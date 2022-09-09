Протягиваем руку помощи — гороскоп на 10 сентября

14-15 лунные сутки. Сегодня Луна, пребывающая под сильным влиянием Нептуна, подчеркивает таинственные грани сложившейся обстановки и предлагает обращать внимание не только на грубо-материальную сторону вещей.

Полнолуние усиливает общую эмоциональность и чувствительность. В зависимости от нюансов ситуации этот день может склонять к скрытности, сентиментальности, мечтательности, мнительности, уединению, игре воображения, музыкальности, погружению в виртуальные миры или в воспоминания о прошлом, а также к прощению, состраданию, благотворительности и заботе о страждущих. Возможен интерес к мистике и целительству.

Овен

Сегодня Овнам стоит сделать перерыв в повседневной суете. День усиливает потребность в эмоциональной и духовной пище, но также дает возможность позаботиться о физическом здоровье, своевременно сбавив темп и сбросив напряжение. Не стоит бояться временного снижения тонуса и тупика в делах. Самое время побыть в уединении или на природе, выспаться, послушать музыку, предаться воспоминания или мечтам.

Телец

Сегодня Тельцы могут позволить себе забыть о дисциплине, ограничениях, стандартах и внешнем контроле, чтобы стать свободными мечтателями-творцами. Для них будет ценным общество близких или далеких друзей, способных понять их без слов. Мечтая о реализации оригинальных желаний, им стоит помнить, что фантазия порой генерирует оторванные от жизни картины, где размыты контуры и плохо прописаны детали.

Близнецы

Для Близнецов этот день отмечен запоминающимся моментом в их внутренней, частной или профессиональной жизни. Возможно, их заденет лишь одна деталь, вызвавшая эмоциональную реакцию. Может стать важным мнение или поведение конкретного человека – например, начальника или одного из родителей. Не исключены переживания из-за ссоры или недоразумения, допущенного вследствие собственной импульсивности.

Рак

Сегодня Раки остаются идеалистами, даже если не готовы себе в этом признаться. Это делает их не только мечтателями, но и дипломатами, сглаживающими острые углы в повседневном общении. В сложной ситуации они будут питать надежды на дополнительный разговор, а в бытовых рутинных мелочах сумеют увидеть следы «высшего начала». Духовное благополучие может оказаться для них важнее физического здоровья.

Лев

Сегодня Львам нежелательно заниматься важными делами, включая финансовые: есть риск не увидеть тонких деталей или поработать на чужие интересы вместо собственных. Этот день неплох для благотворительности, но не для бизнеса: помешают рассеянность, доверчивость и сентиментальность. Берите на заметку загадочные нюансы: скорее всего, это не мистика, и чудесам вскоре найдется рациональное объяснение.

Дева

Сегодня Девам желательно быть тонкими психологами или обладать хорошей интуицией, чтобы лучше разбираться в чужих скрытых мотивах. Уловив настроения других людей и дух обстановки, они смогут выбрать подходящую линию поведения, позволяющую не вносить в отношения путаницу и не создавать в них почву для ссор. Им стоит быть особенно чуткими, если есть предпосылки к ревности или деловой конкуренции.

Весы

Сегодня Весы вплоть до ночи могут оставаться зависимыми от сложившейся вокруг обстановки, от своего самочувствия или эмоционального фона, а также от своего помощника или подопечного. Возможна тяга к добровольному уединению или ситуация вынужденного одиночества. На эти сутки лучше не планировать чрезмерно трудоемкие дела и участие в шумных мероприятиях. Не помешает приватная дружеская поддержка.

Скорпион

Этот день станет для Скорпионов удачным, если они вовремя прислушаются к своей интуиции. Она поможет им вернуться на верный путь, если они заблудились, или миновать ловушку, которую расставили им роковые обстоятельства. Также этот день помогает сохранить тайну. Если нет срочных забот, это хорошие сутки для отдыха и расслабления. Можно простить мелкие проступки в любовных и дружеских отношениях.

Стрелец

Стрельцам предстоит уловить эмоциональную атмосферу дня, найти правильную линию поведения в противоречивой ситуации и сгладить в ней острые углы. Возможно, придется искать баланс между разными объектами внимания, частной жизнью и профессией, карьерой и здоровьем, настоящим и прошлым. Желательно ладить с женской частью окружения дома и на работе. Хорошо, если в такой ситуации есть друг-помощник.

Козерог

Сегодня Козерогам не помешает стать более чуткими к окружающей их атмосфере. Настроившись на нее, им будет проще ориентироваться, получать знаки и предупреждения. Это день невербальных контактов, многое придется почувствовать интуитивно. Возможна сентиментальность. Нежелательны официальные визиты, совещания, командировки и трудоемкие дела. Хорошо слушать музыку и включать творческое воображение.

Водолей

Сегодня Водолеи могут оказаться рассеянными во всем, что связано с текущими покупками и платежными операциями. Не исключены упущения и пропажи. Возможно, придется держать часть расходов в секрете. Хорошо покупать в эти сутки необычные вещи для дома и личного пользования, напитки и морепродукты. Также этот день может склонить к благотворительности, он подходит для помощи друзьям и нуждающимся.

Рыбы

В этот день Рыбы склонны ориентироваться на свои эмоции и привычки. Однако рядом с ними могут оказаться люди, справедливо ожидающие от них эмоциональной обратной связи. Звезды настоятельно советуют найти баланс между вниманием к себе и к нуждам значимого человека – например, партнера по браку или важного клиента. Если в отношениях появилась тень напряженности, желательно разрядить обстановку.