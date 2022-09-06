Обо всем можно договориться — любовный гороскоп на 7 сентября

Общение — то, что сможет склеить разбитые отношения.

Овен

Сегодня Овны открыты для диалога о будущем и охотно выслушают мнение партнера на этот счет. Хорошо побывать с любимым человеком в компании общих друзей или обсудить новости. Не стоит планировать тихую приватную встречу: в интимную обстановку в любой момент могут ворваться вести из «большого мира».

Телец

Сегодня Тельцам легко найти общий язык с представителями другого пола, если они подвижны, общительны, независимы и мыслят прогрессивно. Но им не стоит чересчур настойчиво бравировать этими качествами, если в глубине души они надеются встретить надежного партнера для прочных и гармоничных отношений.

Близнецы

Сегодня Близнецы склонны активно поддерживать контакты с представителями другого пола и часто сами проявляют в них инициативу. При этом их тон и манеры могут оставаться нейтральными. Рациональное мышление будет преобладать у них над романтическими эмоциями, или Близнецы будут успешно их контролировать.

Рак

Сегодня влюбленные Раки склонны оглядываться на мнение близкой им социальной группы. Также они могут попасть под влияние друзей своего партнера. Многие Раки будут опираться в своих решениях не на собственные чувства, а на общепринятые в данный момент стандарты, забывая, что они не абсолютны.

Лев

Сегодня главной связующей нитью в отношениях Львов может стать общение. Звезды подсказывают, что взаимной общительности мало и желательно дополнить ее общностью интересов – иначе Львы будут часто сворачивать беседу в свое русло, проявляя дотошность и придавая чрезмерное значение отдельным деталям.

Дева

Сегодня влюбленные Девы стремятся устроить свидание по важным для них стандартам. Это могут быть общепринятые в их кругу каноны ухаживаний или их личные задумки. Им стоит помнить, что количество оригинальных деталей не всегда переходит в качество. Экспериментируя, стоит держать в уме цель или план.

Весы

Сегодня эмоциональность не является сильной стороной влюбленных Весов, зато они открыты для общения и умеют стройно формулировать свои идеи. Пропускать возможность контакта было бы ошибкой — но не стоит удивляться, если свидание будет выглядеть как дружеский разговор, а не как встреча влюбленных.

Скорпион

Сегодня Скорпионам важно не навязывать партнеру свои привычки или взгляды: это вряд ли возымеет эффект. Желательно не играть в сомнительные психологические игры и говорить обо всем честно в формате дружеского разговора. Лучше не давать крупных обещаний, а мелкие заявки тут же подтверждать делом.

Стрелец

Сегодня сильной стороной Стрельцов является красноречие, зачастую подкрепленное основательной практикой прежнего общения с противоположным полом. Даже не будучи сильно влюбленными и остро заинтересованными, представители этого знака могут привлечь внимание своей эрудицией и манерой вести разговор.

Козерог

Сегодня влюбленные Козероги могут начать метаться между своим собственным пониманием некоторых важных вещей (часто весьма оригинальным и разумным) и актуальной общепринятой нормой. Возможно, их будет заботить баланс любви и дружбы, тема финансовой или иной независимости в отношениях разных полов.

Водолей

Сегодня Водолеи верят, что обо всем можно договориться, а слова нужно подтверждать делом — и любовные отношения не станут исключением. Заслужить теплый взгляд пассии они постараются эрудицией и общительностью. Несмотря на продуманный сценарий действий, им не будут чужды отдельные импровизации.

Рыбы

В этот день мнительные и внушаемые Рыбы, которым не хватает собственного волевого стержня, склонны слепо следовать в своих романтических отношениях навязанным обществом правилам и стандартам. Гордые и независимые Рыбы могут публично их игнорировать и отвергать, но втайне будут с ними считаться.