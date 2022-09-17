Пора поднять важные вопросы — любовный гороскоп на 18 сентября

Не стоит замалчивать важные вещи — говорим о них открыто.

Овен

Сегодня между Овнами и их любимыми возможен весьма интересный и эмоционально окрашенный диалог. Предмет обсуждения вряд ли будет случайным. Возможно, это будет фундаментальная тема, волнующая обоих партнеров. Есть о чем поговорить парам, собравшимся вступить в брак, путешествовать или жить вместе.

Телец

Сегодня звезды советуют влюбленным Тельцам не только активно прислушиваться к своим собственным ощущениям и желаниям, но и ориентироваться на царящую вокруг них эмоциональную атмосферу. Она будет гармонировать с их текущим настроем и личными нуждами, а значит, подсказывать им правильные решения.

Близнецы

Сегодня влюбленных Близнецов может накрыть неожиданная сентиментальность. Владеющие ими романтические эмоции могут переплестись с потребностью в привязанности и общем доме. Не исключено, что именно в этот день они начнут активнее рисовать себе приятные картины совместной жизни с любимым человеком.

Рак

Сегодня Раки способны обрушить на любимого человека настоящий шквал красноречия. Это особенно вероятно, если задеты их лучшие чувства, жизненно важные нужды или базовые убеждения. Им стоит помнить, что в такой момент они способны увлечься и сказать нечто, что однажды будет использовано против них.

Лев

Сегодня к привычным переживаниям влюбленных Львов добавляется скрытая сентиментальная нотка. Не исключено, что это сделает их уязвимее в реальности или в их собственном воображении. В таком настроении для них могут оказаться затруднены некоторые виды общения – например, легкий и беззаботный флирт.

Дева

В этот день Девы станут эмоциональнее. Им будет трудно удержаться от выражения своих чувств в словесной форме – например, написать любимому человеку письмо или вызвать его на задушевный разговор. При этом будет затронут критичный вопрос, с которым ни сами Девы, ни их партнеры пока не определились.

Весы

Сегодня Весам не всегда удается прийти к взаимному согласию с близким человеком, когда дело касается его убеждений. Не исключено, что цели самих Весов и взгляды их партнеров в чем-то разойдутся, и этот факт потребует обсуждения. Звезды намекают, что такой разговор может затянуться не на один день.

Скорпион

Сегодня Скорпионы настроены романтично, но вынуждены считаться с обстоятельствами. Свидание обещает стать для них приятным и окрашенным ностальгическими нотами. Часть их надежд может оказаться преждевременной. В разлуке общение влюбленных может принять форму весьма интенсивной удаленной переписки.

Стрелец

Этот день приглашает Стрельцов к более интимной форме общения с любимым человеком — что может подразумевать для них приватное свидание, особое внимание к сексуальной стороне своих отношений или доверительный разговор на деликатную тему. Это не самое подходящее время для легкого забавного флирта.

Козерог

Сегодня общение с любимым человеком требует от Козерогов дополнительной деликатности. Чувствительной зоной для их партнеров (а иногда и для них самих) могут оказаться убеждения, привычки, семейные традиции, те или иные нюансы культур, детали полученного в семье воспитания или происхождения.

Водолей

В этот день звезды советуют Водолеям следить за своими словами, чтобы не задеть ненароком в душе пассии «больное место». Не помешает удвоить внимание к деталям в переписке, особенно если она ведется на иностранном языке: невинная ошибка, совершенная по незнанию, может породить цепь недоразумений.

Рыбы

Сегодня не в интересах Рыб обсуждать свои чувства, но сделать это придется. Рыбам, лишенным в данный момент возможности поговорить с любимым человеком, предстоит поразмышлять над своей личной жизнью самим, зачастую смотря на нее чужими глазами. Возможно, будут подняты вопросы личных ценностей.