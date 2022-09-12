Душевное тепло — любовный гороскоп на 13 сентября

Сегодня нам нужны и теплые слова, и теплые объятия.

Овен

В первой половине этого дня Овнам лучше отказаться от идеи свидания: каким бы удачным ни был их план, реальность позаботится внести в него неприятные поправки. Велика вероятность продемонстрировать пассии не лучшие черты своей натуры. Вечером неплохим решением будет скромный романтический ужин.

Телец

Тельцам звезды подсказывают, что благоприятные условия для их романтических планов начнут складываться ближе к концу этого дня. Если утром обстоятельства и настроение оставляют желать лучшего, не стоит отчаиваться: с наступлением вечера препятствия неожиданно исчезнут или покажутся несущественными.

Близнецы

В романтические планы Близнецов сегодня вмешается проза жизни. Ничего страшного не случится, но и праздника не получится. Вечернее свидание будет приятнее для Близнецов-реалистов, которые не ждут в любви идеального стечения обстоятельств, а умело пользуются сложившейся в данный момент ситуацией.

Рак

Сегодня звезды настоятельно рекомендуют Ракам перенести свои романтические планы на вечернее время. В первой половине этого дня не слишком перспективны новые знакомства, некомфортен психологический фон свиданий и весьма чревато выяснение отношений, есть риск превратить в ссору легкое недоразумение.

Лев

В первой половине этого дня Львы рискуют столкнуться с любовными огорчениями, если ждали от ситуации явных чудес. Возможно, не сбудутся их большие преждевременные надежды. Вечер окажется намного гармоничнее, если они станут реалистами и найдут в себе силы взглянуть на ситуацию под другим углом.

Дева

Сегодня влюбленным Девам важно верить в лучшее и не впадать в отчаяние, если день начался с негатива. Если ситуация выглядит тупиковой, звезды советуют отложить все попытки ее прояснить до вечера: именно в это время появится надежда на гармонию, взаимопонимание или хотя бы на смягчение проблем.

Весы

Сегодня Весам лучше не пытаться внести в свои личные отношения гармонию и не стараться довести их любой ценой до идеальной кондиции: момент для этого неподходящий. Если диалог буксует в стадии пикировки и взаимной критики, дождитесь вечера: новый поворот событий поможет отвлечься от «больной» темы.

Скорпион

Сегодня любовные отношения Скорпионов получают новую приятную подпитку вечером, именно на это время им стоит планировать романтическую встречу. В утренние и дневные часы звезды дают им неутешительный прогноз, советуют положиться на судьбу и не принимать досадные мелочи чересчур близко к сердцу.

Стрелец

В этот день Стрельцам может быть закрыт магистральный путь в любовных делах, но открыт побочный. Вечером сложатся условия для развития личных симпатий в рамках служебных отношений или в процессе взаимопомощи. У свободных Стрельцов может появиться романтический интерес к начальнику или подчиненному.

Козерог

Козерогам не стоит предпринимать что-либо в своей личной жизни до вечера. В первой половине дня им будет одинаково легко усугубить плохое положение дел и «сглазить» хорошее. Вечернее свидание имеет все шансы на успех, если Козерог успеет перестроиться с дневного унылого настроения на романтичное.

Водолей

Сегодня Водолеи могут относиться к любви и отношениям скептически в теории, но на практике все будет выглядеть несколько иначе. Вечером даже самые придирчивые Водолеи начнут нуждаться в душевном тепле, приправленном мелкой, но приятной бытовой заботой. Им стоит помнить, что от них ждут того же.

Рыбы

Сегодня дела сердечные начнут радовать Рыб ближе к вечеру. Им стоит принять предложение о свидании в конце дня, но лучше заранее настроиться на рациональный подход к отношениям и на разумную умеренность в проявлении чувств. Утренние порывы лучше усмирить: они могут завести на явно ошибочный путь.