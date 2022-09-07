Не боимся перенести свои идеи в реальность — гороскоп на 8 сентября

12-13 лунные сутки. Сегодня взаимодействие Луны в Водолее с Сатурном и Ураном подчеркивает принципиальные противоречия, накопившиеся в отношениях.

12-13 лунные сутки. Сегодня взаимодействие Луны в Водолее с Сатурном и Ураном подчеркивает принципиальные противоречия, накопившиеся в отношениях. Возможны споры между сторонниками планирования и фанатами эксперимента, поклонниками. Не исключены сложные отношения с друзьями, коллегами, сообществами и неформальными объединениями. В течение дня возможны компьютерные сбои, сюрпризы, изменения в планах. Вероятна нервозность. Темой дня могут стать экономические, организационные и социальные проблемы. Многие вопросы требуют времени для повторного обсуждения.

Овен

Сегодня для Овнов сохраняют важность социальные события и коллективные проекты – особенно если они вложились в них материально, надеются найти в них друзей, учеников или преуспеть в них благодаря своим профессиональным навыкам. Возможен сюрприз, вынуждающий в очередной раз проверять и корректировать долгосрочные планы. В этот день лучше воздержаться от спонтанных трат и инвестиций в будущее.

Телец

Этот день ограничивает свободу Тельцов, может напомнить им об их профессиональном, дружеском, семейном или гражданском долге. Часто ограничения будут знакомыми. Может возрасти уровень контроля со стороны начальства или официальных инстанций. Возможны барьеры при попытке продвинуть плод своего креатива. Пригодятся такие качества, как самодисциплина, сдержанность, умение беречь свое и чужое время.

Близнецы

Близнецам этот день напомнит о рамках, в которых им нужно держаться. К счастью, эта задача не покажется им сложной: ведь заданные правила в конечном счете будут работать на их интересы. Возможно, им придется стать разборчивее в профессиональной части. Домашняя ситуация окажется на втором плане по сравнению с рабочими вопросами.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам не пренебрегать строгими коллективными или профессиональными правилами: это залог их защиты и надежного тыла. Следуя инструкции или пунктам контракта, они будут спокойнее чувствовать себя в поездках и людных местах, в момент нового сюрприза или эксперимента. Возможен интерес к теме налогообложения, страхования, долгосрочных вкладов, групповой и долевой собственности.

Лев

Сегодня Львам придется считаться с ограничениями, которые станут для них неизбежной обратной стороной возможности общаться или состоять в нужной группе. Это может быть вынужденная дистанция, тест или строгая система контроля. Те или иные рамки будут заданы и в официальной, и в неформальной среде, в профессиональном сообществе и в компании друзей. Лучше соблюдать правила, чем пытаться их обойти.

Дева

Сегодня звезды рекомендуют Девам поставить свой личный комфорт и персональное самовыражение на второе место, а на первое выдвинуть долг, порядок, гигиену или здоровье. Желательно придерживаться действующих в данный момент строгих рамок — будь то ваш служебный график, деловая субординация, инструкция, план работ, программа лечения, дружеское обязательство или базовый профессиональный принцип.

Весы

Сегодня у Весов есть отличная опора, которая позволяет им не обращать внимание на свое временное положение и вызванные им мелкие неудобства. Многих Весов морально поддержат друзья или факты достигнутых на данный момент успехов (особенно в свободной творческой сфере или в воспитании детей). Может пригодиться сформированная в ходе реализации планов привычка к дисциплине, терпению и планированию.

Скорпион

Этот день напомнит Скорпионам о все еще действующих пределах их психологического влияния или о тех границах, которые они вынуждены соблюдать. Возможны сюрпризы и неудобства в быту. Не исключено временное охлаждение и отдаление в отношениях с домочадцами, коллегами, друзьями. В эти сутки не стоит искать жилье, партнеров и единомышленников, давать ход новому проекту и заниматься вопросами расширения своего влияния.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам сочетать в общении с людьми дружелюбие и сдержанность. Желательно быть разборчивее в выборе попутчиков, соседей, собеседников, помощников. Также не помешает быть придирчивее в выборе источников информации и средств связи. Подходящий момент для сужения круга общения по определенному принципу. Лучше отдать предпочтение проверенным коллегам, подчиненным и сервисам.

Козерог

Сегодня Козерогам не повредит экономия личных ресурсов. В зависимости от ситуации это могут быть деньги, вещи или другие ценности: время, здоровье. Чем скромнее сейчас ваши запросы, тем устойчивее будет ваш план или бюджет перед вероятными сюрпризами. Воздерживаясь от приобретений, важно беречь имеющееся и ценить достигнутое. Возможно, вам пора подумать о полной инвентаризации своих активов.

Водолей

Сегодня Водолеев одолевают знакомые противоречивые чувства. В зависимости от ситуации и личного темперамента, в их поведении может брать верх выдержка или нервозность, консерватизм или тяга к прогрессу, верность принципу или стремление к новизне. Многие Водолеи будут нервировать близких своими привычками и экспериментами. Не стоит начинать в этот день новый проект: он станет источником сюрпризов.

Рыбы

Этот день может пройти для Рыб под флагом добровольной самостоятельности или вынужденного одиночества. Даже если они общительны, состоят в отношениях или находятся среди большого скопления людей, их может посетить ощущение своей обособленности. Обстоятельства заставят их быть разборчивее в выборе друзей. Это не тот момент, когда стоит ждать глубокого взаимопонимания и продвигать свои интересы.