Нам улыбнется удача — гороскоп на 11 сентября

15-16 лунные сутки. Сегодня положение Луны обещает минуту удачи при условии активности и общительности.

Противостояние Меркурия и Юпитера в их ретроградных фазах приглашает к повторному обсуждению интересных идей. Возможно многословие. День подходит для повторных или предварительных дискуссий, консультаций, уроков, экскурсий, собеседований, для выступления перед аудиторией и расширения кругозора. Можно блеснуть эрудицией. На повестку дня могут попасть старые темы, программы, пути и средства связи. Возможен интерес к сфере образования и права. Все решения будут временными. Рано подписывать контракты и соглашения.

Овен

Сегодня Овны вновь готовы продвигать свои идеи, отстаивать свои интересы или великодушно делиться знаниями. Многие Овны азартны и не прочь сами спровоцировать полемику. Фортуна улыбается им, но порой их мысли «сыроваты» и недоработаны. Они могут оказаться хорошими тренерами и репетиторами. В этот день у них нет недостатка в обратной связи. В диалогах вероятен возврат к прошлым темам и маршрутам.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам искать совета на волнующие вас темы. День поворачивает вектор внимания вспять, заставляя заново вникнуть в детали давней неоднозначной истории и давая возможность в ней что-то исправить. Возможно, пора связаться с прежними коллегами или клиентами, вернуться к теме образования или путешествий.

Близнецы

Сегодня звезды рекомендуют Близнецам не отказываться от участия в коллективных мероприятиях. Они дадут им немало информации и позволят вернуться к интересующей их теме, связанной с будущими успехами или расширением кругозора. Стоит приготовиться к тому, что познавательная дискуссия или увлекательное исследование затянется. Впереди может наметиться целая серия экскурсий, уроков или важных встреч.

Рак

Сегодня Раков ждет совещание, связанное с карьерой или домашними делами. На повестке дня может быть расширение владений, судебный иск, поправка здоровья, карьерный рост, зарубежное сотрудничество. В беседе не удастся поставить точку. Может потребоваться время для проверки документов, пересмотра планов, повторного исследования, получения дополнительного образования или выяснения правовых нюансов.

Лев

Сегодня Львы могут рассчитывать на успех. Момент удачи вероятнее вдали от дома, в сотрудничестве с иностранцами, а также в сферах, связанных с путешествиями, правом и образованием. Самых нетерпеливых Львов может огорчить замедление желанного прогресса и вынужденный откат назад. Возможно, им придется вернуться на время к старому маршруту, каналу общения, средству перемещения или способу обучения.

Дева

Девам этот день сулит везение в минуту кризиса или удачу с подвохом. Стоит помнить, что даже самое удачное решение проблемы сегодня не является окончательным. Не исключено, что в будущем за полученные блага придется расплатиться с процентами. В эти сутки возможно извещение из банка или страховой организации. Может потребоваться возврат к прежнему контракту, старому активу или кредитной истории.

Весы

Сегодня Весам предстоит важный диалог. Будут подняты актуальные темы, ждущие повторного или дополнительного обсуждения. Несмотря на готовность Весов к общению, их мягкую инициативу могут перехватить импульсивные самонадеянные собеседники и оппоненты. Всем Весам в этот день важно добиться внимания к себе и быть услышанными, им не стоит позволять слишком часто себя перебивать и морально подавлять.

Скорпион

Сегодня Скорпионам стоит быть открытыми для диалога. Предметом обсуждения в эти сутки может стать прошлое – но не исключено также, что обсуждаться будет новый проект, в котором пора подводить первые итоги. Это подходящий момент для предварительного собеседования при устройстве на работу. Может потребоваться сравнение вариантов, период исследований, цикл юридических или медицинских консультаций.

Стрелец

Сегодня звезды сулят Стрельцам удачу. События развиваются в соответствии с их желаниями и позволяют им блеснуть своими талантами. Однако прогресс замедляется, важная тема ждет дополнительного обсуждения или исследования. Возможно, пора пересмотреть или уточнить идейную часть творческих планов или базу учебной программы. Придется учитывать эту тенденцию в общении с детьми, учениками, партнерами.

Козерог

Козерогам этот день обещает значимое событие дома, в семье, на родине, в кругу земляков или духовных собратьев. Он склоняет к гостеприимству и усилению авторитета, может подтолкнуть к перееданию или эмоциональной экзальтации. Возможно совещание или важное известие. Могут быть затронуты вопросы партнерства, брака, права или карьеры. Не стоит спешить с оформлением документов, подписанием контракта.

Водолей

Сегодня Водолеев вдохновит событие в близком окружении или на отдаленной территории, с которой они связывают свои надежды. Возможна познавательная беседа или экскурсия. Многих Водолеев порадует возврат к интересной теме, в которой они могут блеснуть эрудицией. Круг общения может пополниться за счет старых знакомых. Вероятна отсрочка поездки или обучения, возврат к старому пути или способу связи.

Рыбы

Этот день может принести Рыбам прибыль, компенсацию за прошлое или надежду на выгоду в будущем. Возможен щедрый аванс, заманчивое предложение. Им стоит помнить, что сейчас не гарантируются идеальное решение и удачный выбор: велик риск поспешить и упустить важную деталь (верно не только для денег и вещей, но и для нематериальных активов). Стоит взять время на раздумья или на уточняющие переговоры.