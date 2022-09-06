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Любовные авантюры и яркие события: чем запомнится сентябрь
Астролог рассказал, чего нам ждать в месяц Венеры в Деве.
Надеемся, что этот фактор станет достойной компенсацией недостающих качеств для обоих планет. Значит, даже несмотря на стартующий вскоре очередной цикл ретроградности Меркурия (с 10 сентября), можно рассчитывать на достойный настрой на любую работу (в том числе кропотливые проекты). Останется и умение работать с мелочами и извлекать из этого пользу, выстраивать экономически выгодную программу действий, да и общий критический настрой будет помогать делу.
Кстати, поворачивающий в обратную дорогу на три недели (с 10 сентября) собрат Венеры – Меркурий, наверняка создаст ситуации возвратов и повторов в сфере партнёрских отношений. А многие и сами не заметят, как оказались в плену прежних связей – кого-то захлестнут воспоминания о прошлом, а кто-то как специально и непременно случайно где-нибудь столкнётся с прежними партнёрами. Да и вообще, на небесах в ближайший месяц много ретроградных планет – как говорится, «всё новое, хорошо забытое старое».
Рецепция Венеры в Деве с Меркурием в Весах – достойный конструктивный союз для писателей и людей литературного труда, творческих деятелей, работающих со словом и речью, а также разного рода программных дизайнеров и многих других смежных специальностей.
За время транзита у Венеры будет по-настоящему только один напряжённый аспект – 16-17сентября, на фоне оппозиции Солнца с Нептуном, Венере перейдёт дорогу Марс. Можно вполне уверенно говорить о сложностях этого периода в парных контактах и коммуникациях, высока вероятность конфликтов, обманов и финансового ущерба, особенно с середины дня 16 и до 18 сентября включительно.
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