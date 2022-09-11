Не стоит испытывать судьбу — любовный гороскоп на 12 сентября

Сегодня не стоит форсировать события и рисковать — это может отразиться на отношениях.

Овен

Влюбленным Овнам звезды подсказывают, что сегодня им не стоит откладывать романтические контакты на позднее время. Наиболее гармоничной обещает стать первая половина этих суток. Чем ближе вечер, тем выше вероятность препятствий, в том числе в виде собственного негативного настроения или усталости.

Телец

Для влюбленных Тельцов это не самый удачный день. Обстоятельства могут препятствовать исполнению их желаний или добавлять к нему неприятные побочные эффекты. Звезды советуют не бороться с судьбой, а набраться терпения и подождать более удачного момента, который обязательно наступит в ближайшие дни.

Близнецы

Сегодня влюбленным Близнецам мешают уверенно смотреть вперед собственные сомнения или неопределенные внешние обстоятельства. Свободные Близнецы предпочтут остаться на развилке путей, считая это самым честным решением. И им, и их партнерам трудно строить планы, не разобравшись в своих чувствах.

Рак

Ракам стоит помнить, что это не лучший день для их романтических мероприятий. Не исключены двойственные и неловкие ситуации (в том числе из-за неудачной шутки), создающие им и их партнерам определенный дискомфорт. Возможны взаимные психологические манипуляции и неприятные аналогии из прошлого.

Лев

Сегодня картина любовных отношений остается для Львов благоприятной, но не выглядит идеальной. Скорее всего, в этом повинны обстоятельства, вынуждающие влюбленных на время сменить режим встреч. Звезды напоминают, что любая неудачная полоса однажды заканчивается, и советуют не терять веру в любовь.

Дева

В этот день Девы склонны сильнее реагировать на негативные стороны своего романа. В зависимости от ситуации и личных наклонностей они могут придираться к недостаткам своей пассии или переживать из-за своих собственных несовершенств. Это не лучший момент для начала романа и для выяснения отношений.

Весы

Сегодня Весы не могут не реагировать на поведение партнера. Как назло, он может оказаться не в духе и его негативный настрой способен передаться Весам. Возрастет вероятность тайного взаимного недовольства и соблазн психологических манипуляций. Помогут знакомый сценарий общения и разумная дистанция.

Скорпион

Сегодня влюбленных Скорпионов преследуют те или иные мелкие неудачи. Возможно, со стороны их ситуация будет выглядеть забавной, но самим Скорпионам так не покажется. Накопившаяся масса противоречий намекает, что имеет смысл на время вернуться в отношениях назад и попытаться начать что-то заново.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам не пропускать свидание, даже если ситуация кажется не идеальной. Атмосфера этих суток склоняет к игривости и позволяет продемонстрировать пассии два-три своих таланта. Но не стоит рассчитывать на быстрое развитие романа сейчас, лучше создавать заделы на будущее.

Козерог

Сегодня Козерогов начинают нервировать в их отношениях такие явления, как неопределенность, противоречивость и двойственность. Именно они могут стать первопричиной их раздражения. Козероги, которых устраивает такое положение дел, могут столкнуться с нервозностью партнера, желающего определиться.

Водолей

Сегодня Водолеям придется проявить во время свидания долю юмора или находчивости. Обстоятельства позволят им контролировать обстановку, что сделает их увереннее в себе и поможет им не бояться нестандартных забавных ситуаций. Многим Водолеям будет на руку замедление хода событий в их личной жизни.

Рыбы

Ситуации этого дня не внушают Рыбам полной уверенности. Их может смущать определенный нюанс романа, поведение их партнера или собственное положение. В эти сутки лучше избегать новых знакомств и любовных приключений. Даже в счастливых отношениях нежелательно испытывать судьбу и форсировать события.