Все будет получаться в лучшем виде — гороскоп на 19 сентября

23-24 лунные сутки. День настраивает на приятный лад.

Он будит теплые чувства, усиливает романтические и ностальгические переживания, сулит оригинальные покупки и находки, хорош для занятий кулинарией, садоводством, домашним уютом и художественным творчеством. Но даже в минуты гармонии не исключен дискомфорт. Возможна гиперчувствительность к отдельным вещам и продуктам. Могут оказаться с подвохом обновки и подарки. Луна в Раке может спровоцировать капризы и навязчивую заботу, болезненную привязанность к традициям, старым друзьям или бывшим любимым. Важно отличать истинные потребности и чувства от иллюзорных.

Овен

Этот день напоминает Овнам о важности домашнего уюта и добрых теплых отношений с близкими людьми. Он подходит для приятных обновлений в жилище (особенно если хочется сделать что-то особенное и придать обстановке «изюминку»). Во избежание лишних недоразумений и возвращения старых обид звезды советуют мириться с необычными нуждами своих домочадцев, относиться с юмором к разнице привычек и вкусов.

Телец

Для Тельцов день обещает стать гармоничным. Источником приятных эмоций могут стать подвижки в личной жизни, домашних делах, отношениях с детьми или в общении с друзьями. Могут окупиться плоды творческого увлечения. Подходящий момент для отдыха в кругу близких людей, свидания, вечеринки, шоппинга, косметических процедур, занятий дизайном, посещения небольшого неформального мероприятия «для своих».

Близнецы

Близнецам этот день может принести неожиданные приятные приобретения. Многие Близнецы отдадут предпочтение не собственным вкусам, а бытовым нуждам или потребностям своих близких, купят что-то в дом, в семью или захотят порадовать своего домашнего питомца. В числе покупок сегодня могут оказаться весьма оригинальные приобретения с неоднозначным забавным дизайном или не вполне ясными функциями.

Рак

Ракам стоит осторожнее следовать за своими желаниями – и именно потому, что многие из них легко исполняются. То, чего очень хочется сейчас, вскоре может утратить часть своей волшебной привлекательности и стать обычным рутинным приобретением. С учетом данного нюанса, день хорош для косметических процедур, трат на себя, свиданий, потакания своим капризам и развития своих художественных талантов.

Лев

Львы вплоть до вечера будут повышенно эмоциональными. Это может выражаться в общей сентиментальности или в чувствительности к некому особому нюансу, которому они в данный момент придают значение. Для многих Львов такой темой может стать дом, семья, родина или особое воспоминание. Также это могут быть мелкие личные секреты – например, скрытые слабости, следы прошлого или сделанные тайком покупки.

Дева

Сегодня в рациональных Девах может проснуться капризный «внутренний ребенок». Их может поманить и замотивировать заветная мечта или давнее тайное желание, которое должно непременно исполниться в будущем. Даже если это иллюзия, многие Девы будут не прочь пофантазировать. Не исключена особая привязанность к бывшей любви или старому другу, родным местам, заброшенному семейному владению или раритету.

Весы

Сегодня Весам стоит лучше управлять своими эмоциями, чтобы вместо реальной цели не погнаться за миражом. Некоторым Весам придется подстроиться к особым желаниям начальства, друзей или близких людей. Умение разделить чужие чувства или принять чужие привычки благотворно отразится на текущем положении, но лучше избегать чрезмерной подстройки в стратегических вопросах: можно создать себе проблемы.

Скорпион

В этот день звезды не готовы исполнить крупные желания Скорпионов, но охотно делают им небольшие, приятные и необычные подарки. Возможна удача вдали от дома или в связи с зарубежными планами. Многие Скорпионы могут рассчитывать на гармоничные моменты в любви и дружбе, на появление точек пересечения интересов с партнерами или клиентами, на оригинальные подвижки в своих семейных или правовых делах.

Стрелец

Обстоятельства этого дня приглашают Стрельцов в мир глубоких переживаний, среди которых могут быть не только приятные. Хорошие моменты – например, ностальгические воспоминания о старых добрых временах – сегодня могут переплетаться с давними личными страхами и внушениями со стороны «коллективного бессознательного». Возможно временное решение семейного, жилищного, налогового или кредитного вопроса.

Козерог

Сегодня Козерогам помогает ладить с людьми взаимная дружба или симпатия. Хорошо, если она будет дополнена особым доверием, сложившимся благодаря общему прошлому. День хорош для семейных, романтических и других приватных встреч. Не стоит терять время, если вы хотите выразить чувства, уладить финансовый или иной деликатный вопрос.

Водолей

Сегодня на первый план для Водолеев выходят мелочи. Они могут быть связаны с выполнением повседневных работ или с подготовкой к важным событиям. Особое значение могут получить детали, касающиеся жилья или здоровья. В течение дня возможны неоднозначные моменты, в которых будет и смешная, и досадная грань. Не исключена повышенная психогенная чувствительность к отдельным явлениям или процедурам.

Рыбы

Рыбам день несет приятные переживания с особым оттенком. Они могут надеяться на гармонизацию личных отношений. Возрастет вероятность оригинальных покупок, неожиданных находок в быту и в творческой деятельности. Также сегодня есть условия для эмоционально насыщенного отдыха. Но нужна доля осторожности, особенно в любви и в финансовых делах: не исключено, что в чем-то судьба над вами подшутит.