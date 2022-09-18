Прошлое напомнит о себе — любовный гороскоп на 19-25 сентября

Сохраняется тенденция ассиметрии в симпатиях, а также конфликтность в отношениях у многих пар.

Многие конфликты закончатся окончательным разрывом по твердой инициативе одной из сторон. Второй стороне в большинстве случаев стоит это приветствовать — ведь на самом деле нет ничего хуже неизвестности или попыток реанимировать то, что совсем не жизнеспособно. В некоторых отношениях разрыв будет ощущаться как черная неблагодарность. Но даже в этом случае вы очень скоро поймете, что это было лучше для вас, и будете привествовать то, что случилось именно так, а не иначе. Есть тенденция к тому, что оставленные люди не будут долго переживать по поводу разрыва. Для некоторых людей неделя принесет появление старых партнеров или появление новых.

В понедельник, 19 сентября, Меркурий, находясь в стадии ретроградного движения, совершает вторую оппозицию с Юпитером. Конфликты обостряются, и, поскольку и Юпитер тоже ретрограден, оба могут не совсем правильно оценивать ситуацию. Тем не менее, правы партнеры или нет — не очень существенно, все идет к концу споров. При этом Луна находится в тихом и мирном для себя месте, в Раке, смягчая жесткость людей, повышая их эмпатию. Если даже не удается помириться, по крайней мере, у людей есть шанс сохранить человеческое лицо.

Вторник, 20 сентября, Луна еще в Раке, формирует секстиль к Солнцу. Для тех, у кого сейчас нет никаких конфликтов в важных отношениях, день просто прекрасный в плане отношений.

В среду, 21 сентября, Луна во Льве. Хорошее время, чтобы проявить внимание, уважение и восхищение по отношению к любимым, порадовать их чем-то.

В четверг, 22 сентября, Луна еще во Льве, но формирует оппозицию к Сатурну, и для некоторых пар есть опасность поссориться.

В пятницу, 23 сентября, Солнце переходит в Весы, а Меркурий — в знак Девы. Ожидаем разнообразные изменения в отношениях. Чьи-то отношения рвутся, чьи-то начинаются, или предпринимаются попытки их начать. Луна тоже будет в Деве, и день чреват «разборами полетов», которые не утихнут до воскресенья включительно.

В субботу, 24 сентября, Луна в Деве формирует квадратуру с Марсом. День для отношений плохой — много трений, конфликтов и придирок, а также путаницы и вмешательства третьих лиц.

В воскресенье, 25 сентября, Луна в Деве почти до ночи делает соединения с Меркурием и Венерой. Некоторые пары могут поссориться или начать выяснять отношения на почве каких-то придирок или важных для одной из сторон деталей. Для большинства отношений день тревожный и нехороший. Ближе к ночи Луна перейдет в Весы. Но мало кому этот переход принесет усмирение противоречий — некоторые оставленные люди могут захотеть возобновить выяснение отношений. Если это вы — удержитесь от этого желания, ведь завтра на работу.

Овен

На этой неделе Овнам предстоит чаще обсуждать с любимым человеком те или иные мелочи, уступая при этом ему или ей последнее слово. Именно такие разговоры станут тестовыми для их чувств, показывая истинную степень их заинтересованности в мнении своего партнера или уважения к его личным потребностям.

Телец

На этой неделе Тельцам будет важно не только общение с партнером, но и его помощь в некоторых практических вопросах. Не исключены мелкие разногласия. Личные позиции самих Тельцов прочнее в первой половине недели, именно в это время им стоит подчеркивать свою привлекательность или продвигать свое мнение.

Близнецы

В личной жизни Близнецов на этой неделе ожидается рубежный момент. Им придется либо о чем-то поговорить с любимым человеком, либо основательно поразмышлять на волнующую их тему в одиночестве. Вероятно, вопрос окажется настолько значимым, что потребует дополнительного исследования и паузы в романе.

Рак

Влюбленным Ракам эта неделя дает немало дополнительного материала для раздумий, которым не стоит пренебрегать. В начале недели может быть слишком много эмоций. Важный разговор с любимым человеком лучше отложить до выходных, когда будет накоплено достаточно информации и появятся некоторые выводы.

Лев

Влюбленных Львов эта неделя сделает дотошными, мелочными и меркантильными. Обстоятельства вынудят их стать прагматиками, придающими значение деталям, или скептиками, вынужденными во всем сомневаться. В активном развитии отношений или поисках любви лучше сделать перерыв. Важный день — воскресенье.

Дева

События этой недели вынудят влюбленных Дев изменить свое поведение, при этом им не все удастся сразу. Не исключено, что ради гармонизации отношений им придется подумать над своими манерами, речью, имиджем или стилем распоряжения деньгами. Важные разговоры, известия или события вероятны в выходные.

Весы

События этой недели медленно и неуклонно ведут влюбленных Весов к изменениям — но им стоит быть готовыми к тому, что не все случится в один миг. О многом им еще предстоит подумать, включая собственный имидж. Воскресенье укажет им на их роль в отношениях и на истинный баланс интересов в их паре.

Скорпион

Влюбленным Скорпионам события этой недели дают много интересной информации, но не дают главного — возможности лидировать или участвовать в отношениях на равных. Большинству Скорпионов пока придется смириться с навязанной им ролью, с той или иной формой зависимости от партнера или обстоятельств.

Стрелец

Стрельцам звезды подсказывают, что на этой неделе у них с любимым человеком могут участиться разговоры о мелочах. Многие вопросы останутся открытыми и отношения из-за этого не станут стабильнее. Необходимо отделять критично важные детали от надуманных проблем. Для свидания предпочтительнее среда.

Козерог

На этой неделе любовные переживания Козерогов дополнены весьма противоречивыми размышлениями. У многих Козерогов не будет надежной и полной информации о том, что их больше всего интересует. Если они решились на важный шаг в отношениях, им придется делать его в условиях недостаточной определенности.

Водолей

На этой неделе влюбленных Водолеев продолжают смущать те или иные детали, более того, их подозрения и сомнения могут получить новую пищу. Вместо того чтобы прямо спросить партнера о том, что им важно, многие Водолеи предпочтут теряться в догадках или искать нужную им информацию окольными путями.

Рыбы

На этой неделе влюбленным Рыбам важно помнить, что у партнера свой ритм общения и размышлений, а также о том, что он хочет быть услышанным и правильно понятым. Звезды советуют быть дипломатичнее и чаще прислушиваться к его словам, не дополняя их своими собственными фантазиями (особенно в выходные).