Решаем все молниеносно — финансовый гороскоп на 6 сентября

Сегодня нужно действовать быстро — так проблемы не задержатся в нашей жизни.

Овен

Сегодня Овнам не следует проявлять инициативу в делах, если при этом требуется поддержка со стороны трудового коллектива. Вероятно, вы не сможете убедить коллег в своей правоте. А по некоторым текущим вопросам могут возникать разногласия. Успешно пойдут дела у тех, кто работает в сфере услуг или принимает участие в собраниях акционеров, планерках, совещаниях и конференциях.

Телец

Тельцы, работающие в салонах красоты, модных бутиках или в ресторанном бизнесе, могут столкнуться с неадекватным поведением некоторых клиентов. Будьте осмотрительнее при расчетах. Также не следует экспериментировать и пытаться что-то усовершенствовать. Успешно пойдут дела у офисных служащих, работающих с документами или на компьютере.

Близнецы

Близнецам в этот день не рекомендуется подготавливать и сдавать отчетную документацию. Возможны ошибки при работе с цифрами, которые в дальнейшем будет нелегко обнаружить. Бизнесменам рекомендуется воздержаться от проведения инвентаризации движимого и недвижимого имущества. Удачно пойдут дела с учебой и рекламными мероприятиями. Успешно проходят спекулятивные сделки.

Рак

Ракам в этот день не рекомендуется подавать начальству докладные записки и вносить предложения по совершенствованию в работе. Ваши старания не найдут понимания и поддержки и усилия могут быть потрачены впустую. У торговцев могут возникать сложности с логистикой. Успешно пойдут дела в строительстве и у работников финансового сектора.

Лев

Львы, проходящие профессиональное обучение на платной основе, сегодня могут усомниться в качестве преподавания. Тем, кто самостоятельно обучается, не рекомендуется расходовать деньги на покупку обучающих видеоматериалов. Бизнесменам лучше воздержаться от крупных покупок за границей. Удачно пойдут дела в торговле и на транспорте.

Дева

Для успешной работы Девам рекомендуется особое внимание уделить выстраиванию отношений с коллегами и подчиненными. Именно благодаря слаженному взаимодействию в трудовом коллективе вы будете в состоянии повысить производительность труда и, соответственно, уровень доходов. А от инициатив в вопросах финансов пока лучше воздержаться, ввиду больших рисков потерять деньги.

Весы

Весам, имеющим свой бизнес, в этот день не следует полагаться на надежность в поведении деловых партнеров. Не исключено, что договорные отношения окажутся нарушены. Чтобы дела пошли успешно, делайте всю основную работу самостоятельно. Никому не делегируйте свои полномочия. Можно принимать участие в творческих конкурсах, кастингах, пробовать свои силы в новых профессиях.

Скорпион

Скорпионы в этот день не застрахованы от спонтанных ссор и споров в трудовом коллективе. Также могут быть частые сбои в работе компьютерной техники. Поэтому рекомендуется делать резервные копии важных документов. Наиболее успешно поработают те, кто выполняет частные заказы у себя на дому. К этой категории работников относятся и фрилансеры. Старайтесь браться за те дела, которые сегодня успеете завершить.

Стрелец

Стрельцам в этот день лучше уклониться под благовидным предлогом от посещения корпоративной вечеринки. В противном случае это может негативно отразиться на вашей деловой репутации. Успешно проходят торговые сделки. Усиление интеллектуальных способностей может положительно отразиться на деловых контактах и профессиональном обучении.

Козерог

У Козерогов это один из лучших дней для деловой активности. Старайтесь ориентировать себя на получение конечного результата и своевременное исполнение плановых работ. Начальство может оценить ваши успехи и предложить занять более высокую и ответственную должность. Методичные усилия в сочетании с трудолюбием и практичностью положительно повлияют на результаты работы.

Водолей

Водолеям рекомендуется прилагать больше усилий для углубления профессиональных знаний. Возможно, сегодня вам поручат выполнять сложное задание, с которым вы сумеете успешно справиться. Все это может положительно отразиться на вашей деловой репутации. Удачно идут дела во время служебных командировок и при работе на вахте. Контакты с иностранцами могут оказаться полезными.

Рыбы

Рыбам рекомендуется заниматься урегулированием вопросов, связанных с финансовыми обязательствами. Можно давать и брать деньги взаймы на короткий срок. Успешно проявят себя банковские служащие и работники бухгалтерий. Вместе с тем вы не застрахованы от материального ущерба из-за несогласованности в сотрудничестве с деловыми партнерами.