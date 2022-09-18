Время больших денег — финансовый гороскоп на 19-25 сентября

Неделя в финансовом и деловом плане для большинства людей нейтральная, для некоторых представителей зодиака хорошая, и для небольшого меньшинства — может оказаться плохой.

В пятницу Солнце переходит в знак Весов, и этот день является самым опасным в плане возможности неверных финансовых шагов. Также для тех, кто владеет бизнесом, этот день чреват каким-то ухудшением в делах. Конечно, кое-что зависит и от нас, поэтому в этот день нужно просто проявить повышенную осторожность в финансовых и деловых решениях. В то же время в пятницу и Меркурий перейдет в благоприятный для него знак Девы, и для некоторых людей этот день наоборот станет благоприятным в плане финансов или, если человек является владельцем бизнеса, этот переход может принести улучшение в бизнесе. Чтобы понять, к какой части человечества принадлежите вы, изучите тенденцию для вашего знака зодиака, а также мы рекомендуем в случае необходимости принятия какого-либо решения обращаться к хорарному астрологу для оценки правильности решения, и для дополнительной оценки вашей натальной карты на предмет текущего индивидуального периода.

В плане партнерских деловых отношений неделя скорее напряженная. Если есть какие-то разногласия с партнерами, в понедельник отношения грозят окончательно порваться, так как в этот день ретроградный Меркурий формирует во второй раз оппозицию с ретроградным Юпитером. Для заключения новых партнерств или важных переговоров день неблагоприятный.

В понедельник, 19 сентября, ожидаем оппозицию Меркурия с Юпитером. День неблагоприятный для заключения договоров, а также для обсуждения каких-либо сделок. При этом Луна будет в Раке, и для большинства людей день хорош, если речь идет о финансовых операциях, а не о каких-либо обсуждениях и партнерствах.

Во вторник, 20 сентября, Луна в Раке формирует секстиль с Солнцем. День очень хорош для дел, связанных с материальными ресурсами или принятием каких-либо решений. Но по-прежнему лучше не проводить каких-то очень серьезных переговоров, более того, если есть возможность, их лучше отложить до тех пор, пока Меркурий не «выпрямится», а это будет в октябре. Если же невозможно перенести переговоры, обратитесь к астрологу, чтобы он подобрал для встречи подходящее время в соответствии с вашей картой рождения.

В среду, 21 сентября, Луна будет во Льве, формируя хорошие аспекты с Меркурием и Юпитером. День хороший для дел. Но по-прежнему будьте осторожны с важными переговорами, как было уже сказано выше.

В четверг, 22 сентября, Луна во Льве, формирует секстиль к Марсу и оппозицию с Сатурном. День не подходит для переговоров, но до 16 часов все же подходит для не слишком важных дел.

В пятницу, 23 сентября, Солнце переходит в знак Весов, а Меркурий в знак Девы. Для кого-то день хороший, а для кого-то плохой. Если есть сомнения в чем-то, оценивать действия и решения можно с помощью хорарной астрологии и натальной карты. Луна в Деве, и после 11 утра день в целом нейтральный для разных дел. Также в этот день одна из сторон, с которой были заключены на днях договоренности, может решить эти договоренности не выполнять.

В субботу, 24 сентября, Луна в Деве формирует квадратуру с Марсом. День плохой для большинства дел.

В воскресенье, 25 сентября, Луна в Деве, формирует соединение с Меркурием и Венерой. До 16 часов можно делать дела, после 16 часов нет смысла ничего предпринимать, так как это не даст никаких результатов.

Овен

В первой половине недели Овны могут находиться в прекрасной физической форме, благодаря чему может повыситься уровень вашей работоспособности. Рост производительности достигается главным образом за счет правильного распределения рабочего времени и интенсификации труда. Кроме того, вы сможете более эффективно использовать имеющуюся в вашем распоряжении технику, механизмы и инструменты. Рекомендуется сосредоточиться на выполнении текущих работ, и разгребанию завалов, отложенных с предыдущего времени. Во второй половине недели вы можете продолжать проявлять готовность энергично браться за решение вопросов. Однако вы можете столкнуться с некими незримыми помехами, мешающими вам действовать эффективно. Например, при взаимоотношениях с коллегами и подчиненными вы рискуете быть втянутыми в тайную закулисную деятельность, интриги. Ваше внимание могут отвлекать разного рода слухи и сплетни. Постарайтесь игнорировать все эти помехи. Помните, что вас попытаются отвлечь от реальной работы, и вы не должны поддаваться на провокации.

Телец

Первая половина недели у Тельцов может быть связана с творческой активностью и успешным экспериментированием по поиску более совершенных методов работы. Хороших результатов добьются те, кто имеет свободный график работы и самостоятельно принимает решения, когда и что следует делать. Успешно проходят рекламные мероприятия, презентации, выставки-продажи, конкурсные выступления и соревнования. Участвуя в конкурентных видах деятельности, вы будете способны занять лидирующие позиции, поскольку будете восприимчивы ко всему новому. Однако во второй половине недели представители творческих профессий могут быть склонны вводить себя и окружающих в заблуждение. У вас будет достаточно фантазии, чтобы предложить интересные решения. Однако звезды не советуют вам рассчитывать на поддержку со стороны друзей и единомышленников. Усиливается дух авантюризма и желание получить доход путем финансовых спекуляций. Желание заработать много денег, не прикладывая к этому больших усилий, может сыграть с вами злую шутку.

Близнецы

В первой половине недели звезды советуют Близнецам сосредоточиться на укреплении родственных и семейных отношений. В этом кроется огромный резерв для роста вашей деловой активности. Это особенно касается тех, кто работает удаленно на дому или в семейной фирме. Могут нарастить доходы те, кто работает в гостиницах, в коммунальных службах и на строительных площадках. Также вам могут предложить временную подработку на полставки или по совместительству. Это благоприятные дни для улучшения условий труда на рабочем месте. Работа по подготовке отчетной документации пойдет быстро и эффективно. Однако во второй половине недели типичные Близнецы могут оказаться перед непростой дилеммой: уделить максимум внимания своей семье или переключить внимание на карьеру. Основная трудность момента – найти компромисс между этими, часто взаимоисключающими, направлениями. Контакты с вышестоящим начальством не сулят вам каких-то особых выгод. Может усилиться давление начальства с тем, чтобы ускорить сроки выполнения работы.

Рак

У Раков первая половина недели может быть связана с укреплением и расширением деловых контактов. Ваши интеллектуальные способности могут находиться на высоком уровне. Рекомендуется заниматься повышением своего образовательного и профессионального уровня. Активизируются деловые поездки и встречи. Вы сможете установить доброжелательные дружеские отношения с нужными вам людьми. Успешно идет освоение информационных компьютерных технологий. Бизнесменам рекомендуется активизировать торговые операции, также допустимо делать закупки современной техники, а также транспортных средств. Во второй половине недели ситуация может осложниться. Наибольшие трудности могут быть связаны с информацией, точнее, с поиском достоверной информации. Будьте внимательны на дорогах и в транспорте, возможны неожиданные заторы, препятствия или задержки. Нарушения правил дорожного движения может привести к штрафным санкциям. Деловая переписка с удаленным корреспондентом может ввести вас в заблуждение. Деловые встречи либо срываются, либо проходят не так, как было запланировано.

Лев

В первой половине недели у Львов может обостриться чутье на деньги. Это позволит вам браться за ту работу, которая приносит наибольший результат. Критерием успешности в делах в эти дни также является количество заработанных денег. Также это хорошее время для повышения уровня профессионального мастерства и приобретения дополнительных навыков в работе. Ваши таланты и мастерство будут оценены по достоинству. Возможна денежная премия или предложение занять более высокую должность. Если вы планировали потратить деньги на дорогие покупки, то сейчас это допустимо, поскольку вы способны подходить очень практично к принятию финансовых решений. А вот во второй половине недели ситуация может ухудшиться. Вы можете пострадать от обмана или самообмана и потратить деньги на товары и услуги, которые не являются в данный момент необходимыми. У бизнесменов вложенные инвестиции не принесут должной отдачи. Торговцы рискуют закупить некачественный товар, который затем трудно будет продать. Не рекомендовано делать вклады в банки под проценты.

Дева

В первой половине недели Девы смогут держать свои дела под личным контролем. Только от ваших личных инициатив зависит успех деятельности, поэтому рекомендуется не слушать ничьих советов и поступать только сообразно собственному мнению. Наиболее успешным направлением для бизнесменов является поиск новых рынков сбыта товаров и услуг, а также поиск более выгодных вариантов поставщиков из других регионов и стран. Активно контактируя с иностранцами и с людьми из других регионов, вы тем самым расширяете свой кругозор и в итоге начинаете лучше ориентироваться в глобальных тенденциях на рынках. Во второй половине недели вы будете настроены сотрудничество. Однако вы можете столкнуться с неприятностями при ведении партнерского бизнеса. Деловой компаньон может обмануть ваши ожидания. Также некоторые партнерские договоренности могут оказаться нарушенными, что негативно отразится на ваших делах в целом. Отнеситесь с настороженностью к поступающим предложениям о сотрудничестве, опасайтесь обмана.

Весы

Первая половина недели сложится благоприятно для тех Весов, которые имеют свободный график и сами принимают решения относительно того, когда выполнять ту или иную работу. Бизнесменам рекомендуется решать вопросы по мере их поступления. Чаще прислушивайтесь к подсказкам интуиции – она вас не обманет. Это хорошее время для получения налоговых вычетов или дополнительных финансов за счет сотрудничества с государственными структурами. Можно заниматься оформлением к получению причитающихся вам по закону выплат: субсидий, компенсаций, пособий, пенсий и налоговых вычетов. Однако во второй половине недели ситуация может ухудшиться. Основной проблемой могут стать плохие отношения с коллегами по трудовому коллективу. Старайтесь не ввязываться в обсуждение вопросов, не имеющих прямого отношения к текущей работе, избегайте сплетен, слухов и любой закулисной деятельности. Отдавайте предпочтение той работе, которую вы в состоянии выполнить самостоятельно, не прибегая к помощи коллег и подчиненных.

Скорпион

В первой половине недели типичные Скорпионы смогут успешно реализовать свои планы, если будут стремиться к активному сотрудничеству с другими людьми. Обмениваясь мнениями с партнерами, вы можете выйти на новые договоренности или проекты, которые откроют перспективу вашему бизнесу. Причем неформальный стиль общения имеет более высокие шансы на успех. Успешно идут дела у работников сферы услуг. Может установиться гармоничный контакт с клиентами, которые могут рекомендовать вас другим клиентам. Используйте эти дни для расширения и укрепления своих деловых партнерских связей. Во второй половине недели многие из вас будут склонны витать в облаках в своих планах. Ваше намерение создать некое бизнес-сообщество для решения масштабных проектов может оказаться фикцией. Вместо конкретной практической работы вы можете увязнуть разных обсуждениях и согласованиях. В результате вы рискуете потратить эти дни на пустую суету и имитацию бурной деятельности, за которой в реальности ничего не стоит. Отдавайте предпочтение традиционной работе, в которой все предсказуемо.

Стрелец

В первой половине недели Стрельцам, занимающим руководящие должности, удастся укрепить свое положение в карьере и успешно решить управленческие и организационные вопросы. Отдавайте предпочтение тем видам деятельности, которые приближают вас к стратегическим целям. Не отвлекайтесь на решение суетных и мелких вопросов, умейте видеть главное и на этом сосредотачивать свои усилия. Это благоприятное время для выстраивания гармоничных отношений между начальством и подчиненными. Поручения руководящих работников могут точно и своевременно выполняться подчиненными. Однако во второй половине недели могут начаться осложнения в работе. Может наметиться отставание от графика, и начальство может выражать этим недовольство. Могут ухудшиться условия труда на рабочем месте. Не лучшее время для проведения инвентаризации движимого и недвижимого имущества - есть риск запутаться и допустить ошибку. Члены семьи и близкие родственники могут отказать вам в поддержке при появлении шансов на карьерное продвижение.

Козерог

Козерогам в первой половине недели звезды советуют более масштабно подходить к своему бизнесу и прилагать усилия к его расширению и развитию. В этом смысле весьма перспективным станет поиск новых рынков сбыта и поставки товаров и услуг. Успешно проходят акции по рекламированию своей деятельности. Рекомендуется проводить переговоры о закупке оптовых партий импортных товаров. Не бойтесь экспериментировать и опробовать новые методы работы – наверняка в ваших идеях будет рациональное зерно, достойное того, чтобы заняться внедрением новшеств. Кроме того, вы будете способны преуспеть в конкурентных видах деятельности, участвуя в творческих конкурсах, кастингах. Во второй половине недели вам следует опасаться обмана и ненадежности со стороны тех людей, которые находятся в непосредственной близости от вас. Особенно это касается контактов с незнакомыми людьми, заключения сделок. Прежде чем закупать товар в другом регионе, подумайте, сможете ли его реализовать. Торговцы могут столкнуться с логистическими проблемами.

Водолей

В первой половине недели звезды ожидают от Водолеев смелых решительных действий и готовности идти на риск в разумных пределах. Можно проворачивать финансовые операции, делать краткосрочные инвестиции, брать и давать деньги взаймы. Если партнер был должен вам деньги, то на этих днях есть шанс вернуть долг. Хорошее время для получения ссуд, открытия счетов в банке. Работники страховых фирм почувствуют приток заказов. Бизнесменам рекомендуется делать инвестиции в недвижимость, закупать и монтировать оборудование на своих производственных площадках. Хорошо пойдут дела у коммунальщиков, строителей, риелторов. Могут улучшиться условия труда на рабочем месте. Однако во второй половине недели ситуация с финансами может ухудшиться. Прежде всего, звезды советуют вам опасаться обмана, мошенничества. Велика вероятность искушения потратить деньги на эфемерные проекты, которые не несут в себе ничего реального. Тщательно заполняйте формы платежных документов. Ввиду повышенного риска допустить ошибку в цифрах, деньги при банковских переводах могут уйти не по назначению.

Рыбы

У Рыб первая половина недели может быть связана с активизацией делового партнерского сотрудничества. Если вы вели переговоры и согласовали все спорные вопросы, то можно подписывать договор – в этом случае вы получите выгодные и стабильные отношения с деловыми партнерами на длительную перспективу. Хорошо идут дела у тех, кто причастен к транспорту, связи и общению с клиентурой. При большой загрузке в работе с клиентами можно делегировать часть своих полномочий напарникам - качество выполнения услуг от этого нисколько не пострадает. Успешно проходят контакты, поездки и обмен мнениями. Может вырасти доходность от торговли и транспортных услуг. Однако во второй половине недели могут возникнуть осложнения в делах. Возможно, вы будете склонны воспринимать действительность излишне субъективно. Опасайтесь стать жертвой собственных заблуждений. Нечестность и обманы в деловом партнерстве – вот главная опасность этих дней. В результате вы можете пройти мимо реально выгодного предложения и втянуть себя в некий эфемерный проект, за которым ничего реального нет.