Держим дистанцию — любовный гороскоп на 8 сентября

Сегодня стоит быть подальше от любимого человека — отношения будут целее.

Овен

Этот день приглашает влюбленных Овнов серьезнее отнестись к будущему своих личных отношений и стать в них дальновиднее. Дружным парам пора подкорректировать совместные планы. Свободным Овнам звезды советуют стать осмотрительнее в знакомствах и воздержаться от случайных легкомысленных приключений.

Телец

Сегодня влюбленным Тельцам желательно взять свои чувства под контроль – в противном случае за них это сделают люди или внешние обстоятельства. Романтическое свидание может не состояться по объективной причине или из-за внезапного поворота настроения. Важнее любви в этот день может стать долг.

Близнецы

Влюбленным Близнецам этот день помогает оставаться сдержанными и контролировать свои чувства, когда в этом появляется объективная необходимость. Обратной стороной выдержки может стать нехватка теплого эмоционального контакта там, где сдерживать порывы и держать дистанцию не обязательно.

Рак

В этот день подлинные эмоции влюбленных Раков могут оказаться зажаты и блокированы. Весьма вероятны проблемы в эмоциональной или интимной сфере. Причиной может стать запрет на искренность или необычная ситуация, в которой Раки не видят для себя безопасного способа расслабиться и выразить чувства.

Лев

В этот день Львам лучше принять как должное особенности поведения и природного темперамента своего партнера. Если в его манерах возросла доля сдержанности, педантизма или принципиальности – значит, у него есть на то свои причины (и это вовсе не обязательно обида на вас или желание вас наказать).

Дева

В этот день Девам будет сложно добиться в своих любовных делах заметного прогресса. Причиной может стать занятость, неважное самочувствие или другой сдерживающий фактор, который они посчитают важным – например, невозможность появиться перед объектом своих симпатий в желаемом выигрышном образе.

Весы

В этот день влюбленным Весам не остается ничего иного, как следовать знакомому проверенному сценарию отношений или стандартной программе свидания. Это убережет их от лишних на данный момент волнений, поможет скрыть свои слабости или сохранить в общении с партнером желаемую оптимальную дистанцию.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам держать в общении с любимым человеком оптимальную дистанцию. Попытка сближения может быть расценена второй стороной как посягательство на ее свободу, планы или законную зону влияния. Это не самый подходящий момент для знакомства и начала романтических отношений.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут привлечь потенциального партнера профессиональной эрудицией и удивить не свойственной им сдержанностью. В общении с представителями другого пола многим Стрельцам предстоит держать дистанцию в связи с нестандартными обстоятельствами, занимаемой должностью или деловым этикетом.

Козерог

Сегодня дружелюбие соседствует в поведении Козерогов со сдержанностью, и партнеру нелегко пробиться к их сердцу. Ко всему, включая собственные чувства, они подходят очень рационально. Если Козерог не слишком влюблен, он может решить, что отношения мешают его планам и отягощают его жизненный баланс.

Водолей

В этот день Водолеи могут продемонстрировать любимому человеку удивительную смесь дружелюбия и хладнокровия. В их настроении сегодня возможны внезапные перепады, а в поведении не исключены определенные странности. Будучи «человеком-сюрпризом», они могут предложить партнеру неожиданный эксперимент.

Рыбы

Сегодня влюбленные Рыбы могут испытывать трудности с взаимопониманием или столкнуться с внешним барьером на пути реализации своих романтических планов. Ситуации этого дня предлагают им не тот формат общения, который давал бы им шанс быть по-настоящему увиденными, услышанными и понятыми партнером.