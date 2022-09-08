Зарплата станет выше — финансовый гороскоп на 9 сентября

Нас могут повысить или предложить новое место в компании.

Овен

В первой половине дня у Овнов хорошее время для выполнения дополнительной подработки и частных заказов. Успешно пойдут дела, связанные с налогами и страхованием имущества. Свободные финансовые ресурсы лучше расходовать на оплату счетов и погашение долгов. Вторая половина дня может быть связана с осложнениями при обслуживании клиентов и исполнении договорных обязательств.

Телец

Тельцы в первой половине дня могут полагаться на надежность в поведении деловых партнеров. При установлении новых деловых контактов отдавайте предпочтение тем, кто старше и опытнее вас. Можно вести переговоры на многосторонней основе и достигать компромиссов, которые устраивают все стороны. В конце рабочего дня могут произойти трения в трудовом коллективе. Основная причина трений – недостаток знаний и квалификации.

Близнецы

Утренние часы благоприятствуют деловой активности Близнецов. Работа пойдет более слаженно, если вы изначально четко спланируете свое рабочее время и расставите приоритеты. Прекрасное время для делового взаимодействия между начальством и подчиненными. Вторая половина дня может быть связана с убытками при проведении спекулятивных операций на бирже.

Рак

У Раков первая половина дня располагает к интеллектуальным видам деятельности. Успешно пойдет профессиональное обучение. Можно заниматься рассылкой резюме потенциальным работодателям. Вторая половина дня может быть связана с осложнениями у тех, кто работает в арендуемых помещениях. Также некоторые запланированные дела не удастся довести до завершения.

Лев

Львам в первой половине дня рекомендуется заниматься теми вопросами, которые остались незавершенными с предыдущих дней. Хорошо начинать строительство объектов и оформлять ипотечные кредиты. Также можно заниматься вопросами оформления наследства. Вторая половина дня складывается крайне нестабильно с точки зрения получения достоверных сведений о текущих делах.

Дева

Девы в начале дня могут получить важную информацию, благодаря которой будут приняты правильные решения. Успешно пойдут дела у тех, кто выполняет клиентские заказы. В поле вашего зрения могут появиться люди с выгодными предложениями по сотрудничеству. Вторая половина дня может быть связана с финансовыми убытками в результате неоправданных затрат на инвестиции.

Весы

Весы в начале этого дня смогут медленно, но уверенно наращивать финансовые ресурсы. Удачное время для того, чтобы начать копить деньги под предстоящую в будущем крупную покупку. Купленные вами товары могут оказаться весьма практичными и с хорошим соотношением цены и качества. Вторая половина дня неблагоприятна для личных инициатив и предпринимательской активности.

Скорпион

Скорпионам в первой половине дня рекомендуется держать под личным контролем свои дела. Успешно проходят рекламные мероприятия, направленные на поиск новой работы – можно рассылать резюме потенциальным работодателям. Вторая половина дня может быть связана с ошибками, допущенными при использовании недостоверных сведений. Берегите свое здоровье - физические перегрузки могут привести к ухудшению самочувствия и спаду уровня работоспособности.

Стрелец

Стрельцам в начале дня рекомендуется позаботиться о создании хороших условий для работы. Без этого результаты вашей работы могут оказаться значительно ниже среднего уровня. Также вы можете найти дополнительный источник доходов в виде частной подработки. Вторая половина дня складывается неблагоприятно для финансового планирования.

Козерог

Козерогам на утренние часы хорошо планировать проведение деловых встреч и поездок. Успешно проходят такие совместные коллективные мероприятия как собрания, совещания, планерки, конференции. Успешно пойдут проектно-конструкторские разработки. В конце дня вам лучше не пересекаться с начальством и иными влиятельными людьми.

Водолей

У Водолеев сегодня неплохие перспективы для карьерного продвижения. В утренние часы начальство может отметить ваши успехи в работе. Не исключено материальное вознаграждение или повышение уровня зарплаты. Вторая половина дня может быть связана с проверками, ревизиями. Старайтесь вести себя открыто и не ищите обходные пути там, где не удается добиться желаемого результата.

Рыбы

Рыбам в первой половине дня рекомендуется уделять больше времени совершенствованию в профессии. Кроме самостоятельного изучения литературы по своей профессии полезно обмениваться опытом работы с коллегами на специализированных форумах интернета. В конце дня не забывайте о соблюдении правил техники безопасности. Не делайте того, что может повысить риск финансового ущерба.