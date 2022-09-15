Думаем над аргументами — любовный гороскоп на 16 сентября

Сегодня споры со второй половинкой могут перекочевать в ссоры. Думаем о том, что сказать.

Овен

В любовные дела Овнов этот день привносит динамику, но он также создает почву для мелких размолвок и нервозности. Причиной такого положения дел может стать непостоянство или неуловимость одного или обоих партнеров, занятость, легкомыслие или стремление к разнообразию в ущерб стабильности отношений.

Телец

Любовные дела Тельцов сегодня идут с переменным успехом, так как в их планы часто вкрадываются мелкие помехи. Не исключено, что в какой-то момент им придется выбирать между собственным комфортом и подстройкой к изменчивым обстоятельствам. Чем флегматичнее Телец, тем сложнее ему будет это даваться.

Близнецы

Сегодня любовные порывы Близнецов не всегда достигают цели. Многим Близнецам придется идти к ней извилистыми путями, включающими в себя пояснения или уговоры. Стоит помнить, что это потенциально конфликтные сутки и в любой момент может вспыхнуть ссора. Будьте менее напористы и более дипломатичны.

Рак

Сегодня Ракам стоит дважды подумать прежде, чем назначать свидание или делать выбор. Обстоятельства могут оказаться настолько изменчивыми и нервирующими, что надежда на комфортное совместное времяпрепровождение быстро начнет таять. Вероятны дорожные и другие препятствия. Важно оставаться на связи.

Лев

В этот день любовные удачи Львов не в последнюю очередь зависят от их общительности и мобильности. Успех будет чаще ждать их на забытых или еще недостаточно изученных маршрутах. Хорошим моментам могут сопутствовать материальные или другие мелкие проблемы, которые многие Львы примут близко к сердцу.

Дева

Влюбленным Девам сегодня стоит вести себя как можно осмотрительнее. Этот день провоцирует ссоры, в том числе на почве старых сюжетов и прошлых ошибок. В отношениях возможны вспышки ревности, досадные несовпадения личных расписаний или приоритетов. Начинать в этот период новый роман «себе дороже».

Весы

Сегодня в делах сердечных Весов ждут те или иные недоразумения. Звезды советуют им не винить во всем себя или партнера, так как причина досадных неувязок часто будет крыться в неудачных обстоятельствах. Не стоит ссориться из-за внешних причин, особенно если в паре не изжиты внутренние проблемы.

Скорпион

В этот день любовные приключения способны привести Скорпионов на грань кризиса. Многим представителям знака придется проявить чудеса ловкости и изворотливости для того, чтобы уладить возникшую проблему хотя бы частично. Может появиться повод для повторного разговора с пассией на деликатную тему.

Стрелец

Сегодня Стрельцы рискуют пережить минуту разногласий с любимым человеком. Вероятность ссоры возрастет, если влюбленные работают вместе или за что-то конкурируют. Не последнюю роль сыграет самолюбие. Многие Стрельцы остро воспримут активность соперника, особенно если он вдруг появился из прошлого.

Козерог

Сегодня Козероги могут столкнуться в своих любовных делах с теми или иными нервирующими помехами. Скорее всего, они не будут иметь прямого отношения к их личной жизни – тем досаднее будет необходимость считаться с внезапными осложнениями и вносить в свои романтические планы вынужденные поправки.

Водолей

Сегодня у Водолеев не все гладко в личной жизни. Несмотря на правильность их позиций, они могут столкнуться с тем или иным затруднением. Возможно, это будет мелочность любимого человека или некая деликатная проблема в паре. Для прояснения всей картины событий может потребоваться несколько недель.

Рыбы

Рыбам стоит помнить, что сегодня возрастает риск острых размолвок в любовных отношениях. Часто ссора будет иметь предысторию, поэтому распутать клубок противоречий вряд ли удастся быстро и безболезненно. Прежде чем выдвигать свои претензии или отвечать на чужие, полезно подумать над аргументами.