Разговариваем обо всем и ни о чем — гороскоп на 7 сентября

11-12 лунные сутки. Сегодня взаимодействие Луны с Меркурием, Марсом и Юпитером обещает динамичный и познавательный день.

Можно использовать его для коллективных прогулок, поездок и экскурсий, а также для обсуждения новостей, установочных занятий, групповых и партнерских тренингов, первичного или повторного сбора данных для исследований. Приветствуются общительность, дружелюбие, мобильность, любознательность, командный дух. Успех ждет в сфере коммуникации, логистики, менеджмента, программирования, информационных технологий, журналистики, репетиторства, консультирования, популяризации технических и научных знаний.

Овен

Сегодня внимание Овнов могут привлечь темы будущего, а также связанные с ними долгосрочные договоры, дружеские и профессиональные контакты. Это подходящий момент для участия в коллективном мероприятии (поездке, партнерской акции, корпоративном собрании, публичной дискуссии) с целью продвижения своих идей и поиска потенциальных единомышленников. Имеет смысл следить за новостями Овнам-фрилансерам.

Телец

Сегодня Тельцам придется проявить больше общительности, деловитости, целеустремленности и дружелюбия, если они хотят дать ход своим нестандартным идеям, продвинуться в свободной деятельности или в профессиональной карьере. Звезды советуют им не унывать, если вместо дальнейшего прогресса на их пути наблюдается топтание на месте или откат назад из-за объективных препятствий: это явление временное.

Близнецы

Близнецам стоит использовать этот день для исследований, целевых командировок и для поддержки связей за рубежом, дружеских и профессиональных. Это удачный момент для любых поездок и занятий, требующих изобретательности и предприимчивости. Растет интерес к забытым (отложенным) связям или маршрутам. Если речь об учебе, пора подумать о повторении пройденного. Близнецов-домоседов ждут вести издалека.

Рак

Ракам звезды подсказывают, что коллективные интересы в эти сутки могут оказаться важнее личных. В зависимости от обстоятельств на первое место могут выйти семейные планы, партнерские обязательства, профессиональные события или нужды друзей, групповые поездки, корпоративные собрания или тренинги. Не стоит выпадать из общественной жизни и потока новостей Ракам, нацелившимся на карьерный рост.

Лев

Сегодня звезды не советуют Львам уклоняться от участия в коллективных мероприятиях, собраниях и дискуссиях, пропускать учебные занятия и тренировочные сборы, откладывать командировки. Это хорошие поводы отвлечься от скучных мелочей, которыми их сейчас вынуждают заниматься обстоятельства. Также пребывание среди людей поможет им расширять знания, поддерживать связи и изучать возможные маршруты.

Дева

Сегодня на первое место для Дев могут выйти повседневные служебные обязанности или дружеские обязательства – что не исключает для них интересного познавательного общения, взаимных полезных услуг и продуктивного сотрудничества. Самые коммуникабельные и шустрые Девы успеют в течение дня не только справиться со своими рутинными делами, но и продвинуться в карьере или достижении поставленной цели.

Весы

Сегодня Весы получат шанс высказаться в полуформальном стиле или обменяться нестандартными идеями. Предметом их интереса может стать успешный проект с назревающей на последнем этапе заминкой или замедляющийся прогресс в новом направлении - судьба дает время обсудить и то, и другое. Это подходящий момент для разговора с другом, коллегой, учителем или партнером, для поиска временного консенсуса.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам быть общительнее, но при этом стараться не выдвигать на первый план свои личные нужды и не прибегать к приемам психологического давления. На первое место лучше ставить нужды других людей: друзей, коллег, домочадцев, клиентов. Подчеркивать свой интерес стоит лишь в случае, когда вы готовы сообщить нечто полезное, предложить быструю помощь или обмен услугами.

Стрелец

Стрельцам желательно использовать этот день для разъездов, общения и сотрудничества, с упором на дела коллективные или партнерские, на обучение или социализацию. Лучше не рассчитывать на быстрый прогресс, но и отчаиваться не стоит: контакты, задействованные в эти сутки, в будущем возобновятся. Важно сделать в актуальных направлениях больше заделов, используя для этого и новые, и старые связи.

Козерог

Сегодня Козерогам стоит следить за последними новостями и социальными тенденциями, чтобы корректировать в нужную сторону свои планы, включая профессиональные и финансовые. Возможно, потребуется совещание или работа с документом. Звезды напоминают, что сейчас самые важные диалоги, исследования и расчеты могут замедлиться и даже «зависнуть» по внешним причинам. Не стоит спешить с важными покупками.

Водолей

Водолеям день дает хорошие возможности в сферах, связанных с коммуникациями, инфоструктурами, учебой, менеджментом, программированием, инженерными навыками и точными науками. Помимо рутинных поездок и контактов можно использовать его для предварительного изучения важных маршрутов и активного набора данных для повторных исследований. Новости этого дня, включая зарубежные, заслуживают внимания.

Рыбы

Сегодня звезды рекомендуют Рыбам следить за тенденциями и стараться отделить зёрна от плевел, чтобы не попасть впросак и не принять желаемое за действительное. Есть шанс получить дружеский совет и помощь, влившись в ту или иную команду.