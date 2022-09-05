Смотрим на все через призму позитива — гороскоп на 6 сентября

10-11 лунные сутки. Сегодня удачное и порой уникальное стечение внешних обстоятельств может сопровождаться не самым позитивным внутренним настроем.

Сближение Луны и Плутона способно добавить в эмоциональный фон этого дня ноту пессимизма, подозрительности или психологического давления, оживить вредные привычки. Возможно, придется посетить забытое, темное или не очень приятное место. Нейтрализовать негатив можно, занявшись полезными практическими делами или поддержав старинную дружбу. В этот день можно с пользой заглянуть на склад оригинальных раритетов прошлого, пристроить ненужные вещи или дать им вторую жизнь.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам поставить на первое место профессиональные, финансовые или бюрократические вопросы с долгой предысторией. Это подходящий момент для контактов с руководством, коллегами и официальными инстанциями. Самое время вернуться к неприятной теме прошлого, которую давно пора закрыть. Желательно быть в эти сутки реалистом и практиком, не идти на поводу у своих негативных эмоций.

Телец

Сегодня звезды обещают Тельцам ровный настрой и удачу в текущих делах. Многим Тельцам помогут врожденные практичность, настойчивость и основательность. Но не стоит рассчитывать на быстрый прогресс, особенно в поездках и в поиске информации: возможны задержки по объективным причинам. Это хороший момент для того, чтобы убедиться в своей правоте и еще немного продвинуться в реализации своих идей.

Близнецы

Сегодня у Близнецов есть шанс оригинальным образом уладить сложный критичный вопрос. В центре внимания могут оказаться налоговые нюансы, давние задолженности или задержанные выплаты, а также имущественные вопросы: старые вещи, жилье, наследство. Возможно, придется вступить в контакт с финансовой, налоговой или страховой организацией, коммунально-хозяйственной службой. Могут советом помочь друзья.

Рак

Сегодня Ракам не стоит сбрасывать со счетов старую дружбу: она способна помочь даже при застарелых разногласиях. Тон общению в этот день часто будут задавать другие люди, а Ракам придется проявлять дипломатичность, уживчивость и подстраиваться к предложенному настроению. В этот день можно избежать обсуждения неприятных тем, но не стоит обольщаться: они все еще на повестке, и диалог не окончен.

Лев

Сегодня Львам лучше заняться насущными практическими задачами, проявляя в них последовательность, упорство и небрезгливость. Внезапный успех может прийти в последний момент, а результат оказаться не совсем таким, как хотелось. Возможен доход благодаря черновым работам, уборке, ремонту. Может напомнить о себе недолеченная болезнь, прежняя погрешность в делах или хронический беспорядок в помещении.

Дева

Сегодня Девы могут рассчитывать на удачу, но она чаще будет посещать их в трудные неприятные минуты. Критичная ситуация внезапно может обернуться прогрессом, особенно в любви, творчестве и воспитании детей. Многие Девы убедятся в правоте своих взглядов, полезности своего прежнего профессионального или житейского опыта, а также в том, что иногда «нет худа без добра». Возможна поддержка от друзей.

Весы

Сегодня Весы уязвимы в психологическом, бытовом или ином отношении. Однако звезды утверждают, что они могут извлечь из сложившихся обстоятельств некоторую пользу, если начнут смотреть на вещи практичнее и будут скромнее в своих запросах. Возможно, им удастся частично поправить свое здоровье или сберечь ресурсы, поладить с домочадцами, конкурентами или продвинуться в решении жилищного вопроса.

Скорпион

Сегодня Скорпионы интуитивно чувствуют или знают по опыту, где именно их ждет удача. Самые неприятные с чужой точки зрения ситуации они будут обращать на пользу себе, своему делу или своим близким. Чтобы эта способность им не изменила, звезды советуют им беречь свои душевные и коммуникационные ресурсы – например, вместо новых сомнительных знакомств чаще поддерживать старую дружбу и симпатию.

Стрелец

Этот день может подсказать Стрельцам весьма оригинальные финансовые и житейские решения в кризисной ситуации, а также принести им неожиданные и полезные приобретения. Не исключено, что последние будут сделаны на распродаже и взяты со скидкой. Это подходящий момент для экономных и практичных обновлений с временной целью – но не стоит забывать, что «нет ничего более постоянного, чем временное».

Козерог

Сегодня Козерогам желательно позаботиться о знаке своего настроения: лучше, если это будет «плюс», а не «минус». Гармоничный ровный настрой обеспечит им необходимое душевное равновесие, поможет укрепить позиции и вовремя увидеть момент удачи. Возможно озарение или счастливый случай. Звезды подсказывают, что оптимизм или пессимизм во многом будет задан самочувствием, и советуют за ним следить.

Водолей

Водолеев день приглашает к осторожности или скрытности. Свои оригинальные идеи им лучше реализовывать в узком кругу друзей или при поддержке семьи. Важно оказаться на защищенной территории или иметь психологическую опору, позволяющую чувствовать себя в безопасности. Желательно избегать в эти сутки начинаний напоказ и любых проявлений излишней публичности, беречь от посторонних глаз свои ресурсы.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам ценить старую дружбу: несмотря на глубокие разочарования в прошлом и настоящем, она может оказаться полезной в будущем. Стоит поддержать любые отношения, основанные на смеси взаимной симпатии и практической выгоды. Также этот день может подсказать оригинальные идеи по сохранению или трансформации брачного союза. Новые отношения будут развиваться по старым сценариям.