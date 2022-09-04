Не помешает испытательный срок — любовный гороскоп на 5 сентября

Не стоит доверять новому возлюбленному — нужно присмотреться.

Овен

Сегодня романтические отношения потребуют от Овнов умения поддерживать диалог. Возможен разговор на важную тему. Несмотря на предварительный характер любых соглашений, стоит уже сейчас следить за своими словами: ваш партнер становится дотошнее и внимательнее к деталям, имеющим для него значение.

Телец

Сегодня Тельцы взглянут на обстоятельства своей личной жизни более трезво и прагматично, и это сразу даст им весомое преимущество. Они перестанут гнаться за призраками или внешними эффектами, начнут вовремя пускать в ход свое естественное обаяние и увереннее обсуждать волнующие их детали отношений.

Близнецы

В личной жизни Близнецов настал некомфортный период. Возможно, их любовь подвергнется испытанию бытовыми и иными житейскими трудностями. Партнерам не помешает поговорить на интимные и другие деликатные темы. Свободным Близнецам придется поискать здоровый компромисс между романтикой и реальностью.

Рак

Сегодня Ракам придется принять как должное категоричность партнера. Он может выставить ультиматум, если ему что-то не нравится. С другой стороны, он (она) может пойти ради счастья быть вместе с Раком на серьезные жертвы. В любом случае судьба даст влюбленным время на дополнительные размышления.

Лев

Этот день напоминает Львам о тех или иных практических мелочах, препятствующих быстрому развитию их романа. Приятные планы могут откладываться из-за внешних обстоятельств или из-за трудностей у партнера. Романтичный взгляд на отношения может временно уступить место приземленному и меркантильному.

Дева

В этот день Девы искренне стремятся к любовной гармонии и получают бонус в виде роста своей естественной привлекательности. Камнем преткновения может стать материальный вопрос, и с ним не стоит спешить. Если вы хотите сделать щедрый подарок любимому человеку, попробуйте вначале узнать его вкусы.

Весы

Сегодня Весы могут обнаружить, что оттеснены в отношениях на второй план. Многим Весам придется чаще соглашаться с авторитетным мнением партнера, чем отстаивать свои вкусы. Этот день вынуждает обсуждать житейские темы, не слишком хорош для флирта, знакомства, отправки романтического послания.

Скорпион

Любовные дела Скорпионов сегодня незаметно меняются к лучшему. Возможно, изменения будут микроскопическими, но судьба непременно даст знак, внушающий надежды. Вопросы, которыми задаются сейчас Скорпионы, могут привести их к мысли о необходимости взять в отношениях паузу или вернуться в прошлое.

Стрелец

Влюбленным Стрельцам стоит уточнить свои планы с учетом изменившихся условий. Не исключено, что в ближайшее время у них будет мало времени для романтики, если только они не ухитрятся совместить ее с работой или насущными делами. К любовным симпатиям могут примешаться меркантильные расчеты.

Козерог

В этот день Козероги получают от небес подарок, который помогает им в любовных делах. Возможно, откроется путь, о котором они мечтали. Однако им еще придется обдумать или обсудить массу интересных деталей, без которых исполнение их романтических желаний способно надолго застрять в мертвой точке.

Водолей

Сегодня влюбленных Водолеев может что-то озадачить или насторожить. Возможно, это будет новая нотка в поведении любимого человека, неприятное известие или собственная тайная мысль, не дающая покоя. В любом случае им потребуется время, чтобы найти подтверждение или опровержение своим подозрениям.

Рыбы

Влюбленным Рыбам этот день помогает мыслить практичнее и видеть в будущем не только приятные радужные моменты. Обаяние партнера может вступить для них в противоречие с теми подозрениями, которые вызывают его слова, интонации или детали поведения. Новым отношениям не помешает «испытательный срок».