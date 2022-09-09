Время отдыхать по-крупному — финансовый гороскоп на 10 сентября

Сегодня стоит махнуть на работу рукой и расслабиться.

Овен

Овнам в этот день необходимо более деликатно общаться с коллегами по трудовому коллективу. Избегайте выяснений отношений, разбирательств относительно сплетен и слухов. Некоторые вопросы окажутся недоступны для ваших усилий. Не перенапрягайтесь, берегите силы и здоровье. Наиболее успешно пойдут дела в партнерских соглашениях и при выполнении клиентских услуг.

Телец

Тельцам звезды советуют отдавать предпочтение традиционным видам деятельности. Старайтесь браться за ту работу, которую вы хорошо знаете и имеете большой опыт. Воздержитесь от экспериментирования в поисках более совершенных методов в работе. Если что-то неплохо работает, то не нужно это трогать, пытаясь усовершенствовать. Не лучшее время для составления планов.

Близнецы

Близнецы сегодня имеют неплохие возможности для укрепления и развития деловых связей. Если вы давно собирались познакомиться с влиятельным человеком, то сейчас такое знакомство пройдет весьма успешно. У руководящих работников могут возникнуть сложности при принятии управленческих решений. А простые сотрудники могут столкнуться с недовольством начальства из-за задержки сроков выполнения работ.

Рак

Ракам следует положиться на свои практические навыки и браться за ту работу, которая окажется наиболее высокооплачиваемой. Успешно пойдут дела у риелторов, строителей, работников складов и оптовых баз. Хорошо заниматься подготовкой отчетов и проведением инвентаризации движимого и недвижимого имущества. Наибольшие трудности ожидают консультантов, преподавателей и студентов.

Лев

Личная ответственность Львов за результаты своего труда является лучшим стимулом к работе. Успешно пойдут те дела, инициатором которых выступаете вы сами. Особенно это относится к контактам, поездкам и торговле. Вместе с тем не торопитесь вкладывать деньги в рискованные предприятия. Вам могут срочно потребоваться крупные суммы денег, которых может не оказаться в наличии. Старайтесь создавать финансовый резерв.

Дева

Девам в этот день может сопутствовать удача в деньгах. Кроме основной работы вы можете получить и дополнительную подработку. Не исключено, что вас попросят выйти поработать во внеурочное время на подмену заболевшего коллеги с оплатой в двойном размере. Вместе с тем не пытайтесь давать старт новым проектам. На данном этапе у вас может не возникнуть правильного понимания о происходящем.

Весы

Предпринимательские способности Весов сегодня могут получить поддержку со стороны друзей и единомышленников. Старайтесь войти в коллективную работу – там ваши идеи получат максимальную поддержку и развитие. Действуйте открыто, избегайте неофициальной трудовой деятельности. Берегите здоровье и не перенапрягайтесь физически.

Скорпион

Сегодня Скорпионам может удаться преуспеть при работе в должности управленцев или менеджеров. В вашем распоряжении может оказаться ценная информация, что позволит правильно сориентироваться и принять эффективные решения. Воздержитесь от планирования, проектирования в составе группы единомышленников. Будьте готовы к неожиданностям и необходимости вносить коррективы в свои планы.

Стрелец

Повышая уровень профессионального образования, Скорпионы тем самым как бы делают наиболее перспективные капиталовложения. Ибо ваша главная инвестиция - это вы сами. И чем больше вы будете знать и уметь в профессии, тем выше ваша деловая репутация. И сейчас один из лучших дней для этого. В отношениях с начальством может возникнуть непонимание. Не лучшее время для карьерного продвижения.

Козерог

Козероги сегодня могут быть способны проявить себя эффективными кризисными менеджерами. Особенно успешно могут пойти ваши усилия по оптимизации расходных статей бюджета. Наиболее сложная тема дня связана с поездками, контактами и учебой. Контакты с иностранцами могут привести к ссорам. Поступающая информация может дезориентировать вас.

Водолей

Водолеи наилучшим образом могут проявить себя в ходе делового партнерского взаимодействия. Вы прекрасно чувствуете других людей и сумеете находить компромиссные формулы для сотрудничества. Хорошее время для популярности при выполнении индивидуальных заказов в сфере услуг. А вот в финансовых делах у вас могут возникнуть убытки или перекос бюджета в сторону перерасходов.

Рыбы

Рыбы, склонные к инженерному труду, изобретательской и рационализаторской деятельности, смогут в полной мере реализовать свои способности. Это хорошее время для приобретения практических навыков работы с новыми инструментами и техникой. Конструктивные отношения с коллегами помогут вам успешнее справиться с текущими делами. А вот от подписания важных договоров сейчас лучше воздержаться.