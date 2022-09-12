Играем роль ведомых — финансовый гороскоп на 13 сентября

Сегодня не стоит выделяться, лучше следовать за коллегами.

Овен

У Овнов этот день может быть связан с напряженностью в деловых партнерских отношениях. Вы будете склонны действовать самостоятельно, и это может вызвать недовольство у партнеров. Старайтесь учитывать интересы других людей. Если у вас есть возможность выбирать, то отдавайте предпочтение индивидуальной трудовой деятельности. Удачное время для выполнения текущей работы.

Телец

Тельцы сегодня могут иметь возможность реализовать себя в творческих профессиях. Отдавайте предпочтение тем делам, в которых есть элементы новизны и непредсказуемости. Можно пробовать свои силы в новых профессиях и в конкурентных видах деятельности. Монотонная и рутинная работа вряд ли будет вам интересна. В трудовом коллективе не исключены трения.

Близнецы

Близнецы в этот день могут быть склонны строить далеко идущие планы. Однако ваши планы, по большей части, могут оказаться нереалистичными, хотя и интересными, с большой фантазией. Старайтесь крепко стоять на земле и жить сегодняшним днем. Тогда и результат будет вполне реальным. Хорошо браться за такие дела, которые вы можете завершить до конца рабочего дня.

Рак

Раки в этот день, вероятно, будут в состоянии проявить достаточно гибкости при деловых контактах. Умение находить компромиссные решения и заинтересовывать окружающих людей в сотрудничестве с вами – наиболее сильное качество, которое вам удастся проявить. Используйте этот день для расширения и укрепления деловых связей. Однако это не лучшее время для изменений в карьере.

Лев

Несмотря на сложности в деловых контактах и напряжение в карьере, Львам каким-то невероятным образом, возможно, удастся увеличить уровень доходов. Используйте этот день для повышения уровня профессионального мастерства и приобретения новых полезных навыков в работе. Сейчас вы наделены способностью к принятию удачных финансовых решений. Воздержитесь от планирования деловых встреч.

Дева

В этот день Девам рекомендуется проявлять инициативу и брать на себя ответственность в важных делах. Возможно, вам удастся выступить в качестве миротворца и посредника в споре между деловыми партнерами. Вы можете быть способны формировать события и вести за собой людей. Не торопитесь вкладывать деньги в рискованные проекты, хорошенько просчитайте все «за» и «против».

Весы

Весам звезды советуют не афишировать на публике свои дела и тихо выполнять то, что и планировали. Чем меньше окружающие будут знать о ваших намерениях, тем меньше будет помех. Используйте этот день для поиска дополнительных источников дохода. Наиболее сложная тема дня связана с взаимоотношениями с деловыми партнерами и клиентами.

Скорпион

Скорпионы в этот день могут создать полезный задел на будущее. Возможно, именно сегодня вам откроется удачная возможность поработать на перспективу. У некоторых из вас может открыться дар предвидения, и вы сможете действовать на опережение. Поэтому не стоит гнаться за сиюминутными выгодами - работа с прицелом на получение результата в отдаленном будущем может быть оправдана. Это поможет составить реалистичные планы.

Стрелец

Сегодня типичные Стрельцы смогут проявить свои организаторские способности. Руководящие работники и менеджеры найдут адекватное применение своим талантам. Сосредоточьтесь на выстраивании взаимодействия с подчиненными, действуйте методично и напористо – это даст быстрый позитивный результат. Особенность момента в том, что вы обретаете способность видеть главные тенденции и отделять их от второстепенных тенденций.

Козерог

Интеллектуальные способности Козерогов в этот день могут оказаться выше среднего уровня. Используйте это время для обмена опытом, учебы, повышения профессиональной квалификации. Многое будет зависеть от вашего авторитета и деловой репутации. Не лучший день для смены места работы. Не торопитесь принимать предложения занять новую должность.

Водолей

Водолеям в этот день может потребоваться умение оперативно принимать решения. Особенно это относится к представителям тех профессий, которые призваны работать с финансами. Можно вкладывать деньги на короткий срок и извлекать выгоду из процентной ставки. При наличии свободных финансовых ресурсов рекомендуется вкладывать их в погашение долгов и оплату коммунальных счетов.

Рыбы

В этот день Рыбам рекомендуется максимум внимания уделять развитию делового партнерского сотрудничества. Дело в том, что ваши партнеры будут очень удачливы в делах. Поэтому сейчас вам выгоднее играть роль ведомых и ориентироваться на действия партнеров. Также это хорошее время для выполнения индивидуальных заказов в сфере услуг. Воздержитесь от финансовых заимствований.