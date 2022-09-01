Какие сюрпризы в любви в сентябре ждут Овнов, Тельцов и Близнецов

В первый месяц осени личная жизнь знаков серьезно изменится.

Овен

Новый сезон принесет и перемену в ваших чувствах. Старые, наконец-то, забудутся, зато появятся новые. Причем симпатий может быть даже несколько, из-за чего вы запутаетесь. Присмотритесь повнимательнее к тем, кто вызывает у вас интерес. Все может быть не так однозначно: роман, который вы считали серьезным, может окажется пустышкой, а легкая интрижка — перерасти во что-то большее. Возможно, стоит сделать первый шаг? В конце месяца на горизонте может появиться кто-то из прошлого, что спровоцирует измену или неприятный разговор. Те Овны, кто уже состоит в отношениях, захотят сделать что-то романтическое для своей половинки. Сентябрь окажется богат на свидания. Вот только все испортить может ваша ревность и недоверие к партнеру. У вас точно есть основания для подозрений?

Телец

Ключевые слова сентября — нежность и тепло. В этом месяце все представители знака наконец-то смогут найти общий язык со своей половинкой и почувствуют гармонию в отношениях. Кто-то даже получит долгожданное предложение руки и сердца или решит съехаться со своим партнером. Но это произойдет, только если вы не станете торопить события и научитесь ждать. Иначе можете, наоборот, испортить отношения и получить совсем не тот результат. Семейные Тельцы будут много времени уделять своему партнеру и смогут стать с ним еще ближе друг к другу. А вот одиноким представителям знака будет совсем не до личной жизни. На первый план выйдут работа, учеба или хобби.

Близнецы

Личная жизнь Близнецов в первый месяц осени будет весьма непостоянной и полной противоречий. Даже семейные представители знака могут наставить дел сами или удивиться поступкам второй половинки. В итоге придется все обдумывать и не раз менять свои решения. Постарайтесь понять другого человека и его мотивы, чтобы не жалеть о своем решении. Многие пары вынуждены будут пересмотреть свои отношения, которые изменятся, как в лучшую, так и в худшую сторону. К одиноким Близнецам может вернуться старая симпатия, возобновятся былые связи. Но стоит ли давать этому ход? Вы точно уверены, что не наступите на те же грабли?