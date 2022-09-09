Становимся психологами для партнера — любовный гороскоп на 10 сентября

Сегодня придется говорить со второй половинкой о ее проблемах.

Овен

На этот день Овнам не стоит планировать свидания в шумных и людных местах, а также мероприятия, требующие повыщенной энергоотдачи. Одно из лучших решений – выпасть из будничного потока событий и оказаться вдвоем с любимым человеком в уединенном месте. Отсутствие энергии с успехом заменит фантазия.

Телец

Сегодня Тельцам полезно взглянуть на свою любовную историю или запросы в личной жизни со стороны – например, глазами своих друзей или случайных людей, реального или воображаемого партнера. Измененный ракурс добавит в картину новые оттенки, поможет верно поставить вопрос или укажет вектор поисков.

Близнецы

Сегодня влюбленные Близнецы могут переживать из-за хода событий или собственных ошибок, допущенных в личных отношениях. Многим представителям знака в ближайшие недели предстоит основательно поразмыслить над своим поведением, мотивами партнера или над той обстановкой, в которой протекает их роман.

Рак

В этот день влюбленные Раки — романтики. Даже если обстоятельства толкают их к прагматизму и мелочной расчетливости, они упорно и не без успеха сопротивляются материалистичному подходу к любви и отношениям. Возможно, этот настрой немного навредит им сейчас, но в перспективе они окажутся в выигрыше.

Лев

В этот день влюбленные Львы могут быть мечтательными и доверчивыми – при этом уверенными, что смотрят на вещи трезво и объективно. Это подходящий момент для рядового свидания. Значимую встречу или судьбоносный разговор звезды рекомендуют отложить, так как велика вероятность утонуть в иллюзиях.

Дева

В этот день влюбленным Девам стоит быть более чуткими к настроениям любимого человека и к нюансам обстановки, в которой протекает свидание. От чувствительного партнера не ускользнет чрезмерное самолюбование и пренебрежение его потребностями. Размолвки и недоразумения вряд ли будут забыты полностью.

Весы

Весам звезды намекают, что сегодня в любовных отношениях возможны мелкие странности и недоразумения – и причиной тому может оказаться поведение самих Весов. Не исключено, что им придется вести себя чуть скромнее, чем им хочется, скрывать от партнера свои чувства, тайны, отдельные вкусы и привычки.

Скорпион

Скорпионам звезды подсказывают, что сегодня желательно беречь взаимное доверие в отношениях, а для этого может парадоксальным образом пригодиться «ложь во спасение». Некоторые пикантные моменты в этот день лучше не озвучивать, особенно если речь о давно забытом прошлом или о минутной слабости.

Стрелец

Стрельцов этот день склоняет к мягкости и чувствительности. Вместо того чтобы идти на обострение отношений, многие Стрельцы предпочтут загладить свою настоящую или мнимую вину. Некоторые Стрельцы решат усыпить внимание партнера, создав иллюзию желаемого развития событий и подпитывая этим интригу.

Козерог

В этот день влюбленным Козерогам не стоит отказываться от идеи неожиданного романтического свидания. Хорошо, если оно будет протекать в необычной или уединенной обстановке. Не стоит забывать о негромком музыкальном сопровождении: сегодня это один из самых естественных ключей к любовной гармонии.

Водолей

В этот день поведение влюбленных Водолеев зависит от степени их природной чувствительности. Эмоциональные и сентиментальные Водолеи окажутся в своей стихии, могут стать для своих любимых тонкими психологами и добрыми волшебниками. Водолеям рационального склада будет важно доверие в отношениях.

Рыбы

Сегодня Рыбам необходимо поддерживать в своих личных отношениях баланс интересов. Не стоит перекладывать эту задачу целиком на партнера: это тот самый момент, когда о гармонии любовного союза должны позаботиться оба. Хорошим знаком будет отсутствие скандалов, конкуренции и взаимных претензий.