Уделяем больше времени себе — гороскоп на 17 сентября

21-22 лунные сутки. Сегодня самым напряженным моментом может стать утро, но беспокойный фон способен сохраняться вплоть до позднего вечера.

В течение дня снизится эффективность усилий, могут копиться ошибки. Избежать перенапряжения и распыления внимания поможет знакомый план, шаблон или инструкция. Ход событий будет часто отсылать к делам прошлого. Луна в Близнецах заставит чутко реагировать на информационные потоки даже на фоне нервозности и усталости, что добавит материала для размышлений. Выявятся старые недочеты, над которыми настало время подумать и поработать. В этот день лучше не приступать к новым делам.

Овен

Утро начнется для Овнов с продолжения вчерашних событий. Не исключено, что начало этого дня застанет их в пути. В течение дня важно придерживаться плана и не откладывать оставшиеся срочные хлопоты, включая разъезды: чем ближе вечер, тем выше риск сбоев и недоразумений. У многих Овнов будет шанс выйти из этого положения, сделав нестандартный ход – например, ловко совместив выполнение двух задач.

Телец

Сегодня Тельцам не помешает убедиться в том, что они не допустили в своих текущих делах крупных просчетов, а также в том, что были честны и аккуратны их партнеры, помощники или подопечные. В то же время рано отчаиваться, если досадная ошибка все же случилась: в течение ближайших недель будет шанс поправить отдельные мелочи, хотя такие исправления могут быть сопряжены с расходами и хлопотами.

Близнецы

Близнецы вплоть до ночи будут стремиться держать свой вчерашний темп. Не исключено, что утро начнется для них со стресса. В течение дня энергии у них станет меньше, они начнут чаще ошибаться, преследовать туманные или ложные цели. Есть риск травм из-за усталости и раздражительности. Сохранить работоспособность и успешно завершить дело им поможет план, профессионализм или самоорганизованность.

Рак

Раки вплоть до ночи будут вынуждены ориентироваться на правила среды, в которой очутились. Раки-домоседы продолжат интересоваться внешними событиями и пытаться извлечь из них информацию. Возможны приключения в пути и мелкие размолвки с близким окружением – например, попутчиками или соседями. Не стоит планировать на этот день индивидуальные инициативы и пытаться поставить себя в центр внимания.

Лев

Львам не стоит откладывать продолжение вчерашних занятий, но не стоит и ослаблять в них бдительность. Вплоть до ночи сохранится вероятность тех или иных просчетов, способных отразиться на материальном положении или доставить другие практические неудобства. Звезды советуют не выбрасывать чеки или сохранять цифровые следы финансовых операций: возможно, в обозримое время к ним придется вернуться.

Дева

Сегодня Девам не удастся выйти из игры, сбавить темп или сбросить с себя груз забот. День может стартовать с аврала или нервозности. Нелегко достанется шаг в бизнесе, карьере. В работах этого дня выручит план, техническое задание или профессиональная поддержка, а также целеустремленность, личная техника безопасности и готовность к обострению отношений ради цели. Вечером важно сбросить напряжение.

Весы

Этот день пройдет для Весов во вчерашнем ритме, но по мере развития событий и возможностей, и энтузиазма у них будет становиться меньше. В конце дня станет ясно, насколько им удалось подстроиться к обстоятельствам и извлечь из них пользу. Не стоит огорчаться из-за невольных упущений и вынужденных ошибок: сейчас без них не обойтись и лучше рассматривать их как полезные уроки, намеки или подсказки.

Скорпион

В этот день звезды не советуют Скорпионам расслабляться, забывать об основах техники безопасности, пренебрегать базовой подстраховкой, обрывать полезные связи, ссориться с техподдержкой и нужными сервисами. Вплоть до ночи есть риск кризисов и нештатных моментов, особенно в дороге и сложных работах. Если «форс-мажор» начался вчера, сегодня желательно успеть хотя бы временно выправить ситуацию.

Стрелец

Сегодня Стрельцам придется общаться с нужными людьми в заданном накануне режиме, который не всегда будет для них комфортным и благоприятным. Им стоит учитывать не только сиюминутный, но и потенциальный вред, который просчеты в общении могут нанести их планам, здоровью и репутации. Если имеет место ссора со значимым лицом, звезды советуют не «хлопать дверью», а соглашаться на дальнейший диалог.

Козерог

Козерогам не стоит надеяться на спокойный день: так или иначе, им будут напоминать о себе вчерашние проблемы и вызванные ими волнения. Козерогам, считающим задачу решенной раз и навсегда или не видящим в своих делах подвоха, не помешает проверить все еще раз: велика вероятность невидимых мелких упущений, которые вскоре обнаружатся. Важно держаться знакомого плана, шаблона, системы или инструкции.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям быть настойчивее и не выбывать раньше времени из игры. В этот день им важнее не добиться прогресса, а удержать позиции и у них это неплохо получится. Однако им не стоит считать себя безупречными и неуязвимыми. Контролируя ситуацию в целом, им придется смириться с тем, что ряд важных мелочей от них ускользает. Возможно, ради общей цели придется жертвовать деталями.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам вести себя осмотрительно и сдерживать свои порывы: любая мелочь может обострить отношения и накалить обстановку, особенно утром. Этот день пройдет под эгидой вчерашних событий и эмоций, которые способны стать благодатной почвой для разногласий и других неприятностей. Стоит исключить все начинания. В срочных делах важно помнить о подстраховке и технике безопасности.