Деньги любят счет — финансовый гороскоп на 8 сентября

Пересчитывайте свои деньги чаще — могут преумножиться.

Овен

Овнам в этот день следует хорошенько взвесить все варианты, прежде чем приступать к работе. Если вы в чем-то не уверены, то лучше за такие дела и не браться. Первая половина дня может пройти с осложнениями в трудовом коллективе. Не исключены технические поломки и споры с коллегами. Наиболее важные дела лучше отложить на конец рабочего дня.

Телец

Тельцам в начале дня, возможно, придется в срочном порядке поменять свои планы и заниматься совсем не теми делами, которые изначально готовились. У вас могут оказаться весьма туманные представления относительно перспектив, поэтому лучше пока воздержаться от среднесрочного и краткосрочного планирования. Не поддавайтесь на внешние влияния и старайтесь принимать самостоятельные решения.

Близнецы

У Близнецов в первой половине дня могут сложиться странные отношения с начальством. Вы вряд ли сможете понять логику поведения начальства, и у вас могут быть весьма неопределенные представления о целях работы. Иногда лучше ничего не делать, чем сделать что-то неправильно – и сейчас как раз такой день. Может случиться так, что начальство в течение дня поменяет свои прежние решения, которые утратят актуальность.

Рак

Ракам, проходящим профессиональное обучение, этот день можно пропустить, либо не строить особых планов относительно учебы. Иначе вы рискуете усвоить учебный материал с сильными искажениями. Также не исключено, что преподаватели допустят ошибку и будут не так объяснять вам материал. Сложнее всего придется тем, кто проходит стажировку на новом месте работы.

Лев

Львам с утра лучше не заниматься вопросами финансового регулирования и не брать на себя ответственность за распоряжение чужими деньгами. Возрастает вероятность убытков или ошибок при проведении финансовых операций. Использование электронных платежных систем может быть связано с техническими сбоями и зависанию платежей. В конце дня будет удачное время для тех, кто занимается ремонтом и обслуживанием техники.

Дева

Девам в первой половине дня не рекомендуется вести переговоры и подписывать важные документы. Может осложниться работа у тех, кто занимается подготовкой и сверкой текстов предстоящих договоров. Вторая половина дня благоприятствует творческой активности. Вы сможете преуспеть в новых профессиях или при решении нестандартных задач. Хорошее время для тех, кто работает по свободному графику.

Весы

У типичных Весов в первой половине дня могут возникнуть недоразумения в отношениях с коллегами и подчиненными. Старайтесь чутко фиксировать поступившие вам задания, чтобы не возникало разночтений относительно того, кто и какую работу должен выполнять в трудовом коллективе. Во второй половине дня сосредоточьтесь на завершении ранее начатых дел, даже если для этого придется подольше задержаться на рабочем месте.

Скорпион

Традиционные виды работы для Скорпионов сегодня предпочтительнее. Если есть возможность выбора, то отдавайте предпочтение той работе, в которой у вас имеется солидный опыт, и все предсказуемо. Не следует начинать эксперименты в поисках более совершенных и производительных методов работы. В конце рабочего дня могут улучшиться показатели работы у торговцев и водителей транспорта.

Стрелец

Стрельцам в начале дня рекомендуется воздерживаться от выполнения ответственной и технически сложной работы. Особенно это относится к тем, кто занимается ремонтно-строительными работами или же занимается обустройством помещений. Это не лучшее врем для контактов с начальством. К концу дня ситуация улучшится, и вы сможете найти оптимальное решение в сложных вопросах.

Козерог

Козерогам в начале дня может поступить ложная информация, в результате которой возрастает риск ошибочных действий. Также это не лучшее время для контактов, консультаций, обмена опытом и профессионального обучения. Не следует излишне полагаться на те обещания, которые вам могут давать окружающие. К концу дня старайтесь перехватить инициативу и удерживать ситуацию под личным контролем.

Водолей

Неразбериха в финансовых вопросах, столь характерная для начала этого дня у Водолеев, может привести к убыткам. Старайтесь вести строгий учет всем своим расходам и доходам. Деньги любят счет – это правило особенно актуально для данного дня. В конце дня вам могут поступить частные заказы. Успешно поработают фрилансеры и те, кто выполняет частные заказы.

Рыбы

У Рыб в утренние часы может сложиться неправильное представление о текущей ситуации и в особенности о взаимоотношениях с деловыми партнерами. Не стоит подозревать партнеров в нечестности, равно как и проявлять избыточное благодушие. Старайтесь держать под личным контролем наиболее важные вопросы. В конце дня удачнее пойдет работа в составе группы.