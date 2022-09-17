Примешиваем к делам фантазию — финансовый гороскоп на 18 сентября

Сегодня полезно креативить на работе — фантазия поможет в самых сложных моментах.

Овен

С утра у Овнов благоприятное время для подготовки финансовых отчетов. Допустимо заниматься оформлением ипотечных кредитов и договоров на страхование недвижимого имущества. Также можно начинать или продолжать работу по инвентаризации недвижимой собственности. Вторая половина дня, напротив, может быть связана с осложнением отношений между арендаторами и арендодателями.

Телец

Тельцам рекомендуется проводить деловые встречи в первой половине дня. Особенно это относится к контактам с серьезными, состоявшимися деловыми людьми, которые старше и опытнее вас. Используйте имеющиеся у вас деловые связи для решения актуальных вопросов. Вторая половина дня неблагоприятна для взаимоотношений с коллегами и подчиненными.

Близнецы

Наиболее важные и ответственные дела Близнецам лучше выполнять в первой половине дня. Причем, чем раньше вы приступите к работе, тем больше успешнее сделать. Особенно это относится к решению материальных и финансовых вопросов. Вторая половина дня неблагоприятна с точки зрения принятия финансовых решений. Нельзя полагаться на удачу при финансовых инвестициях в рискованные спекулятивные проекты.

Рак

Если Ракам сегодня требуется проявить инициативу в каком-либо ответственном деле, то лучше сделать это с утра пораньше. В это время вы будете способны на взвешенные поступки. Также ваши инициативы могут быть поддержаны. Вторая половина дня может быть связана с некоторой эмоциональной неустойчивостью в вашем поведении, что может негативно отразиться на результатах деловой активности.

Лев

Львам в этот день предстоит принимать сложные решения в условиях дефицита достоверных сведений. Наиболее удачное время приходится на утро. Вы сможете грамотно проанализировать состояние своего бюджета и принять правильные решения. Вторая половина дня неблагоприятна для деловых контактов и поездок. Консультантам сетевого маркетинга пока лучше воздержаться от проведения рекламных мероприятий.

Дева

С утра Девам рекомендуется сосредоточиться на учебе, контактах, обмене информации. Это хорошее время для научных исследований, проектно-конструкторских работ и планирования. Используйте в полной мере возможности интернета для поисков необходимой информации. Вторая половина дня может быть связана с неудачными инвестициями и сложностями во взаимоотношениях с акционерами.

Весы

Весам звезды советуют проявить максимум активности в первой половине дня. Это удачное время для выполнения плановых заданий. Возможны финансовые поступления на ваш банковский счет. Руководящие работники смогут принять взвешенные управленческие решения. Вторая половина дня неблагоприятна для взаимоотношений с начальством.

Скорпион

В этот день Скорпионам рекомендуется держать под личным контролем свои дела и никому ничего не делегировать. Утренние часы благоприятны для учебы, деловой переписки и контактов с людьми из других стран и регионов. Также немаловажно поддерживать на высоком уровне свою деловую репутацию. Вторая половина дня может быть связана с внеплановыми проверками, ревизиями.

Стрелец

Чем тише и незаметнее будут вести себя Стрельцы, тем результативнее сложится этот день. Наиболее продуктивное время приходится на утро. Успешно идет работа, связанная с неофициальной подработкой, выполнение частных заказов. А вот работа в составе группы может быть связана с осложнениями. Будьте готовы к неожиданным переменам, чтобы подстраховаться от риска убытков.

Козерог

Козерогам в первой половине дня рекомендуется больше времени уделять деловому взаимодействию в составе небольшой группы единомышленников. Также это хорошее время для планирования и согласования планов с деловыми партнерами. Переговорный процесс может быть согласован, даже если он ведется на многосторонней основе. Вторая половина дня неблагоприятна для ведения переговоров.

Водолей

У Водолеев в первой половине дня могут установиться конструктивные отношения между начальством и подчиненными. Важно суметь сконцентрироваться на поставленной задаче и не отвлекаться – сегодня для вас это реально. Вторая половина дня может быть связана со слишком трудными заданиями, на решение которых вам может не хватить квалификации. Отдавайте предпочтение простой работе, в которой у вас имеется большой опыт.

Рыбы

Рыбы в начале дня могут почувствовать усиление интеллектуальных способностей. Успешно идут учеба, а также творческие виды деятельности. Хорошо заниматься деловой перепиской, дизайном, программированием. Контакты с иностранцами и людьми из других регионов могут оказаться полезными для вас. Вторая половина дня крайне неблагоприятна для финансовых спекуляций с валютой на бирже.