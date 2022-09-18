Не расслабляемся — любовный гороскоп на 19 сентября

Говорим больше о чувствах, дарим комплименты и устраиваем сюрпризы — отношения станут крепче.

Овен

Овнам сегодня придется чаще сталкиваться в своих личных отношениях с эмоционально окрашенными моментами. Не исключаются мелкие недоразумения, особенно при совместной жизни, тесном контакте со своей родней или с семьей партнера. Приветствуется чувство юмора, но важно, чтобы шутки не были обидными.

Телец

Тельцам не стоит пропускать этот день, если они мечтают о приятном свидании. Даже если оно не станет идеальным, в нем будет немало хороших минут, возможен неожиданный подарок. Многих Тельцов вдохновит оригинальный микс дружеской и романтической симпатии. Удачные сутки для сглаживания противоречий.

Близнецы

Сегодня Близнецы не прочь сделать партнеру нестандартный приятный подарок в знак любви и привязанности — или получить такой подарок от него. Обмен презентами способен поднять настроение и сгладить на время тлеющие в паре противоречия, но стоит помнить, что повод для разногласий все же остается.

Рак

Для влюбленных Раков это удачный день и звезды советуют им использовать его «по назначению». Самое время устроить свидание, попробовать обратить на себя внимание объекта симпатий, сделать (или попросить) оригинальный подарок. Приветствуются необычные решения, открывающие мир любви с новой стороны.

Лев

Сегодня Львы нуждаются в понимании со стороны партнера и жажду доверить ему свою тайну. Эмоциональная обратная связь, если таковая имеется, станет лучшим доказательством того, что человек рядом действительно оказался им близким. Львам, такой связи не получившим, может быть некомфортно в отношениях.

Дева

В эти сутки прошлое может показаться влюбленным Девам важнее настоящего. Одинокие Девы могут вновь попасть под влияние прежнего чувства и связанных с ним воспоминаний. Девам, состоящим в паре, будет проще сгладить размолвку с близким человеком, оказавшись вместе с ним в забытых романтичных местах.

Весы

Сегодня чувства влюбленных Весов противоречивы. Не исключено, что они попытаются найти «золотую середину» там, где это сложно или чревато. Звезды подсказывают, что идти против своих привычек будет не слишком критично в случайной любовной интриге, но в постоянных отношениях это добавит дискомфорта.

Скорпион

Сегодня влюбленных Скорпионов ждет что-то хорошее. Это может быть удачное стечение обстоятельств в личной жизни, благосклонность пассии или их собственный гармоничный настрой. Возможен обнадеживающий поворот в зарубежном романе. Может появиться надежда на завершение прежнего любовного гештальта.

Стрелец

Сегодня дела сердечные овеяны для Стрельцов тайной или сопровождаются противоречивыми призраками прошлого. Притяжением сродни магическому для них могут обладать былые чувства, незавершенные или запретные сюжеты. Возможно приятное, необычное и волнующее свидание у влюбленных друг в друга коллег.

Козерог

Этот день принесет Козерогам очень приятные впечатления, если они готовы настроиться на привычки и вкусы любимого человека. Ответное внимание им гарантировано – главное, не позволять себе едких замечаний и воздержаться от неудачных шуток. Если чувство юмора – не ваша стихия, не искушайте судьбу.

Водолей

От типичных Водолеев сегодня могут постоянно ускользать тонкие, но важные психологические моменты любовного свидания, исподволь влияющие на его гармоничный или неприятный ход. Им не помешает стать более чуткими, заботливыми и деликатными, даже если это кажется им необязательным или непривычным.

Рыбы

Сегодня звезды обещают Рыбам гармонизацию любовных отношений, но не советуют в них полностью расслабляться. Не исключается знакомый по прошлому момент самообмана или неоднозначная новая ситуация, не имеющая аналогов. Свободные Рыбы могут увлечься необычным человеком с загадками или странностями.