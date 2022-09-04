Говорим о наболевшем — гороскоп на 5 сентября

9-10 лунные сутки. Сегодня Луна, вступившая в знак Козерога, помогает мыслить практичнее.

Ее аспект к Меркурию создает условия для конструктивного диалога, но требует дипломатичности и корректности в высказываниях. Общение может принять форму служебного совещания, предварительного собеседования, врачебной или иной профессиональной консультации, контакта с официальной инстанцией. Не стоит публиковать сейчас важные материалы и подписывать постоянные контракты: многие детали еще будут нуждаться в уточнении, а документы в редактуре. Ингрессия Венеры в знак Девы предлагает подумать о полезных мелких приобретениях.

Овен

Этот день вынудит Овнов стать более целеустремленными. Он может призвать их к выполнению профессионального долга, партнерских или супружеских обязательств, а также напомнить им о необходимости терпения, так как их масштабные желания не могут исполниться быстро в силу обстоятельств. Возможен визит в официальную инстанцию. Совещания этого дня потребуют повышенной конструктивности и дипломатичности.

Телец

Этот день привнесет в жизнь Тельцов ноту позитива — например, сделает их увереннее в своем творческом потенциале или привлекательности. Ход событий вряд ли будет гладким, но многие помехи благодаря новому настрою будут восприниматься как рабочие вопросы, а не как роковые препятствия. Не стоит уклоняться от обсуждения сложных тем, от работы с «проблемными» материалами, документами или клиентами.

Близнецы

Сегодня внимания Близнецов требует сложная тема, к которой им стоит отнестись серьезнее. Возможно, это будет вопрос безопасности, корректного выражения своих чувств или мыслей. Если на повестке дня дела финансовые, акцент может стоять на авансах, налогах, страховых выплатах, арендной плате или вознаграждении за творческий труд. Полезно поискать уязвимости в договорах, проектах, планах на будущее.

Рак

Для Раков этот день может оказаться ознаменован важным совещанием, визитом в инстанцию или включением в длительный диалог. Внимание многих Раков привлекут темы, связанные с домом, жильем, офисом, партнерскими активами или совместной территорией. Стоит помнить, что обсуждения сейчас носят предварительный характер. Документы, договоренности, сметы, расчеты желательно составлять в черновом варианте.

Лев

Сегодня Львам придется обратить внимание на оставшиеся серьезные недоработки или наследие прошлого, тормозящее их планы. Возможно, им придется подумать о судьбе старых вещей, о здоровье, питомце, жилье, увольнении с работы, о ремонте дома или авто. Могут потребоваться мелкие расходы и вынужденные вложения. Возможно совещание со службами техподдержки, с подчиненными, соседями или подопечными.

Дева

Сегодня Девы получат от судьбы скромный, но приятный подарок. Благодаря ему они станут привлекательнее для других и увереннее в себе. Но одновременно возрастет их потребность в красоте, любви, гармонии, элегантном имидже или в деньгах, комфорте. Им стоит помнить, что импульсивные порывы в этом направлении сейчас вредны. Чем сильнее желание, тем больше оснований вначале его обсудить или обдумать.

Весы

Сегодня Весам выгоднее отключить эмоции и сосредоточиться на практических деталях любой беседы. Темой дня может стать совместный актив, наследство, жилье, общая территория. Звезды напоминают, что это время ставить вопросы, а не давать ответы. Предварительные соглашения предпочтительнее окончательных. Важно выдвигать разумные аргументированные доводы, особенно в диалогах с гостями и иностранцами.

Скорпион

В ситуациях этого дня Скорпионов выручит их память, целеустремленность или чутье. Затруднения в поездках или общении дадут им свои положительные плоды — например, помогут им вспомнить забытый маршрут или канал связи, прояснить или улучшить свои отношения с коллегами, помощниками, друзьями или клиентами. Может прийти важное извещение или состояться значимый разговор, дающий пищу для размышлений.

Стрелец

Сегодня Стрельцам лучше сосредоточиться на материальной части своих дел — например, на теме заработка, на налогах или оплате услуг. Пристального внимания может потребовать управление ресурсами. Не исключено извещение, напоминание. Может появиться нужда в мелких целевых расходах — например, на лекарства. В отличие от насущных мелких покупок, с крупными тратами не стоит спешить, не оценив ситуацию.

Козерог

Сегодня успехи Козерогов не в последнюю очередь зависят от их готовности к конструктивному диалогу. Наряду с приятными новыми моментами им может предстоять совещание, собеседование или детальное изучение важной документации. Возможно, речь пойдет о доме, работе или учебе. Им стоит помнить, что процесс может затянуться, и в их интересах четко формулировать свои мысли и цели на всех его этапах.

Водолей

Водолеям стоит использовать этот день для получения дополнительной информации о тайных или неприятных им темах. Возможно, для этого им придется поднять архивы прошлого или вступить в приватный разговор, который не даст точных ответов. Могут вызвать вопросы предполагаемые маршруты, документы, учебные программы. Это не лучшее время для путешествий, официальных встреч и публикации важных материалов.

Рыбы

Известия и разговоры этого дня могут навести Рыб на мысль о скрытой ловушке, подстерегающей их в отношениях. Возможно, это тени прошлого, которые вызывают у них тревогу. Звезды советуют не игнорировать такие переживания, дать себе время на проверку и обдумывание полученных данных. Пока исследование не завершено, не стоит спешить с окончательным соглашением о сотрудничестве или ответом на вопрос.