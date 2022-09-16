Рисковать или держаться плана — финансовый гороскоп на 17 сентября

Сегодня очень важно понять, по какому пути мы хотим идти — от этого зависит наше финансовое будущее.

Овен

У Овнов в этот день могут сложиться неблагоприятные внешние обстоятельства. Не рекомендуется полагаться на деловых партнеров. В самый ответственный момент вы можете столкнуться с неисполненными обязательствами и нарушенными договоренностями. При ведении переговоров могут возникнуть серьезные разногласия, исключающие возможность компромисса. Относительно карьеры день также не вполне благополучный.

Телец

У Тельцов в этот день могут сложиться нестабильные отношения с коллегами и подчиненными. Не исключены спонтанные ссоры по совершенно незначительным поводам. Чтобы не провоцировать конфликт, старайтесь не высказывать критических замечаний в адрес коллег. Во второй половине дня рекомендуется воздержаться от проведения важных деловых встреч.

Близнецы

У Близнецов не лучший день для проведения рекламных мероприятий, участия в конкурсах, соревнованиях. Также лучше воздержаться от рассылки резюме и собеседований у потенциальных работодателей – вы сейчас вряд ли способны произвести благоприятное впечатление на людей, от которых зависит ваше трудоустройство. Также рекомендуется воздержаться от рискованных финансовых операций и инвестиций.

Рак

Раки в этот день могут почувствовать некоторую эмоциональную неустойчивость. Во всяком случае, вам будет сложнее отстаивать свое мнение и свою линию поведения. Поэтому это не лучшее время для личных инициатив. Бизнесмены могут почувствовать усиление конкурентной борьбы. Фрилансерам в этот день, возможно, придется потерять много времени на бесперспективных потенциальных клиентов.

Лев

Только открытый стиль поведения может привести Львов к успеху в профессиональной деятельности. Держитесь подальше от всевозможных сплетен, интриг, межличностных разборок в трудовом коллективе. И не ищите обходные пути в тех вопросах, которые не удается решить. Вторая половина дня неблагоприятна для поддержания деловых контактов, поездок и встреч.

Дева

У Дев не лучший день для финансовых взаимоотношений с деловыми партнерами. Крайне нежелательно давать деньги взаймы – вернуть их в дальнейшем будет непросто. Будьте готовы к тому, что ваши планы могут внезапно поменяться вслед за изменениями внешних обстоятельств. Уровень доходов от партнерского сотрудничества может оказаться меньше ожидаемого.

Весы

Непростой день ожидает Весов, занимающих руководящие должности. Дело в том, что сейчас вам может быть нелегко найти взаимопонимание с подчиненными. Их поведение может показаться вам непоследовательным и безответственным. И это может побудить вас к излишне эмоциональным поступкам, что неблагоприятно отразится на качестве ваших управленческих решений.

Скорпион

Непростой день ожидает Скорпионов, работающих в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса. Будьте внимательнее при расчетах за услуги с клиентами – вас могут попытаться обмануть или обвинить в некачественном сервисе. Во время профессионального обучения не следует браться за изучение излишне сложного материала – сейчас вам может быть трудно сосредоточиться.

Стрелец

Стрельцам, работающим в офисе, возможно, придется часто иметь дело с поломками компьютерной и офисной техники. Не исключены внезапные отключения электричества. Поэтому лучше воздержаться от серьезных работ и чаще делать резервные копии электронных документов. Будьте терпимее к ошибкам коллег, воздержитесь от высказывания критических замечаний.

Козерог

У Козерогов в этот день могут осложниться отношения с начальством. Возможно, это будет связано с ложной информацией о вас, которую получит начальство. Так или иначе, но ваша деловая репутация может несправедливо пострадать. Не исключены также трудности при работе с клиентами. На фоне общей неустойчивости в делах старайтесь не браться за важные и ответственные дела.

Водолей

У Водолеев сложный день для применения имеющихся профессиональных познаний в практической деятельности. Возможно, вы осознаете, что вам не хватает квалификации и практических навыков для успешного решения текущих вопросов. Отношения с коллегами по трудовому коллективу оставляют желать лучшего. Возможно, в некоторых случаях имеет смысл воспользоваться своими деловыми связями.

Рыбы

У Рыб в этот день возрастает вероятность производственного травматизма и всевозможных технических сбоев, поломок. Если вы работаете с техникой и механизмами, то будьте осмотрительнее, соблюдайте правила техники безопасности. Воздержитесь от пусконаладочных работ и испытаний новой техники. Другая потенциально проблемная тема может быть связана с рискованными финансовыми операциями.