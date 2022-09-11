Детали портят картину романа — любовный гороскоп на 12-18 сентября

На этой неделе стоит обратить внимание на нюансы — от них зависят отношения.

Овен

Эта неделя приглашает влюбленных Овнов быть активнее в понедельник, пятницу и субботу, но с учетом мелких ловушек на их пути. Неудачные обстоятельства могут подтолкнуть их к ложным маневрам и исказить их искренние мотивы, их действия могут вызвать раздражение или вопросы. Непрост вечер воскресенья.

Телец

На этой неделе Тельцам не лишне напомнить о себе любимому человеку в интервале с вечера вторника по вечер среды. Если Тельцы заранее осознают объективные границы своих возможностей и примут их без лишнего ропота, их мягкая инициатива окажется вполне удачной. Всплеск эмоций сулит воскресный вечер.

Близнецы

На этой неделе звезды советуют Близнецам аккуратнее выбирать линию поведения в пятницу и субботу: это те самые дни, когда гармонии их любовных отношений способна помешать их собственная горячность. Не стоит навязывать близкому человеку свой активный образ жизни, если он к нему сейчас не расположен.

Рак

Для Раков ключевым моментом этой недели может оказаться вечер воскресенья. Если они обладают чувством юмора и соизмеряют свои запросы с реальностью текущего момента, свидание или общение пройдет хорошо. Также для приятной встречи может стать подходящим интервал с вечера вторника по вечер среды.

Лев

На этой неделе Львам может быть трудно выбрать для свидания подходящий момент, так как их личные настроения или планы их любимых не всегда будут совпадать с логикой обстоятельств. Во избежание разочарований звезды советуют воздержаться от судьбоносных инициатив и важных романтических мероприятий.

Дева

На этой неделе интерес к любимому человеку нередко сочетается у Дев с долей эгоизма по отношению к нему. Многие Девы, пребывая под влиянием своих эмоций, могут не замечать или неверно трактовать адресованные им тонкие намеки. Для свидания лучше выбрать интервал с вечера вторника по вечер среды.

Весы

На этой неделе Весы могут столкнуться с целой серией препятствий, мешающих им быть в отношениях самими собой и свободно выражать свои чувства. Звезды советуют им с этим смириться и помнить, что неудачная полоса вскоре закончится. Одиноким Весам в это время лучше не искать постоянных отношений.

Скорпион

Обстоятельства этой недели подталкивают влюбленных Скорпионов к легкомысленным непоследовательным ходам, которые способны не лучшим образом отразиться на их личных отношениях сейчас или в будущем. Для свиданий подойдет интервал с вечера вторника по вечер среды, когда подобные искушения минимальны.

Стрелец

На этой неделе для влюбленных Стрельцов длится напряженная полоса. Их чувства, как и чувства их партнеров, часто будут оказываться непоследовательными, а действия легкомысленными. В пятницу и субботу есть риск ссоры. Воскресным вечером возможен эмоционально окрашенный разговор на болезненную тему.

Козерог

Для влюбленных Козерогов на этой неделе наиболее гармоничным окажется интервал с вечера вторника по вечер среды. Начало недели может стать довольно напряженным. Вопросы, поднятые в понедельник или вторник, вряд ли будут разрешены в одночасье, и разговор будет иметь продолжение воскресным вечером.

Водолей

Начало этой недели внушит влюбленным Водолеям надежды, но дальнейшее развитие событий окажется не таким радужным. На первом плане вплоть до воскресенья могут оставаться неприятные детали, которые портят идеальную картину романа и путают составленные планы. В отношениях важна взаимная терпимость.

Рыбы

Влюбленные Рыбы вплоть до конца недели могут пребывать в неопределенности или в неведении, часто по прихоти своего партнера. Наводящие вопросы, хитроумные маневры, душевные беседы и другие ухищрения пока не дадут ясного результата. В пятницу и субботу стоит избегать ситуаций, провоцирующих ссоры.