Контролируем эмоции — гороскоп на 18 сентября

22-23 лунные сутки. Сегодня Луна в Раке усиливает ностальгическую тягу к родным местам и близким людям.

Напряженные аспекты к ретроградным Меркурию и Юпитеру побуждают обсудить темы, связанные с домом, семьей или традиционными ценностями. Могут активно обсуждаться предварительные варианты покупки, продажи и аренды жилья, расселения или съезда, а также детали гостиничного бизнеса, управления совместными территориями или обучения на дому. Этот день склоняет к многословию и повышенной эмоциональности высказываний. Важно не давать преждевременных обещаний и не делать далеко идущих выводов без уточнений и проверок.

Овен

Овнов день приглашает к обсуждению семейных, жилищных или внутрикорпоративных дел. Может состояться совещание с домочадцами, земляками, партнерами, дольщиками или соседями, собеседование с потенциальными покупателями или продавцами жилья. Не исключены разногласия и вопросы из-за высоких ожиданий и масштабных потребностей самих Овнов. Не стоит забывать о промежуточном характере таких дискуссий.

Телец

Сегодня Тельцы могут стать участниками эмоционально окрашенных событий и дискуссий, из которых почерпнут для себя нечто интересное и приятное. Однако не стоит верить тем или иным людям на слово: возможны преувеличения и домыслы. Могут оставаться открытыми вопросы, связанные с домом, работой, медицинскими и косметическими услугами, регулярными маршрутами и каналами связи.

Близнецы

Сегодня Близнецы неравнодушны к материальному аспекту важной для них темы, но для них также имеют значение ее этические нюансы. Их может интересовать инвестиция в недвижимость, возможная моральная или финансовая отдача от творчества. День может подтолкнуть к расточительности под влиянием эмоций (ностальгии, любви, родственных чувств). Звезды напоминают, что многие траты сейчас преждевременны.

Рак

Раков этот день может сделать общительнее. Им будет трудно удержаться от выражения своего эмоционально окрашенного мнения в семейной или деловой дискуссии, в зале суда или в обществе авторитетов. Возможны гиперчувствительность и необъективность в обсуждении важных тем, связанных с домом и карьерой. Многие Раки будут весьма многословны в отстаивании своих убеждений, интересов и потребностей.

Лев

В этот день Львам лучше не стремиться на передний план, предпочесть уединение или пребывание дома. Не стоит бояться, что уход с арены событий повлечет за собой обрыв связей: сегодня новости настигнут везде (возможно, через земляков или родственников). В центре внимания могут оказаться темы, связанные с домом, семьей, бронированием жилья в путешествиях, учебой за рубежом, путешествием на родину.

Дева

Сегодня Девы склонны эмоционально реагировать на темы будущего и активно обсуждать его вероятные картины, в том числе финансовые. Могут вызвать интерес крупные личные или коллективные активы. День хорош для расширенной дискуссии на деликатную тему, в которую могут быть вовлечены члены семьи, старые друзья и доверенные лица. Набрасывая возможные варианты, важно не спешить с окончательным решением.

Весы

Для Весов день может ознаменоваться важным разговором – например, семейным. К официальным контактам сегодня не исключено излишне эмоциональное отношение. Желательно заранее оценить свои силы, если предстоит собеседование, экзамен, деловое совещание, консультация или выступление перед взыскательной аудиторией. В решении проблем этого дня может сыграть роль образование или родственная протекция.

Скорпион

Скорпионам этот день может принести вести из чужих краев или международных инстанций. Не исключены сообщения от дальних родственников, зарубежных партнеров и заказчиков, бывших учеников и попутчиков, подчиненных на аутсорсе, извещения из суда, банка, туристической фирмы или иностранного представительства. Велика вероятность отсрочки, если речь идет о командировке или другом дальнем путешествии.

Стрелец

Сегодня Стрельцам станет труднее вести любой разговор из-за повышенной чувствительности. У многих представителей знака она примет форму ностальгии по родине, сочувствия землякам или вины перед близкими. Могут начать активнее обсуждаться варианты временного возврата в забытые места или в старое жилье. Не самое плохое решение — выплеснуть лишние эмоции в литературном или музыкальном творчестве.

Козерог

Сегодня Козерогам не помешает вспомнить об искусстве эмоционально окрашенного доверительного диалога, так как многие контакты будут протекать для них именно в таком формате. Если они хотят доверия к себе и взаимопонимания, им придется проявить чуткость и сделать скидку на чувства своих собеседников даже в официальном диалоге. Это важно вдвойне в разговоре с членами семьи и соотечественниками.

Водолей

Сегодня Водолеям придется стать внимательнее к мелким, но весьма чувствительным деталям человеческого общежития. Они могут столкнуться с непредвиденными этическими или психологическими затруднениями в путешествии, в общении с иностранцами, попутчиками или гостями. Не помешает быть деликатнее в контактах с подчиненными и персоналом, бережнее отнестись к потребностям членов семьи и нуждам питомцев.

Рыбы

Сегодня Рыб ждет важный и еще не финальный разговор с кем-то из близких. В общении часто будут задеты их чувства. В число тем могут попасть материальные или моральные ценности, вопросы равновесия интересов в отношениях, семейные дела, жилищные обстоятельства, предполагаемые доходы от творчества, траты на отдых, образование или хобби. Родителям-Рыбам не помешает беседа с детьми или их учителями.