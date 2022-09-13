Гнем свою линию — гороскоп на 14 сентября

18-19 лунные сутки. Сегодня взаимодействие Луны с Сатурном и Ураном задает знакомые ограничения, которые вряд ли станут сюрпризом.

Например, может быть задан лимит на денежные расходы или на свободное время. К счастью, найдутся и приятные моменты, которые послужат альтернативой или утешением. Это могут быть мелкие полезные приобретения и удачные оригинальные находки. Не исключена поддержка от друзей (особенно женщин) или льгота от сервиса. Это подходящий момент для кулинарного творчества, особенно приготовления блюд из натуральных диетических ингредиентов, а также для забот о здоровье и естественной красоте.

Овен

Сегодня на первое место у Овнов могут выйти материальные дела. Возможно, это будут покупки, заработки, нюансы полезного питания или траты на питомцев. Вероятны удачные находки и мини-презенты в форме дружеского обмена нужными мелочами. Чтобы иметь больше свободы в текущих тратах, звезды советуют мыслить стратегически – например, оптимизировать бюджет и не покупать то, что не пригодится в будущем.

Телец

Сегодня звезды обещают Тельцам комфорт в одних сферах и преграды в других. К ограничивающим факторам в эти сутки можно отнести те или иные объективные рамки: внешний контроль, профессиональный, гражданский или дружеский долг, лимит времени. Приятная часть событий может быть связана для них с отдушиной в виде отдыха, любви, заботы о здоровье и внешности, общения с детьми или оригинального хобби.

Близнецы

Сегодня Близнецам лучше сосредоточиться на практической части своей жизни. Близнецам, стремящимся к творчеству или научной работе, звезды напоминают, что сейчас любое занятие дает для них дополнительный материал. Хорошая мысль вполне может прийти во время уборки, шоппинга или в ходе приготовления пищи. Также повседневная рутина не обязательно будет помехой для личной жизни и общения с друзьями.

Рак

Сегодня Раки смогут уделить больше времени любви, дружбе и материальным делам, а также планам на будущее. День располагает к совместным посиделкам и трапезам, в ходе которых можно применить кулинарные таланты и получить выгоду. Он подходит для посещения ярмарки или кафе, для пикника или вечеринки. Во избежание сюрпризов стоит заранее учесть ограничения, действующие в компании или на мероприятии.

Лев

Львов этот день приглашает смотреть на все через призму практических соображений, например, пользы для здоровья. Он обещает небольшие, но приятные и порой неожиданные целевые приобретения, среди которых могут быть лекарства, вещи из экологичных материалов, диетические ингредиенты. Для важных дел момент не лучший. Не стоит заниматься стратегическими планами, нарушать правила и сокращать дистанцию.

Дева

Сегодня Девы без особого труда занимают в любой ситуации свою комфортную нишу. В этом им могут помочь далекие друзья. Это хороший день для любви, отдыха и забот о своей внешности. Возможны удачные приобретения, неожиданные находки. Подходящий момент для того, чтобы продемонстрировать свой вкус, кулинарный талант. Можно найти временное оригинальное решение для финансовой или юридической проблемы.

Весы

Весам день позволяет решить свои текущие материальные проблемы в приватном или неформальном режиме. Это может быть помощь друзей или доступ к общим активам. В течение дня не исключены приятные скромные бонусы при финансовых операциях (кэшбек, скидка) или неожиданные удачные находки в быту. Мелкие удачи помогут не унывать из-за временных неожиданных препятствий в реализации стратегических планов.

Скорпион

Сегодня Скорпионам лучше поставить на первое место интересы других людей. Чем важнее отношения с ними, тем больше оснований проявить в их адрес дружелюбие, быть терпимее к их оригинальным привычкам или капризам. Это особенно важно, если речь идет о браке, дружеских контактах и оригинальных творческих союзах. Гармония, созданная таким образом, положительно отразится на самочувствии и на будущем.

Стрелец

Стрельцам стоит обращать внимание на детали, связанные со здоровьем, питанием и снабжением (особенно экологически чистыми или нестандартными продуктами и материалами). Этот день позволяет воспользоваться поддержкой друзей или лояльных помощников. Доход или выгоду может принести текущий статус – например, занимаемая должность. В центре событий может оказаться питомец с оригинальными потребностями.

Козерог

Сегодня жизнь повернется к Козерогам своей гармоничной стороной. Если они сосредоточатся именно на ней и не будут стучаться в закрытые временно двери, этот день пройдет для них очень приятно. Однако им придется заранее осознать те ограничения, в которых им придется действовать – например, финансовые. Можно посвятить эти сутки личной жизни, детям, друзьям, шоппингу или своему нестандартному хобби.

Водолей

Сегодня Водолеи неравнодушны к обстановке в своем доме, атмосфере в семье или группе. Многие Водолеи ощутят ответственность за происходящее. Возможны обновления и перемены. На их фоне не исключены нервозность, суровость и охлаждение отношений с близкими. Звезды советуют ценить приятные грани момента и находить время для маленьких сплачивающих радостей – например, для совместной семейной трапезы.

Рыбы

Этот день поможет Рыбам поддержать приятные партнерские связи и увидеть хорошие грани в сложившейся обстановке, поладить с партнером по браку. Неизбежные разочарования будут чем-то смягчены. Удастся частично обойти внешние ограничения. Возрастают шансы найти продавца, покупателя или посредника, но в этом случае звезды советуют не спешить: вероятно, к найденной кандидатуре вскоре появятся вопросы.