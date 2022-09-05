Ностальгия по прошлому — любовный гороскоп на 6 сентября

Сегодня нам захочется окунуться в былое, и звезды дают на это добро.

Овен

Сегодня Овны могут быть не в лучшем расположении духа. Не исключено, что важнее приятного времяпрепровождения с пассией для них окажутся работа и профессиональный долг, а важнее гармонии отношений — собственная правота любой ценой. Возможна склонность к подозрительности, ревности или критиканству.

Телец

Сегодня Тельцам не придется прилагать слишком много усилий для достижения гармонии в своих личных отношениях. С любимым человеком их свяжет многое, от естественного чувственного влечения до общности взглядов. Также может сыграть скрепляющую роль привычка, дружба и сходство недостатков характеров.

Близнецы

В этот день Близнецы чувствительны к интимным нюансам отношений. Многие Близнецы станут психологически уязвимы, подозрительны и предпочтут развлекательным мероприятиям тайное свидание с массой предосторожностей. Может быть снижена или блокирована их способность к легкому общению и веселому флирту.

Рак

В этот день влюбленным Ракам придется подстраиваться под настроение своего партнера, которое может оказаться не самым оптимистичным и при этом заразительным. Даже если остыли и ушли былые чувства, пару в эти сутки может надежно связывать секс, дружба, привычка или взаимное чувство собственничества.

Лев

Львам стоит учесть, что сегодня их романтическое свидание может оказаться неудачным или неуместным. Не исключено, что оно попросту не состоится в силу роковых обстоятельств. Может быть неподходящим самочувствие, настроение. Если все обернулось не так, как хочется, важно не делать из этого проблему.

Дева

Сегодня Девы могут рассчитывать в любви на взаимную тягу и привязанность – но им стоит помнить, что порой это будет граничить с психологической зависимостью. Возможно искушение реанимировать давний сложный роман или возродить прежний сюжет с новым партнером с риском наступить «на старые грабли».

Весы

Сегодня Весам сложно демонстрировать партнеру приятные стороны своей натуры и оставаться для него перманентным праздником. Не исключено, что это будет взаимно. Чтобы свидание удалось, партнерам важно не ждать от задуманной встречи чудес и не завышать предел своих психологических возможностей.

Скорпион

В этот день Скорпионы хотят встретить в своем партнере не только объект романтических грез или сексуальных желаний, но и друга, который поймет их без лишних слов и сохранит их тайны. Многие Скорпионы найдут такого друга в лице своей давней постоянной пассии. Новые романы сегодня лучше не заводить.

Стрелец

Сегодня даже по уши влюбленные Стрельцы вряд ли будут безнадежными идеалистами, витающими в облаках в отрыве от дел земных. Вероятно, они предпочтут подстраховаться от разочарований или на чем-то сэкономить – например, на времени или на других ресурсах, предназначенных для романтического свидания.

Козерог

Сегодня влюбленные Козероги нуждаются в понимании со стороны партнера, и это отнюдь не дежурная фигура речи. Им жизненно необходимо чувствовать, что их потребности не остаются без внимания и ответа. Свидание станет счастливым, если Козерог открыт любви, ощущает комфорт и доверяет своей пассии.

Водолей

Сегодня Водолеи инстинктивно стремятся скрыть свои эмоции от любопытствующей публики и находят такое поведение естественным. Возможно, к этому их подтолкнет прежний печальный опыт. Скрывая нежные и добрые чувства, многие Водолеи будут не прочь открыто проявить негатив: придирчивость, недоверие.

Рыбы

Сегодня Рыбы быстрее поладят с партнером, если увидят в нем старинного друга. Обстоятельства этих суток помогут стабилизировать отношения и избежать в них новых ошибок, но не обещают легкого позитивного настроения. Пару может сплотить ностальгия по прошлому, даже если оно было не очень удачным.