворачивается, зато следы «дней минувших» настигают с завидным упорством. Возможно, придется провести эти сутки в уединении или в режиме экономии сил. Духовная грань событий может стать важнее материальной. Хорошо работать со своими слабыми местами, воспоминаниями, воображением, тайнами прошлого.

Козерог

Козерогам этот день может напомнить о тех ошибках, которые им лучше не совершать в будущем. Это могут быть любовные, финансовые, творческие и другие промахи, из которых им пора вынести полезные уроки. Также сегодня у них есть возможность поучиться на чужих ошибках, особенно если они приняли их близко к сердцу. Большую роль при этом сыграют интуиция, память о прошлом и чувство самосохранения.

Водолей

Сегодня Водолеи в неудачной для себя фазе. Им лучше отложить активность, чтобы не выступить в невыгодной роли. Не стоит проявлять инициативу в любви, браке, семье, профессиональной сфере. Не лучший день для поиска работы, выступлений перед аудиторией, самоутверждения и налаживания отношений: велик риск встретить непонимание или неискреннюю реакцию, получить материальный или репутационный ущерб.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам критичнее воспринимать события, не забывая об их духовной или морально-этической стороне. Упущения такого рода могут уже завтра привести к ошибкам, мелким или стратегическим. В этот день полезно проинспектировать не только основы своей безопасности, но и основы своего мировоззрения. Не все пойдет гладко в общении с людьми издалека, возможны убытки или разочарования.