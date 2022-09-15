Инициативы приманят к нам удачу — гороскоп на 16 сентября

20-21 лунные сутки. Сегодня Луна в Близнецах добавит ситуациям динамики, повысит общительность, мобильность.

А также любознательность и предприимчивость. Возможны срочные дела, командировки, познавательные экскурсии, активный поиск дополнительной информации. Вектор внимания часто будет направлен в прошлое, вероятны поездки по забытым путям и встречи со старыми знакомыми. Стоит учесть высокую вероятность ошибок, мелкого травматизма и ущерба. Есть риск деловых, бытовых и любовных разногласий, претензий в связи с оказанием услуг. Желательно остаться открытым для диалога, проявить гибкость и пойти на временное соглашение.

Овен

Сегодня Овнам предстоит включиться в динамичный ритм событий. Этот день усиливает подвижность и общительность, сулит новости, приглашает к полемике и активным разъездам, зовет пройтись старыми маршрутами или поддержать давние связи. В круговороте дел ждут не только удачи. Возможны проблемы в общении с помощниками и попутчиками. Ссору может вызвать суета, небрежность или нетактичность в мелочах.

Телец

Сегодня Тельцам предстоит проявить больше деловитости, расторопности и легкости на подъем, иначе их обойдут более находчивые мобильные конкуренты. Но стоит помнить, что спешка и суета способны стать причиной досадных ошибок и убытка. Важно выяснять детали: погрешности принятого впопыхах выбора дадут о себе знать сразу или чуть позже. Могут всплыть интересные нюансы близкого или далекого прошлого.

Близнецы

Этот день побуждает Близнецов к действию, но создает им не самые комфортные условия для инициативы. Многим Близнецам придется попутно преодолевать сопротивление среды, согласовывая свои интересы с нуждами клиентов или вкусами близких. Возможны мелкие ссоры. Часть дел начнет буксовать, будут чаще напоминать о себе сюжеты прошлого. Стоит помнить, что соглашения этого дня могут оказаться временными.

Рак

Сегодня Раки могут попасть в зависимость от людей или обстоятельств, особенно в дороге и при поиске информации. Им придется смириться с мелкими осечками, локальными ссорами и предварительным характером многих данных. Суета и нервозность будут иметь хорошую сторону: удастся добыть ценные данные в связи с затянувшимся важным планом или проектом. Не исключены приятные встречи со старыми знакомыми.

Лев

Сегодня Львам стоит быть внимательнее в материальных делах: в суете и спешке возможны финансовые просчеты. Не стоит делать покупки в дороге и заключать сделки на ходу: ошибка может создать проблемы в будущем. Хорошие стороны дня связаны с познавательным общением. Возможна срочная командировка, расширяющая горизонты. Вероятны увлекательные поездки по забытым местам и встречи с людьми из прошлого.

Дева

Сегодня Девам придется стать активнее. В зависимости от ситуации не помешает смелость, ловкость, общительность, готовность конкурировать, маневрировать или учиться. Могут пригодиться навыки менеджера, финансиста или водителя. Вместо шага вперед многим Девам придется улаживать прошлое, порой чем-то рискуя. Возможны любовные ссоры, персональные разногласия на финансовой или производственной почве.

Весы

День дарит Весам отличное поле для деятельности. Сложатся условия для продолжения нужных им диалогов, для обучения, путешествий и восполнения пробелов в знаниях. Однако им придется учитывать высокую вероятность помех, вызванных их текущим положением. В пути и в интересных занятиях им могут мешать недуги или проблемы с обслуживанием. Часть успеха будет зависеть от тыла: помощников, техподдержки.

Скорпион

Сегодня для Скорпионов растут риски в текущих делах. Велика вероятность оказаться в непростой личной, дорожной или производственной ситуации. Не исключены разногласия и мелкий материальный ущерб. В этот день не обойтись без ловкости, гибкости, общительности, умения договариваться, маневрировать и ориентироваться в обстановке, готовности работать над ошибками прошлого, а также без чувства юмора.

Стрелец

День требует от Стрельцов активной обратной связи или готовности к конкуренции, возвращает их к старым темам или связям. Вероятны споры с партнерами и руководством, претензии по поводу оказания услуг или распределения ролей. Не исключен любовный конфликт. Наиболее ровными и комфортными окажутся контакты и совместные дела, не связанные с материальными интересами и борьбой за «место под солнцем».

Козерог

Для Козерогов этот день обещает стать беспокойным. Не исключаются срочные хлопоты, вызванные необходимостью переделки работ. Повод для тревоги и суеты может дать здоровье, питомец, помощник, используемый инструмент или техника. Возможна командировка. Возрастает риск мелких споров. Важно не замалчивает критичные нюансы и активнее обсуждать их, быть на связи и держать в курсе событий нужных людей.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям занять в жизни активную позицию и, по возможности, брать текущие дела в свои руки. Несмотря на риск осложнений, можно рассчитывать на подвижки во многих областях, особенно связанных с учебой, общением и разъездами. Исключение — дела финансовые и сердечные: здесь будут острее восприниматься помехи, а досадные издержки порой будут обесценивать предпринятый маневр.

Рыбы

Рыбам этот день может принести обострение домашней или деловой ситуации. Возможны напряженные моменты в семье и браке, разногласия с партнером, клиентом, посредником, покупателем, продавцом. Не исключен бытовой дискомфорт, поломка. Если не хочется портить приятные отношения или отказываться от выгодной сделки, придется согласиться на затяжной диалог. Не стоит браться за любые работы в доме.