Ходим по тонкому льду — любовный гороскоп на 17 сентября

Сегодня стоит быть осторожнее в отношениях — никакой инициативы и важных разговоров.

Овен

Для влюбленных Овнов этот день может стартовать с неприятного момента – например, размолвки с любимым человеком. Не исключено, что ее причиной окажутся мелочи, которым один или оба партнера в данный момент придают большое значение. Если случилось недоразумение, желательно прояснить его уже сегодня.

Телец

Влюбленным Тельцам сегодня может быть трудно угнаться за изменчивыми событиями. Многие Тельцы будут опаздывать с реакцией, но горевать по этому поводу им не стоит, так как пропустят они немного. Не жалейте, что не ответили на предложение своего партнера: скорее всего, это был его случайный каприз.

Близнецы

Для Близнецов этот день может пройти в режиме ссоры с любимым человеком. Нередко в этом будет доля их личной вины – например, они будут слишком неугомонными или гневливыми. Пригодится самообладание или сдерживающий фактор. Это не самый удачный момент для начала отношений и для сближения влюбленных.

Рак

В этот день обстоятельства скорее мешают, чем помогают влюбленным Ракам в их планах. Если вчера приключилось то или иное недоразумение, его отзвуки будут преследовать их и сегодня. Дружные пары рискуют поссориться по внешней причине, никак не связанной с внутренним психологическим микроклиматом.

Лев

Сегодня Львам может быть трудно сконцентрироваться на романтической части своих планов. Не исключено, что им придется делить свое внимание между делами сердечными и какими-то насущными хлопотами. Для важного свидания или обстоятельного разговора с любимым человеком эти сутки лучше не выбирать.

Дева

Этот день не обещает Девам легких путей в личной жизни. В сложившихся парах возможны острые разногласия, порой возникающие из-за повышенной занятости или обостренного самолюбия самих Дев. Девам, пребывающим в поиске любви и отношений, важно помнить, что они не обязаны нравиться всем и каждому.

Весы

Сегодня звезды не балуют Весов идеальными условиями для свиданий. Многим Весам придется отказаться от встречи или изменить ее план не в лучшую сторону, и не по своей воле. Не исключено, что их вынудят к этому деликатные личные обстоятельства. Лучше отказаться в этот день от попытки новых знакомств.

Скорпион

Сегодня влюбленным Скорпионам лучше отказаться от лишней активности, благодаря ей они рискуют втянуться в сомнительное приключение. Для Скорпионов, уже попавших в затруднительное положение, совет звезд в этот день будет противоположным: стоит предпринять все возможное, чтобы сгладить проблему.

Стрелец

В любовных отношениях Стрельцов сегодня сохраняется та или иная причина для беспокойства. Звезды рекомендуют осторожно относиться к разногласиям на мировоззренческой почве, даже мелким и невинным: именно они в ближайшее время способны создать в общении влюбленных наиболее чувствительные проблемы.

Козерог

Сегодня Козерогам лучше не ходить на романтические свидания и, по возможности, не планировать их в деталях. Этот день создает условия для мелких, но весьма критичных просчетов, которые обязательно дадут о себе знать в самый неподходящий момент. Дружным парам сейчас важно не ссориться из-за мелочей.

Водолей

Сегодня Водолеям хочется думать, что они управляют своей любовной историей, но это не всегда так. Часто они пропускают нечто важное или сами дают себя обмануть, но делают вид, что все идет по их плану. Не стоит спешить с выводами, так как некоторые детали нуждаются в уточнении, и на это нужно время.

Рыбы

Рыбы сегодня продолжают ходить в личных отношениях по тонкому льду, в любой момент рискуя столкнуться с какими-то сложностями. Это не тот момент, когда стоит форсировать события, лучше вести себя как можно сдержаннее. Не стоит провоцировать партнера на разговор, к которому он пока еще не готов.