Не даем обещаний — финансовый гороскоп на 14 сентября

Сегодня стоит давать только то слово, которое мы точно сдержим.

Овен

В первой половине дня Овнам лучше не проводить деловых встреч и не отправляться в ответственные поездки. В торгово-закупочной деятельности могут быть убытки. Наиболее успешно складывается этот день для тех, кто работает по найму в трудовом коллективе. Отношения с коллегами и подчиненными конструктивные. Благодаря высокому уровню работоспособности вы сможете справиться с плановыми задачами.

Телец

Тельцам рекомендуется принимать участие в рекламных мероприятиях. У вас сейчас хорошие шансы повысить уровень своей деловой репутации за счет демонстрации своих достижений. Успешно пойдет учеба в вузе или колледже. Можно пробовать свои силы в новых видах деятельности, участвовать в конкурсах, кастингах. Вместе с тем не торопитесь расходовать деньги на товары, в которых нет необходимости.

Близнецы

Близнецы в этот день могут быть склонны к поспешным эмоциональным реакциям в ответ на внешние воздействия. Это может осложнить ваши отношения с деловыми партнерами и клиентами. Старайтесь проявлять сдержанность. Основное внимание уделяйте тому, чтобы получить конечный результат в своей работе. Бизнесменам рекомендуется проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества.

Рак

В первой половине дня у Раков могут осложниться отношения с коллегами и подчиненными. Старайтесь не принимать участие в межличностных разборках и воздерживайтесь от высказывания критических замечаний. Вместе с тем у вас хорошее время для расширения и развития деловых связей. Успешно проходят консультации и работа с документами. Может активизироваться торговая деятельность.

Лев

Львам звезды советуют отдавать предпочтение той работе, в которой вы имеете большой опыт. Благодаря конструктивным отношениям с коллегами вам удастся повысить производительность труда и увеличить доходы. Не лучшее время для составления долгосрочных и среднесрочных планов. Будьте готовы к неожиданностям при работе в составе группы единомышленников.

Дева

Девам в этот день, возможно, удастся реализовать свои творческие планы. Отдавайте предпочтение той работе, которая предполагает творческий труд, в котором много нового и необычного. Можно пронимать участие в кастингах, конкурсах, проводить рекламные акции. Индивидуальная трудовая деятельность оказывается более предпочтительной. Старайтесь дистанцироваться от контактов с начальством.

Весы

У Весов в этот день может проявиться несогласованность при взаимодействии в деловых контактах. Назначенная на первую половину дня встреча может сорваться по независящим от вас причинам. Также могут возникнуть напряжения у тех, кто работает вдали от родного дома на вахте. Хорошее время для удаленной работы на дому. У фрилансеров будут выгодные заказы.

Скорпион

У Скорпионов в первой половине дня могут быть задержки с оплатой за выполненную работу. Если вы работаете в сфере услуг, то можете заметить, что ваше внимание могут часто отвлекать праздношатающиеся и неплатежеспособные потенциальные клиенты. Старайтесь сразу отличать таких клиентов, чтобы не расходовать на них свое рабочее время впустую.

Стрелец

Активные усилия в работе Стрельцов сегодня могут столкнуться с ненадежным и необязательным поведением деловых партнеров. Поэтому лучше браться за те дела, которые предполагают индивидуальный труд, чтобы вам не пришлось зависеть от кого-то еще. Удачное время для руководящих работников. Вы сможете добиться поставленной цели методами «мягкой силы», убеждая оппонентов в своей правоте.

Козерог

У Козерогов сегодня благоприятное время для личного творчества. Ваши интеллектуальные способности окажутся на высоте, что позволит вам преуспеть в учебе. Также хорошо обмениваться опытом в интернете или совершать служебные командировки. Направьте свои усилия на повышение уровня квалификации и на поддержание деловой репутации на должном уровне. Воздержитесь от высказывания критических замечаний в трудовом коллективе.

Водолей

Водолеям звезды советуют не полагаться на удачу при принятии финансовых решений. Особенно это касается инвестиций в рискованные коллективные проекты. Также с утра вам, возможно, придется заниматься совсем не теми вопросами, которые планировались. Вторая половина дня благоприятствует дополнительной частной подработке. Вас могут попросить выйти поработать на подмену заболевшего коллеги во внеурочное время.

Рыбы

Рыбам в этот день рекомендуется дистанцироваться от контактов с начальством. Старайтесь не брать на себя ответственность за новые дела и не давать обещаний выполнить работу в сжатые сроки. Намного успешнее пойдут ваши дела в сфере услуг. Клиенты могут остаться благодарными вам за вашу работу. Можно вести переговоры и ставить свою подпись под юридически обязывающими документами.