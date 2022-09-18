Мощная позитивная энергия – гороскоп на 19-25 сентября

На этой неделе на небе будет сформировано 5 значимых планетных аспектов.

19 сентября оппозиция Меркурий-Юпитер. Аспект имеет отношение к особенностям мышления. Под влиянием этого аспекта человек может развить бурную интеллектуальную деятельность. Он может постоянно что-то говорить, причем его речи могут быть столь безудержными и избыточными, что это становится подобно пустой болтовне. Человек может браться за множество разных дел, часто взаимоисключающих и распыляет свои усилия на множество направлений. Дела, едва начавшиеся, могут быть брошены, поскольку интерес к ним быстро пропадает – и так продолжается в любых делах. Поведение крайне поверхностное, несерьезное и непоследовательное. Не следует воспринимать всерьез обещания человека, находящиеся под влиянием этого аспекта.

19 сентября – трин Солнце-Плутон – это аспект мощной энергии, направленной в позитивное русло. Как правило, люди, попавшие под влияние данного аспекта, могут ощущать большой запас физических сил, выносливости. Спортсмены могут добиваться хороших результатов и устанавливать личные рекорды. Успешно проявляют себя ораторы – сила воздействия на массы людей может значительно вырасти. Хорошее время для старта проектов в сфере энергетики, особенно атомной.

20 сентября трин Венера-Уран – аспект внезапного всплеска чувств, сравнимое с любовью с первого взгляда. Гармоничная природа аспекта позволяет удерживать поведение человека в социально приемлемых рамках. Любовь проявляется в романтических формах, с фантазией, приятными сюрпризами и оригинальными поступками. Также этот аспект может пробудить интерес к искусствам, таким как живопись, пение, танцы. Могут быть финансовые удачи типа выигрыша в лотерею. Усиливается любовь ко всему необычному, неординарному.

23 сентября – соединение Меркурий-Солнце. Поскольку в этом соединении Меркурий в ретро движется навстречу Солнцу, то этот аспект может привнести в жизнь человека, которого затронет, нечто из прошлого. Какая-то тема из прошлого вновь может стать актуальной. Это может быть встреча с неким человеком из прошлого, либо может поступить информация из прошедших событий и напомнит человеку о важном деле. Аспект активизирует умственную активность и стимулирует контакты.

24 сентября оппозиция Венера-Нептун – это достаточно сложный аспект, который может по-разному проявляться в межличностных отношениях. Часто он проявляется как неразборчивость в любви и сексе. Аспект может побуждать к обману и изменам в партнерских отношениях. Также под влиянием этого аспекта человек может запутаться в своих чувствах и не понимать, кого он на самом деле любит. В чувствах нет четких ориентиров, все достаточно туманно и запутанно.

Овен

У Овнов первая половина недели может быть связана с улучшением состояния здоровья и успехами в профессиональной деятельности. Прежде всего, следует помнить, что ваше здоровье – это ключ к успеху во многих других сферах деятельности. Поэтому регулярно занимайтесь профилактическими процедурами, посещайте массажные кабинеты, тренажерные залы, бассейн. Вы почувствуете, как с улучшением состояния здоровья одновременно повышается уровень работоспособности. Это немаловажный фактор для успешного урегулирования дел по дому и на работе. Используйте эти дни для более глубокого освоения имеющейся в вашем распоряжении бытовой техники. Внимательно читайте инструкции – так вы сможете открыть для себя много новых функций, о существовании которых не догадывались. Однако необходимо поторопиться, поскольку во второй половине недели все упомянутые темы могут осложниться. Многие из тех дел, которыми вам предстоит заниматься, могут идти с осложнениями или иметь мало отдачи с точки зрения финансов. Возможно, что в трудовом коллективе на вас попытаются свалить самую неблагодарную и низкооплачиваемую работу. Кроме того, в результате перенапряжения вы можете почувствовать энергетический спад, упадок сил, сильную усталость. Поэтому старайтесь не перегружать себя.

Телец

Тельцы в первой половине недели могут испытать творческий подъем, когда перед вами могут открыться новые перспективы. Очень важно настроиться на оптимистическую волну и верить в то, что у вас все получится – высокая самооценка может оказать позитивное воздействие на все ваши дела. Наиболее благоприятно это время отразится на романтических отношениях. Если вы влюблены, то сделайте что-то приятное любимому человеку, попробуйте его удивить, преподнести сюрприз – фантазии и выдумки у вас будет более чем достаточно. Также это прекрасное время для общения с детьми. Вы сможете открыть в себе педагогический талант. Усиление творческих способностей может подвигнуть вас более интенсивно заниматься своим хобби. Это удачное время для начала посещения спортивной секции или курсов обучения для совершенствования в любимом деле. Вторая половина недели может быть связана напряженными отношениями с любимым человеком. Может усилиться ваша ревность или ревность к вам, могут быть подозрения в измене. Старайтесь не впутывать в свои романтические отношения друзей и подруг. Их роль может оказать неблагоприятное влияние на ваши отношения.

Близнецы

Близнецам в первой половине недели звезды советуют сосредоточиться на урегулировании семейных дел. В этом направлении ваши усилия будут наиболее эффективными. Речь идет как о решении чисто материальных вопросов, так и касается вопросов взаимоотношений с членами семьи. Возможно, у вас в доме имеются много незавершенных дел, того, что требует приложения рук – это особенно относится к уборке и ремонту квартиры. И в эти дни вы сможете довести начатые дела до завершения. Благоприятно для подведения итогов прошедшему периоду, оценки исполнения семейного бюджета и формированию новых планов. Хорошо сходить в баню или сауну, расслабиться, почувствовать себя на какое-то время свободным от забот и хлопот. Успешно проходят духовные практики в спокойной уединенной обстановке. Во второй половине недели вас могут поставить перед сложной дилеммой: чему больше уделять время – основной работе или домашним семейным делам. Ваши домашние могут высказать недовольство тем, что вы недостаточно времени уделяете семье и надолго задерживаетесь на работе. В свою очередь на работе начальство может усилить давление.

Рак

У Раков первая половина недели может быть связана с активизацией социальных контактов – общения, встреч, поездок. Вы можете оказаться вовлечены в решение вопросов, не имеющих прямого отношения к вам лично. Например, с вами могут советоваться друзья и знакомые, просить оказать вас некоторые услуги информационного плана. Ваши интеллектуальные способности могут оказаться выше среднего уровня, благодаря чему вы преуспеете в учебе. Недоступный пониманию в прошлом учебный материал теперь может усваиваться вами легко и свободно. Дни складываются благоприятно для веселого времяпрепровождения в кругу друзей и родственников. В частности вас могут пригласить на пикник или в гости – не отказывайтесь, поскольку это может стать самым значимым приятным событием недели. Во второй половине недели вам может стать сложнее находить взаимопонимание с людьми. В характере общения может недоставать тактичности, мягкости и искренности. Старайтесь с долей скептицизма воспринимать то, что вам расскажут – поступающие сведения во многом могут быть недостоверными. В поездках вы можете чаще обычного сталкиваться с препятствиями, попадать в пробки или терять ориентацию в пространстве, прибывая не туда, куда хотели.

Лев

Первая половина недели может сложиться благоприятно для Львов, ориентированных на деловую активность. Вы можете располагать достаточными возможностями для реализации своих материальных запросов. Наиболее успешное направление – работа, карьера и деньги. Здесь у вас все может складываться благополучно. Хорошие отношения с начальством позволят добиться продвижения в карьере и повысить уровень доходов. Успех ожидает вас в любых делах, для осуществления которых требуются финансовые ресурсы. Это хорошее время для крупных покупок, таких как мебель, автомобиль, бытовая техника или предметы роскоши. Вместе с тем у вас может усилиться аппетит. Лицам, имеющим проблемы с лишним весом, лучше ограничивать себя в питании, посидеть на легкой оздоровительной диете. Вторая половина недели предметом особого беспокойства могут стать материальные проблемы. Может возникнуть острая потребность в деньгах. При наличии больших долгов могут осложниться отношения с кредиторами. В эти дни вам будет сложно сбалансировать свой бюджет. Доходные статьи бюджета могут оказаться недостаточными для покрытия ваших возросших расходов.

Дева

Типичные Девы первая половина недели на этой неделе смогут значительно укрепить свой авторитет и повысить свою репутацию в глазах общественного мнения. Возможно, это будет связано с успехами в сфере образования. В этот период усиливается ваша тяга к знаниям. Вам представится удачный шанс для того, чтобы блеснуть своими энциклопедическими познаниями. Если вы учитесь в вузе, то сможете успешно сдать все необходимые на данный момент экзамены и зачеты. Другим позитивным направлением может стать потребность в смене имиджа. Это особенно касается женщин. После визитов в салон красоты и модные бутики, вы можете предстать перед окружающими в новом весьма привлекательном и оригинальном образе. При свободном доступе к информационным ресурсам Интернета вы можете долго бродить по разным сайтам, черпая полезную информацию. Вы сможете узнать много интересного и полезного для расширения своего кругозора. Во второй половине недели вам, возможно, придется иметь дело с людьми, от которых трудно будет добиться ясного ответа на четко поставленные вопросы. Поведение партнеров может заставить вас усомниться в их честности. В супружеских отношениях могут усилиться ревность и подозрительность.

Весы

Весы в первой половине недели могут преуспеть в тех делах, которые желательно сохранять в тайне от посторонних глаз и ушей. Успешно проходят тайные любовные свидания. Можно урегулировать деликатные вопросы, не подлежащие широкой огласке. Также это прекрасное время для изучения психологии, эзотерики, понимания скрытых причин и мотивов в поведении других людей. Временами вам будет казаться, что вы видите и понимаете людей насквозь. Ваша проницательность будет поражать вас самих и окружающих. Хорошее время для духовных практик в обстановке тишины и уединения. Благоприятное время для урегулирования финансовых вопросов связанных с долговыми обязательствами. Можно брать и давать деньги взаймы, договариваться о рассрочке платежей, оформлять договора о страховании. Вторая половина недели может быть связана с ухудшением здоровья. Ваше самочувствие может быть ослабленным, защитные силы организма на спаде. Также причиной проблем со здоровьем может стать пищевое отравление. Обращайте особое внимание на качество употребляемых продуктов, не покупайте просроченные продукты. Остается вероятность получить проблемы со здоровьем из-за неправильного использования лекарственных препаратов.

Скорпион

У Скорпионов первая половина недели складывается исключительно удачно для урегулирования супружеских и дружеских отношений. Интересно то, что для улучшения отношений в браке вам может помочь кто-то из друзей или подруг. И наоборот, для улучшения дружеских отношений положительную роль может сыграть партнер (или партнерша) по браку. Возможно, вас пригласят на какое-то праздничное мероприятие. Звезды советуют находить общие дела и увлечения, вместе проводить время и планировать совместные дела. Если вы одиноки, то не отказывайтесь от посещения дружеских вечеринок и клубов. Велика вероятность того, что в первой половине недели вы познакомитесь там со своим будущим партнером (или партнершей) по браку. Вторая половина недели может быть связана с осложнениями в романтических отношениях. Воздержитесь от посещения дружеских вечеринок вместе с любимым человеком. В противном случае между любимым человеком и друзьями могут обостриться отношения, и вы окажетесь перед непростым выбором. Также нежелательно увлекаться игровыми автоматами или компьютерными играми на деньги – есть риск проиграть большую сумму денег.

Стрелец

Стрельцы в первой половине недели смогут добиться поставленных целей, если будут действовать решительно и настойчиво. Это хороший период прежде всего для реализации себя в профессиональной деятельности, в карьере. Ваши деловые качества позволят навести порядок в практических вопросах. Это прекрасное время для того, чтобы пересмотреть свой прежний распорядок дня и график работ с тем, чтобы сделать его более эффективным. Прежде чем действовать, составьте себе подробный план и методично приступайте к его реализации. Очень важно при этом заботиться о своем здоровье, поддержании себя в хорошем энергетическом тонусе. Можно бороться с вредными привычками и переходить на принципы здорового образа жизни. Во второй половине недели могут обозначиться проблемы в семье. Возможно, вам придется заниматься урегулированием отношений между близкими родственниками. Воздержитесь от обсуждения с престарелыми родственниками вопросов о наследстве. Проверяйте исправность работы коммунальных служб в своей квартире - есть риск прорыва водопровода и иных неприятностей. В эти дни будет сложно рассчитывать на поддержку со стороны членов семьи в ваших карьерных амбициях.

Козерог

У Козерогов первая половина недели может быть связана с активизацией творческих способностей и усилением интеллектуальной деятельности. Потребность в новых знаниях возрастет. Можно записываться на курсы повышения квалификации, сдавать экзаменационные задания, защищать дипломные и курсовые работы. Кроме того, усиливается ваш интерес к серьезным знаниям философского, мировоззренческого и религиозного плана. Возможно, вам предстоит встретить духовного наставника, Учителя, Гуру, который поможет вам ответить на многие вопросы морально-этического свойства. Прекрасное время для туристической поездки с познавательной целью и с целью развлечений. Если у вас был виртуальный роман по интернету, то самое время для поездки с целью встречи в реале. Однако с этим следует поторопиться, поскольку вторая половина недели внесет ноты диссонанса в намеченную ранее гармонию. Оказавшись в незнакомой местности или в чужом городе, вы можете легко заблудиться, сбиться с пути. Особенность момента в том, что у вас может нарушаться ориентация в пространстве. Не следует доверять поступающей информации – все новые сведения необходимо перепроверять на предмет достоверности.

Водолей

В первой половине недели типичным Водолеям удастся улучшить условия проживания и отчасти реализовать принцип «Мой дом – моя крепость». Другая благоприятная тема, которой имеет смысл заниматься в эти дни – это урегулирование вопросов, касающихся наследства. Если у вас этот вопрос актуальный, то можно предпринимать определенные шаги в нужном вам направлении. Например, провести беседу с родственниками, которые могли бы вам завещать недвижимость. Вторая половина недели может быть связана с финансовыми сложностями. Рекомендуется воздерживаться от рискованных вложений, не давать деньги в долг и не брать кредиты. Все это не приведет к улучшению вашего финансового положения, а только еще больше усугубит его. Задача этих дней состоит в том, чтобы сохранить от растраты имеющиеся у вас финансовые ресурсы.

Рыбы

Первая половина недели складывается благополучно для урегулирования партнерских отношений у Рыб. Гармонизация отношений с партнером по браку станет возможна благодаря любви и взаимопониманию. Любые вопросы удается решить путем заинтересованного спокойного диалога. В супружеском союзе отношения могут обрести былую свежесть и новизну. Этому может способствовать увеселительная поездка на пикник вместе с друзьями и приятелями. Другим позитивным направлением может стать деловое сотрудничество и информационный обмен. Вы сможете успешно решить вопросы, связанные с оформлением документов, подготовкой и подачей бумаг в официальные инстанции. Бумажные вопросы будет решаться легко и без бюрократических проволочек. Расширяются и крепнут ваши деловые связи. Однако вторая половина недели может быть связана с усилением чувства ревности в супружеском союзе. Причем это может проявляться как от вас, так и к вам. Не давайте повода для ревности, поступайте открыто и честно. А вот партнер может стать очень чувствительным к вашему поведению и словам.