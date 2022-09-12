Никаких сложных дел — гороскоп на 13 сентября

17-18 лунные сутки. В первой половине дня не стоит рассчитывать на ровное настроение и на прогресс в делах.

Позитивные эмоции, вызванные новыми идеями и надеждами, могут смешаться со скепсисом, завистью, обидами прошлого или другими малоприятными чувствами. Порывы, генерируемые Луной в Овне, в это время могут стать неконструктивными и местами импульсивными Вечерняя ингрессия Луны в знак Тельца изменит картину событий в лучшую сторону: станет ровнее эмоциональный фон, появится надежда на практическую помощь, дружбу или симпатию. Может возрасти внимание к здоровью, питанию, полезным покупкам, финансовым делам.

Овен

Для Овнов этот день может стартовать не очень удачно, особенно если они рождены в середине апреля. Возможно плохое настроение, неважное самочувствие или неприятное событие. Звезды советуют им выждать и включаться в работу ближе к вечеру. Бурный прилив энергии и подвижность в это время маловероятны, зато вполне возможны полезные мелкие покупки. Может возрасти интерес к диетам и здоровому питанию.

Телец

Сегодня Тельцы выиграют, если перенесут свою активность на вечернее время. Этот совет особенно пригодится Тельцам, которые планируют романтическое свидание, шоппинг или спокойные занятия любимым хобби, рассчитывают заняться деталями здоровья или внешности, хотят поладить с друзьями или домочадцами. Попытка взяться за дела в первой половине дня заведет в тупик или приведет к нежелательному эффекту.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам отказаться от важных дел, так как ситуация может плохо поддаваться контролю. Не всегда удастся положиться на друзей, на счастливое стечение обстоятельств или на поддержку внешних инстанций. Не исключено разочарование в единомышленниках, в каком-то тренде, проекте или сообществе. Вечером может возрасти интерес к питанию, финансовым делам или домашнему хозяйству.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам отложить важные дела на вечер. С его приходом спадет напряжение и снизится уровень ответственности, возрастет вероятность получения помощи от судьбы или друзей. Наиболее критична первая половина дня: в это время лучше не рисковать репутацией и карьерой, избегать столкновения интересов, не попадаться на глаза потенциальным недоброжелателям и недовольному руководству.

Лев

На утро Львам лучше не строить важных планов, так как в силу может вступить не самое удачное для них стечение обстоятельств. Может сложиться ситуация «закрытых путей», не исключен моральный тупик. Желательно сделать перерыв в путешествии и взять паузу в учебных занятиях. Вечером новый поворот событий вынудит стать практичнее, могут наметиться неожиданные финансовые решения или полезные покупки.

Дева

В первой половине этого дня судьба не слишком дружелюбна к Девам и может чинить им неприятности разного рода. Не исключено, что вплоть до вечера их будут волновать вчерашние критичные события. К счастью, уже в конце дня ситуация начнет меняться в лучшую сторону. Все проблемы вряд ли будут улажены в одночасье, но может наметиться гармонизация дружеских и любовных связей, материального положения.

Весы

Весам звезды подсказывают, что сегодня маловероятны резкие изменения в сложившейся ситуации. Если не ладятся отношения, лучше взять в них паузу: она пригодится обеим сторонам и может оказаться наиболее дипломатичным выходом из неоднозначного затруднительного положения. Вечером не помешает обратить внимание на материальные дела, в это время может неожиданно открыться доступ к нужным ресурсам.

Скорпион

В первой половине дня Скорпионам предстоит погрузиться в неприятные хлопоты или в поиски выхода из нестандартной ситуации. Многим Скорпионам придется удовольствоваться временным решением и пойти на компромисс, даже если он кажется им неудачным. Отвлечься от досадных неурядиц им поможет вечер. Он предложит переключиться на приятное общение, напомнит про любовь, дружбу или взаимно выгодный союз.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут столкнуться с досадными помехами и неполадками там, где обычно им многое удается. Звезды советуют не разочаровываться из-за этого в своих идеалах и не отказываться от грандиозных планов: судьба вынуждает сделать паузу, но вовсе не имеет в виду отказ от желаний. Вечером на первый план могут выйти вопросы здоровья – например, личной диеты или правильного меню для питомца.

Козерог

Первая половина этого дня вряд ли станет для Козерогов легкой и удачной. Многие Козероги будут испытывать в это время бытовой или душевный дискомфорт. Также они могут стать жертвой своих хронических недомоганий. Их могут огорчать семейные события. Вечером обстоятельства начнут меняться в лучшую сторону. Может появиться желание побаловать себя, найти время для друзей, любви или необычного хобби.

Водолей

Сегодня окружающая обстановка может казаться Водолеям недружелюбной и отчасти они будут правы. Их может чем-то разочаровать состоявшийся предварительный разговор или путешествие. Звезды советуют не торопиться с выводами и дать событиям идти своим чередом. Вечером на первый план для представителей этого знака могут выйти семейные отношения, жилищные дела или контакты с очень близкими друзьями.

Рыбы

В первой половине этого дня Рыбам стоит отложить и трудные дела, и приятные занятия. И те, и другие могут не дать желаемого результата, привести к убытку, бесполезной суете или напрасной трате ресурсов. Лучше заниматься рутиной или отдохнуть. С приближением вечера начнут складываться подходящие условия для шоппинга и гармоничного общения, появится надежда на умеренный прогресс в текущих делах.