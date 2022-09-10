Больше делегируем — финансовый гороскоп на 11 сентября

Не боимся попросить помощи у своих коллег или близких.

Овен

Фактор стабильности при работе в трудовом коллективе очень важен сегодня для Овнов. Отношения с коллегами и подчиненными складываются конструктивные. Это хороший день для наработки новых навыков в использовании инструментов и технических приспособлений. Однако от тестирования принципиально нового типа деятельности пока лучше воздержаться.

Телец

Тельцы в этот день могут столкнуться с определенными ограничивающими обстоятельствами, которые могут помешать реализации запланированных дел. Всего придется добиваться ценой больших усилий и часто придется преодолевать преграды. Вместе с тем никто не мешает вам импровизировать, ориентируясь по ходу дела в ситуации и выполняя другие важные работы.

Близнецы

Конструктивные отношения с коллегами и подчиненными, а также четкое планирование рабочего времени могут помочь Близнецам справиться с текущими делами. Пусть вы не сможете резко повысить производительность труда, но зато вы в состоянии обеспечить высокое качество своей работы. Не следует торопиться, настройтесь на размеренный стабильный рабочий ритм.

Рак

У Раков не лучший день для служебных командировок и контактов с вышестоящим начальством. Плановые задания могут оказаться неисполненными из-за неожиданных изменений в обстоятельствах. Успешно пойдут дела в торгово-закупочном и посредническом бизнесе. При необходимости можно использовать имеющиеся у вас деловые связи. Владение полезной информацией дает ключ к решению вопросов.

Лев

В этот день Львам может удаться увеличить доходы от использования ресурса недвижимости. Можно подписывать договора на аренду или заключать сделки по купле-продаже недвижимости. Офисным служащим удастся хоть немного, но улучшить условия труда на своем рабочем месте. Бизнесменам хорошо заниматься инвентаризацией своего движимого и недвижимого имущества.

Дева

Девам сегодня лучше всего направить свои инициативы на укрепление деловых связей. Контакты с людьми старше и опытнее вас самих будут наиболее полезными. Но помните, что инициаторами поездок, встреч, телефонных звонков и деловой переписки должны быть вы – в этом случае дела пойдут успешнее. Направьте свои усилия на вовлечение других людей в сферу ваших экономических интересов.

Весы

У Весов не лучший день для трудоустройства на новое место работы с подписанием трудового договора. Новые деловые знакомства могут пройти без каких-либо позитивных последствий, поэтому особого смысла в них нет. Тем не менее, день может пройти удачно для частной подработки. Если вы что-то умеете делать на профессиональном уровне помимо своей основной работы, то можно публиковать объявление с предложением своих услуг.

Скорпион

Ответственная и взвешенная позиция Скорпионов может сыграть положительную роль в коллективном производственном процессе. При работе в составе группы единомышленников вы сможете выступить в качестве организатора и координатора коллективных усилий, отчего общая результативность повысится. Также это благоприятное время для маркетинговых исследований и проектно-конструкторских работ.

Стрелец

У Стрельцов в этот день неплохие перспективы для карьерного роста. Это особенно вероятно, если у вас есть влиятельный покровитель. Может состояться неофициальная встреча, на которой вам могут пообещать карьерное назначение в ближайшей перспективе. Отнеситесь к подобным обещаниям со всей серьезностью. Также вы сможете проявить себя в роли серого кардинала, оказывая незаметное влияние на ход событий.

Козерог

Сегодня Козероги могут преуспеть в профессиональном обучении. Даже если вы не обучаетесь в вузе или на курсах повышения квалификации, тем не менее, старайтесь использовать этот день для повышения уровня квалификации. Хорошо проходят служебные командировки по обмену опытом. Контакты с иностранцами могут открыть для вас новые перспективные направления. Сложный день будет у строителей.

Водолей

У Водолеев хороший день для внесения изменений в график работ. Лучше всего проявят себя руководящие работники, у которых есть план по реформированию своей работы. Ваши усилия по оптимизации расходов и улучшению структуры управления будут весьма эффективными. Можно отсекать все лишнее и устаревшее, что мешает продуктивной работе.

Рыбы

У Рыб, работающих по сдельной системе оплаты, в этот день могут быть крайне нестабильные доходы. Возможно, вы будете сталкиваться с мелкими, но досадными помехами, и это может приводить к потере рабочего времени. Если есть такая возможность, то делегируйте часть своих полномочий деловому партнеру. Также это благоприятное время для индивидуального обслуживания клиентов.