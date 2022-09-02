Добиваемся своего легко и просто — гороскоп на 3 сентября

7-8 лунные сутки. Сегодня активные связи Луны в Стрельце с другими планетами сулят динамичный и познавательный день.

Приветствуется физическая и умственная разминка. Велик интерес к мировым событиям. Важны средства коммуникации, пути сообщения и навыки ведения диалога на иностранном языке. Ожидается активное обсуждение маршрутов, учебных программ, условий лечения. Насыщенный день для тех, чьи занятия связаны с путешествиями, учебой или контактами — например, для репортеров, переводчиков, менеджеров, инструкторов, репетиторов, водителей, тренеров. А также для дорожных и информационных служб, сервисов доставки.

Овен

Овнов ждет информативный день. Он дает простор для маневра, позволяет поддерживать широкий круг связей (включая зарубежные), учиться, путешествовать, впитывать чужие идеи и распространять свои. Возможность расширить горизонты искупит мелкие проблемы в общении и командировках: недомогания, мини-ссоры, технические заминки. Но важное дело будет буксовать, большие надежды не могут исполниться быстро.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам использовать любой подходящий момент для расширения своего кругозора. День хорош для деловых контактов и небольших командировок. Может представить особый интерес взаимодействие с удаленными клиентами, иностранцами, международными службами, сервисами коммуникации, техподдержки, почты и доставки. Если планируется путешествие или покупка, требуется уточнение деталей.

Близнецы

Близнецам день дает отличное поле для движения, обучения и развития в нескольких направлениях. Ход событий поможет им проявлять инициативу самим или ловко отвечать на внешние вызовы. Это подходящие сутки для сотрудничества и общения с элементом конкуренции (например, для устной или письменной полемики). Возможен особый интерес к теме услуг, международной коммуникации, образования или медицины.

Рак

Сегодня звезды предлагают Ракам погрузиться в повседневную суету, обещая, что она не будет скучной. Познавательные, забавные, полезные для здоровья или продвижения вверх моменты возможны в любой работе. Проявив общительность, расторопность и мобильность, вы сможете преуспеть в нескольких направлениях — в том числе в общении с иностранцами или иногородними, в учебе, лечении или карьере за рубежом.

Лев

Львам этот день поможет забыть про свои слабые стороны и пустить в ход сильные. Он особенно подходит для общения, путешествий, изучения новостей издалека, физических и интеллектуальных разминок, практики в иностранных языках, повышения эрудиции, для учебы и тренировок (особенно упражнений на гибкость и ловкость). Родителям-Львам стоит использовать удачный момент для обучения и развития детей.

Дева

Сегодня Дев может ждать интенсивное общение с домочадцами или братьями по духу. День подходит для обсуждения домашних дел, особенно динамичных, требующих изобретательности и доли риска (например, связанных с машиной, с переездом или перестановкой в доме). Также это хороший момент для научных и других исследований. Стоит помнить, что по мере углубления в детали планы могут приостанавливаться.

Весы

Для Весов это информативный день. Им стоит использовать любую возможность поддержать диалог, подключиться к каналу сведений или источнику знаний. Для многих Весов представят интерес вести из чужих краев, других городов и стран. Это подходящие сутки для путешествий, но стоит помнить, что в них вероятны досадные помехи — например, связанные с самочувствием или с деталями технического обслуживания.

Скорпион

Сегодня успех требует от Скорпионов коммуникабельности, деловитости и мобильности. Критичные ситуации будут преодолены, если налажена связь, и есть нужные навыки. Может пригодиться знание языков, эрудиция, ловкость, умение ориентироваться на местности. День покажет, что некоторые работы, маршруты и контакты пока не стоит забывать, они останутся актуальными в течение ближайших недель или месяцев.

Стрелец

День добавит Стрельцам маневренности и общительности, повысит их готовность к диалогу и конкурентоспособность. Он вдвойне хорош для Стрельцов, заинтересованных в информационном обмене — например, репетиторов или репортеров. Им стоит помнить, что некоторые аспекты интенсивного общения могут им навредить, а под обсуждаемой темой не удастся подвести черту прямо сейчас, к ней еще придется вернуться.

Козерог

Козерогов день зовет к активному образу жизни с долей разнообразия. В зависимости от ситуации и возможностей это может быть ментальная или физическая активность. Удачный момент для занятий спортом, интересных бесед, научных и других исследований, учебы и самообразования, изучения маршрутов, поездок и вылазок на природу. Особый интерес могут представить зарубежные контакты или источники знаний.

Водолей

Водолеям день позволит не только интересно провести время, но и сделать шаг в расчете на будущее. Лучше действовать в этом направлении вместе с единомышленниками. Удачный момент для поездки, турпохода, занятий спортом, интеллектуальной игры. Хорошо искать средства связи и передвижения, восстанавливать с целью последующего продолжения маршруты, контакты, источники знаний и темы для исследований.

Рыбы

Для Рыб день окажется удачнее, если они определились со своими целями и мировоззрением. В этом случае все их усилия будут приносить отдачу. Они могут рассчитывать на минимум помех, на приток нужной информации или на своевременные подарки судьбы в виде появления на горизонте нужных им людей. При обсуждении или исследовании интересующих тем важно не игнорировать денежно-имущественную составляющую.