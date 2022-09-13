Судьбоносные встречи — любовный гороскоп на 14 сентября

Сегодня мы можем познакомиться с любовью всей нашей жизни.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам чаще проявлять в адрес объекта симпатий мелкие практические знаки внимания: в большинстве случаев они окажут более позитивный эффект, чем широкие жесты. Купите или подарите любимому человеку полезную и приятную мелочь, которая давно была предметом его или ее желаний.

Телец

В этот день Тельцам не стоит пропускать свидание, даже если они сомневаются в своих чувствах или у них есть вопросы к мотивам партнера. Личная жизнь в любом случае станет для них источником приятных эмоций, компенсирующим деловые или иные строгие рамки. Однако у встречи должен быть лимит или план.

Близнецы

В этот день дела сердечные могут оказаться естественным образом связаны для Близнецов с основательностью, вкусной пищей и домашним уютом. Как вариант, это хороший момент для вылазки вместе с любимым человеком на дачу или на природу, не самым плохим решением будет оригинальный романтический пикник.

Рак

Влюбленным Ракам день даст неплохое поле для творчества и может преподнести приятный сюрприз. Одинокие Раки получат шанс встретиться с симпатичным им человеком на дружеском или семейном неформальном мероприятии. Чтобы не нарушать гармонию, планы на этот день не должны быть чересчур грандиозными.

Лев

Сегодня влюбленным Львам важно не витать в облаках. Это поможет им трезво оценить ситуацию и воспользоваться неожиданными мелкими дарами фортуны вместо того, чтобы вымаливать у нее немедленное исполнение всех желаний. Стоит согласиться на заданную партнером или обстоятельствами дистанцию в общении.

Дева

Этот день обещает влюбленным Девам приятные впечатления, позволяет им использовать для привлечения внимания к своей персоне свою красоту, стиль, вкус или необычные таланты. Свидание пройдет в не совсем стандартном формате, что поможет им вести себя непринужденно и свободнее выражать свои чувства.

Весы

Сегодня влюбленные Весы могут извлечь выгоду из своего текущего статуса, даже если он их не очень устраивает. Обстоятельства дают им право что-то скрыть от партнера или получить от него помощь. Из правила, гласящего «не говори своей пассии о своих слабостях», в этот день можно сделать исключение.

Скорпион

Этот день дает Скорпионам прекрасный шанс поддержать в своих личных отношениях гармонию, сотканную из любви и дружелюбия. Приятные впечатления от сегодняшней встречи сыграют большую роль в будущем. Ради этого стоит смириться с некоторыми ограничениями, все еще выставляемыми партнером или судьбой.

Стрелец

Стрельцам звезды намекают, что сегодня широта и размах окажутся не самыми актуальными качествами для развития отношений. Любимого человека гораздо сильнее впечатлит своевременная помощь в решении необычной мелкой проблемы или оригинальное бытовое умение. День может дать подпитку служебному роману.

Козерог

Козерогам стоит ценить хорошие возможности этого дня в сфере личной жизни, даже если их желаниям поставлены границы. Свидание обещает стать приятным — особенно если оба партнера скромны в своих запросах и не стремятся к слишком быстрому развитию романа. Новые отношения могут начаться с дружбы.

Водолей

Сегодня Водолеи чувствуют себя некомфортно и ведут себя нестандартно, что может вызвать у партнера вопросы. Зато из любой бытовой мелочи они сделают изысканный сюрприз, который эти вопросы отчасти снимет. Они могут покорить сердце пассии своим фирменным блюдом или оригинальной деталью в своем доме.

Рыбы

Сегодня возрастают шансы Рыб на приятное свидание или неожиданное знакомство. Несмотря на заданные рамки, они смогут продвинуться в развитии отношений или сделать их более гармоничными. Но им стоит помнить, что и новый партнер, и уже найденный близкий человек может вскоре преподнести им сюрприз.