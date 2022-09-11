Не прыгаем выше головы — финансовый гороскоп на 12 сентября

Сегодня не стоит замахиваться на дела, в которых мы не уверены.

Овен

В первой половине дня Овнам могут задержать причитающуюся оплату за выполненную работу. При финансовом взаимодействии с партнерами могут возникнуть мелкие осложнения. При работе в сфере услуг обращайте внимание на платежеспособность потенциальных клиентов. Вторая половина дня связана с ростом доходов и успешным сотрудничеством с коллегами и подчиненными.

Телец

Тельцам в первой половине дня рекомендуется более строго и ответственно подходить к соблюдению договорных отношений. Особенно это касается сроков выполнения работ. Вторая половина дня благоприятствует творческим начинаниям. Успешно идут работы в индустрии моды, отдыха и развлечений. Можно принимать участие в творческих конкурсах, кастингах.

Близнецы

У Близнецов в первой половине дня могут возникать интересные идеи по совершенствованию методов работы. Однако эти идеи могут не найти понимания и поддержки в трудовом коллективе. В конце дня результативность вашей работы может повыситься. Успешно идут ремонтные и отделочные работы в помещениях. У офисных служащих могут улучшиться условия труда на рабочем месте.

Рак

Раки в начале дня могут столкнуться с некоторыми неудобствами по месту работы. Это особенно относится к офисным служащим – возможно, вас переведут работать в другой кабинет, или часто будет ломаться офисная техника. В конце дня хорошо проводить деловые встречи и совещания. Успешно пройдут деловые поездки. Полученная информация может помочь вам в принятии правильных решений.

Лев

Львам в начале дня рекомендуется воздерживаться от сортировки документов и перекладывания (перевозки) их на другое место. В ходе таких перетрясок некоторые важные документы могут быть утеряны. Вторая половина дня благоприятствует деловой активности и взаимопониманию с начальством. Используйте это время для наработки новых навыков и повышения уровня профессионального мастерства.

Дева

Девы, специализирующиеся на торгово-закупочной деятельности, в первой половине дня могут столкнуться с мелкими препятствиями в работе. Это весьма непростое время для извлечения прибыли от торговли. Вторая половина дня благоприятствует тем, кто занимается самообразованием. Вы сможете преуспеть в любых конкурентных видах деятельности, требующих быстрых решений в нестандартных ситуациях.

Весы

Весы в первой половине дня могут проявить предпринимательскую активность. У вас может возникать много интересных идей, однако поспешность может привести к ошибкам. Иначе говоря, вам трудно будет просчитать материальные и финансовые последствия от тех или иных своих инициатив. В конце дня успешно пойдут дела, связанные с дополнительной подработкой.

Скорпион

Скорпионам в первой половине дня может что-то помешать в реализации своих намерений. Не исключены препятствия в работе со стороны тайных недоброжелателей. Также у вас может ухудшиться самочувствие, что приведет к снижению уровня работоспособности. Наиболее важные дела лучше запланировать на вторую половину дня. Это хорошее время для совещаний с партнерами с целью согласования планов работ.

Стрелец

В первой половине дня Стрельцам не рекомендуется браться за дела, в которых предполагается коллективная ответственность за результаты деятельности. Отдавайте предпочтение индивидуальному труду. Вторая половина дня благоприятствует выстраиванию эффективного делового взаимодействия между начальством и подчиненными. Между коллегами тоже вероятно конструктивное сотрудничество.

Козерог

Ожидания Козерогов относительно размера денежной премии и иных бонусов от начальства могут не оправдаться в первой половине дня. В это время могут произойти неожиданные события, вынуждающие вас вносить коррективы в свои планы. Во второй половине дня вы можете быть более удачливыми. Особенно это касается спекулятивных финансовых операций на бирже.

Водолей

В первой половине дня перед Водолеями может быть поставлена сложная задача, для успешного решения которой может не хватить профессиональных знаний и квалификации. Наиболее сложные дела рекомендуется планировать на вторую половину дня, когда обстоятельства станут более благоприятными. Также в это время успешно пойдет работа по составлению отчетов и анализа состояния своего бюджета.

Рыбы

Рыбам с утра звезды не советуют заниматься оформлением и отправкой денежных переводов за границу или в другие регионы. В это время могут происходить частые сбои в работе электронных платежных систем, и ваш перевод может зависнуть. Вторая половина дня благоприятствует деловым контактам, поездкам и консультациям. При недостатке компетенции для решения актуальных вопросов привлекайте опытных специалистов.