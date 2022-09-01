Какие сюрпризы в любви в сентябре ждут Раков, Львов и Дев

В первый месяц осени личная жизнь знаков серьезно изменится.

Рак

Начало осени будет полно романтики. Раки, у которых есть постоянных партнер, заметят, что в их отношениях снова вернулся флирт и желание удивлять друг друга. Постарайтесь больше времени проводить со своей второй половинкой, чаще выезжайте на природу, устраивайте свидания. Так вы не только узнаете еще больше о своем партнере, но и сами почувствуете себя любимыми и желанными. Одинокие представители смогут завести новые знакомства, некоторые из них даже перерастут в нечто большее. Некоторым Ракам даже удастся найти свою вторую половинку, человека, с которым будете счастливы. Главное — не бояться отдаться чувствам и перестать все контролировать, плыть по течению. Судьба вас удивит.

Лев

Без комплиментов и приглашений на свидание в этом месяце вы не останетесь — ваша способность обращать на себя внимание сработает даже в этот не самый романтический период. Вы уверены в себе, поэтому не согласны ждать и хотите просто взять то, то вам нужно. Те Львы, кто уже в паре, почувствуют от своей второй половинки особую нежность и заботу. Но для этого важно и самому проявлять инициативу, а не перекладывать ответственность за отношения целиком в руки партнера. Семейных Львов будут ждать приступы ревности, если они не прекратят заигрывать с окружающими и требовать их внимания и расположения.

Дева

В сентябре в вашей жизни будет так много событий и проблем, что любовная сфера отойдет на второй план. А это вряд ли оценит ваш партнер. Поэтому в этот период важно спланировать свое время таким образом, чтобы уделить достаточно внимания любимому человеку. Свободным представителям знака не следует усугублять имеющиеся проблемы постоянными размышлениями. Да, вам важно, чтобы все в жизни двигалось согласно правилам, а все процессы были тщательно настроен. Вот только в любви так не бывает, как ни старайся. И с этим нужно смириться, иначе так и останетесь в одиночестве.