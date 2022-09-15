Анализируем ситуацию быстро — финансовый гороскоп на 16 сентября

Сегодня нужно спешить в делах — быстрые решения будут самыми верными.

Овен

Овнам в этот день, вероятно, удастся довести до успешного завершения переговоры о сотрудничестве. Потенциальные деловые партнеры могут проявить готовность пойти на уступки, что позволит достигнуть компромисса. Успешно пойдут дела у работников сферы услуг. Однако в середине дня лучше воздерживаться от деловых поездок. Также могут возникать сложности в торговле.

Телец

У Тельцов благоприятный день для аналитической обработки информации. Хорошо заниматься сортировкой документов, работать с офисной и компьютерной техникой, выполнять мелкую ручную работу. Доходы от умственного труда могут оказаться выше, чем от труда физического. Очень важно иметь достоверные сведения о ситуации в делах — это поможет принимать взвешенные и осознанные решения.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут преуспеть в творческих профессиях и в тех видах деятельности, которые предполагают преимущественно интеллектуальную трудовую деятельность. Возможно, вам удастся заключить выгодные сделки спекулятивного характера типа оптовой закупки товара, предназначенного для перепродажи.

Рак

Один из лучших дней у Раков для подготовки финансовых и статистических отчетов. Рекомендуется провести анализ своих бюджетных возможностей и проведенных расходов за прошедший период. Это поможет вам понять наиболее успешные и выгодные направления для вложений и принятия финансовых решений. Успешно поработают строители и коммунальщики.

Лев

Львам сегодня удастся проявить интеллектуальные способности, благодаря чему умственный труд успешно реализуется. Это положительно отразится на учебе, работе с информацией, документами, а также в контактах и поездках. Вы будете необычайно изобретательными и интеллектуально гибкими. Используйте имеющиеся деловые связи для решения актуальных вопросов.

Дева

Девы сегодня смогут проявить свои лучшие деловые качества, особенно касающиеся предпринимательской активности и умственного труда. Хорошо просчитывать свои бюджетные возможности и принимать финансовые решения о тех или иных расходах. Вы сможете повысить уровень профессионального мастерства. В отношениях с начальством лучше держаться на дистанции.

Весы

Весам в этот день рекомендуется заниматься вопросами самообразования. Активное чтение специальной литературы, наряду с обменом мнениями поможет вам существенно повысить уровень профессиональной квалификации. Хорошо проявят себя индивидуальные предприниматели. Используйте этот день для укрепления своей деловой репутации через приобретение профессиональных познаний.

Скорпион

У Скорпионов, занимающих руководящие должности, не лучшее время для проведения кадровых перестановок и каких-либо мероприятий по оптимизации структуры управления. Любые перемены могут резко снизить эффективность работы всего коллектива. Вместе с тем вам могут предложить дополнительную подработку с выполнением частных заказов.

Стрелец

Стрельцы сегодня могут быть в состоянии интуитивно чувствовать наступление перемен в делах и обстоятельствах. Это поможет многим из вас принимать решения, рассчитанные на опережение событий. Так вы сможете избегать неприятностей. Успешно идут проектно-конструкторские работы, научные исследования и планирование. А вот от контактов с начальством пока лучше дистанцироваться.

Козерог

Для Козерогов, занимающих управленческие должности, сегодня не составит труда быстро разобраться в любом вопросе и принять оптимальные решения. Вы сможете получить доступ к достоверной аналитической информации. Однако вам потребуется держать под контролем своих подчиненных. Отдавайте предпочтение традиционному стилю работы, в которой у вас имеется большой опыт.

Водолей

Водолеи в этот день могут преуспеть в профессиональной учебе. Благодаря усилению интеллектуальных способностей вы сможете быстро усвоить большой массив учебного материала. Хорошо поработают программисты, дизайнеры, коммивояжеры, работники туристических агентств и преподаватели. Более эффективно проявят себя те, кто работает по свободному графику и сам решает, когда и что ему делать.

Рыбы

Умение быстро анализировать ситуацию поможет Рыбам извлечь материальную выгоду из финансовых операций. Хорошо пойдут дела у работников банков и страховых агентств. Строители смогут успешно завершить работу и сдать готовый объект заказчику. Вместе с тем в середине дня воздержитесь от обращения за советом и помощью к коллегам в трудовом коллективе.