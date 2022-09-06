Любовные авантюры и яркие события: чем запомнится сентябрь

Астролог рассказал, чего нам ждать в месяц Венеры в Деве.

Всё не так уж плохо – Венера, переходя в традиционно не лучший для себя знак Девы (с 5 по 29 сентября), в этом транзите будет поддержана дружественной «рецепцией» с Меркурием. Проще говоря, планеты будут находиться в знаках силы друг друга, тем самым подпитываясь и обмениваясь энергией будут действовать вместе

Надеемся, что этот фактор станет достойной компенсацией недостающих качеств для обоих планет. Значит, даже несмотря на стартующий вскоре очередной цикл ретроградности Меркурия (с 10 сентября), можно рассчитывать на достойный настрой на любую работу (в том числе кропотливые проекты). Останется и умение работать с мелочами и извлекать из этого пользу, выстраивать экономически выгодную программу действий, да и общий критический настрой будет помогать делу.

Кстати, поворачивающий в обратную дорогу на три недели (с 10 сентября) собрат Венеры – Меркурий, наверняка создаст ситуации возвратов и повторов в сфере партнёрских отношений. А многие и сами не заметят, как оказались в плену прежних связей – кого-то захлестнут воспоминания о прошлом, а кто-то как специально и непременно случайно где-нибудь столкнётся с прежними партнёрами. Да и вообще, на небесах в ближайший месяц много ретроградных планет – как говорится, «всё новое, хорошо забытое старое».

Рецепция Венеры в Деве с Меркурием в Весах – достойный конструктивный союз для писателей и людей литературного труда, творческих деятелей, работающих со словом и речью, а также разного рода программных дизайнеров и многих других смежных специальностей.

За время транзита у Венеры будет по-настоящему только один напряжённый аспект – 16-17сентября, на фоне оппозиции Солнца с Нептуном, Венере перейдёт дорогу Марс. Можно вполне уверенно говорить о сложностях этого периода в парных контактах и коммуникациях, высока вероятность конфликтов, обманов и финансового ущерба, особенно с середины дня 16 и до 18 сентября включительно.

Ещё один противоречивый день с участием Венеры – её противостояние с Нептуном 24 сентября. Этот день незадолго до новолуния 26 числа также содержит энергию разобщения и сомнений в чувствах, разбалансировку на уровне «нравится – не нравится», вычурного стремления к идеалам и ошибочного выбора. Но в позитивном плане аспект может стимулировать творческую активность и тягу к духовным устремлениям.

Гармоничные аспекты Венеры – во многом подтверждают тезис о её отважном положении в этом транзите. 19-20 сентября – Венера в дружественном союзе с Ураном сулит интересные новые знакомства и связи, ускорение в делах, есть и не малая вероятность неожиданной прибыли.

И наконец, прямо в канун новолуния 26 сентября Венера станет самой популярной и заметной планетой – её дружба с Плутоном утром и соединение с Меркурием вечером обещает какие-то красноречия, любовные авантюры и яркие события в публичном пространстве (с середины дня 25 числа). Высок и договорной ресурс. А ещё такой транзит нередко соответствует понятию «сорвать куш». Так может по лотерейному билетику?