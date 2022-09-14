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Удача уже стучится в двери — финансовый гороскоп на 15 сентября

14 сентября 2022ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам может крупно повезти. Не упускаем шанс изменить свою жизнь.

Удача уже стучится в двери — финансовый гороскоп на 15 сентября
Фото: readovka67.ru

Овен

Овны в этот день могут реализовать свои наиболее смелые и креативные проекты. С утра может состояться контакт с интересным человеком или каким-то случайным образом к вам попадет важная информация. Полученные сведения могут подтолкнуть вас к правильному решению, которое и позволит достигнуть результата. Также может активизироваться работа в сфере торговли, транспорта и консультаций.

Телец

Тельцам, имеющим дополнительную подработку, в этот день могут предложить выполнить частный заказ. Причем оплата за работу может оказаться намного выше, чем вы получаете на своей основной работе. Если у вас есть возможность пораньше уходить с работы и брать часть работы на дом, то, сделав так, вы значительно облегчите себе задачу. Это благоприятный день для погашения долгов по кредитам.

Близнецы

Сильной стороной Близнецов является умение находить взаимопонимание с самыми разными людьми и извлекать практическую пользу из деловых связей. И сегодня этот ваш талант сможет раскрыться в полной мере. Активнее включайтесь в работу, связанную с контактами, поездками, консультациями, сотрудничеством с большим количеством людей. Для успеха в делах важно быть хорошо информированными о реальной ситуации.

Рак

У Раков сегодня удачный день для обращений к начальству. Это относится к просьбам о финансовом содействии в выплате компенсаций. В частности можно попросить компенсировать часть стоимости путевки на лечение в санатории или на курорте. Также это хорошее время для урегулирования вопросов с начислением пенсий, льготных выплат и прочего.

Лев

Львам звезды советуют использовать этот день для наработки полезных деловых связей. Главная тема, в которой вы можете более всего преуспеть, связана с учебой, обменом мнениями и иными действиями, направленными на повышение уровня профессиональной квалификации. Используйте возможности интернета для обмена опытом с коллегами из других стран и регионов.

Дева

У Дев, занимающих руководящие должности, сегодня могут открыться широкие возможности для реализации своих намерений. Во-первых, вам могут поступить достоверные сведения о реальном положении на подведомственном вам секторе работы. Во-вторых, могут существенно увеличиться ваши финансовые ресурсы. Успешно решаются вопросы с кредитами.

Весы

Весам рекомендуется использовать этот день для юридического оформления деловых отношений с партнерами. Возможно, раньше вы сотрудничали на неформальной основе с помощью устных договоренностей, и может возникнуть необходимость в подписании соответствующего договора. Успешно пойдет профессиональное обучение. При работе в сфере услуг вы можете пользоваться популярностью у клиентов.

Скорпион

У Скорпионов сегодня может усилиться способность к практическому применению имеющихся знаний. Успешно пойдет освоение новых технических средств, приобретение навыков работы с новыми инструментами. При работе на компьютере можно более углубленно осваивать программное обеспечение. Изобретатели, инженеры и работники технических сервисных служб успешно решат текущие дела.

Стрелец

В этот день Стрельцы могут преуспеть в любых видах конкурентной деятельности. Отдавайте предпочтение работе, содержащей элементы новизны, когда требуется находить нестандартные решения. Вы хорошо проявите себя в конкурсах, кастингах, а также при проведении рекламных мероприятий. Можно пробовать свои силы в новых профессиях.

Козерог

Козерогам в этот день рекомендуется сосредоточиться на текущих делах. Не откладывайте начатые дела в долгий ящик и старайтесь успеть завершить их сегодня, даже если для этого вам придется подольше задержаться на работе. Коллеги и подчиненные могут оказать вам реальную поддержку в делах. Также старайтесь использовать в полной мере имеющуюся в вашем распоряжении технику.

Водолей

Водолеи в этот день смогут извлечь пользу из деловых связей. Это особенно актуально для тех, кто сосредоточен на новых делах, часто сталкивается с неожиданными задачами, опыта решения которых пока не наработано. Не стесняйтесь обратиться за советом и помощью к знающим людям, если вашей компетенции окажется недостаточно для решения задач.

Рыбы

Рыбы в этот день имеют хорошие шансы для выполнения текущих плановых заданий и увеличения уровня доходов. Офисные служащие улучшат условия труда на рабочем месте. Возможно, вас обеспечат новой офисной техникой, или переведут работать в более комфортный кабинет. Хорошо пойдет работа над подготовкой отчетной документации и анализом состояния вашего личного бюджета.

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