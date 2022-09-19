Доходы начнут расти — финансовый гороскоп на 20 сентября

Именно с этого дня наше трудолюбие начнет давать плоды.

Овен

У Овнов отличный день для перспективных творческих начинаний. Вы сможете добиться прогресса в тех делах, инициатором которых являетесь вы сами. Очень важно, чтобы эти начинания имели элементы новизны. Можно пробовать свои силы в новых профессиях и в любых конкурентных видах деятельности типа участия в конкурсах, кастингах. Не лучший день для урегулирования юридических имущественных споров.

Телец

У Тельцов в этот день возрастает вероятность получения дополнительных доходов. Преуспевают те, кто имеет дистанционную работу, выполняет частные заказы клиентов, в том числе занимается фрилансом. Хорошо поработают строители и риелторы. Старайтесь браться за те дела, которые успеете сегодня же и завершить. Вместе с тем это не лучший день для инженеров и изобретателей.

Близнецы

Большое количество контактов может положительно отразиться на результатах работы Близнецов. Удачнее всего пойдут дела у тех, чья работа связана с частыми поездками и контактами: водители транспорта, курьеры, продавцы, консультанты. Также успешно может пойти работа с документами и информацией. Следите за тем, чтобы договорные отношения строго исполнялись.

Рак

Раки сегодня могут получить выгодный заказ, на выполнение которого не потребуется много времени. Хорошо нагружать себе большими объемами работы – это поможет вам выработать оптимальный стиль работы и повысить производительность труда. Также нагрузки по работе могут способствовать росту вашего профессионального мастерства. Используйте этот день для покупок.

Лев

Оптимистический настрой Львов может благотворно отразиться на деловой активности. Это хороший день для расширения круга личной ответственности в делах. Психологически вы будете готовы ставить перед собой масштабные задачи. Успешно пойдет учеба у студентов вузов и колледжей. Направьте свои усилия на обретение личностного развития - это положительно отразится на делах.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам подумать о вариантах получения дополнительных источников доходов. Возможно, вам предложат участие в какой-то финансовой схеме, предусматривающей получение процентов или дивидендов с вкладов – и это будет выгодно для вас. Работодатель может предложить вам выйти поработать во внеурочное время на подмене коллеги.

Весы

Весы, ведущие долгие переговоры о партнерском сотрудничестве, в этот день могут добиться решительного перелома к лучшему. Дело в том, что ваш потенциальный контрагент может радикально изменить свою прежнюю позицию, и это позволит вам заключить выгодное соглашение. В этот день вы способны проявить себя посредником, примиряя оппонентов.

Скорпион

Скорпионам в этот день, возможно, удастся добиться поставленных целей независимо от занимаемой должности. Внешние обстоятельства складываются благоприятно для широкого спектра деловой активности. Успешно складывается деловое взаимодействие между начальством и подчиненными. Также это удачное время для безработных – вы сможете найти ту работу, которую давно искали.

Стрелец

Стрельцам рекомендуется браться за ту работу, которая содержит в себе как можно больше элементов творчества. Вы с легкостью найдете оригинальные решения в нестандартных ситуациях. Успешно пойдет профессиональное обучение и научно-техническая деятельность. Могут реализоваться ваши планы найти выгодную работу на вахте.

Козерог

Козероги в этот день могут преуспеть в финансовой деятельности. Возможно, вам на банковскую карту поступит денежный перевод от родственников с целью оказания вам финансовой поддержки. Также велика вероятность того, что ваша заявка на получение ипотечного кредита может быть одобрена банком. Успешно идут строительные и ремонтные работы.

Водолей

Водолеи в течение сегодняшнего дня могут значительно укрепить и расширить свои деловые связи. Обращайте особое внимание на случайно полученную информацию – там могут содержаться ценные сведения и подсказки для вас. Спонтанно принятые решения могут оказаться единственно верными. Успешно могут поработать консультанты и продавцы в сфере услуг.

Рыбы

Рыбам рекомендуется укреплять отношения с коллегами и подчиненными в трудовом коллективе. Сейчас вы сможете рассчитывать на их всемерную поддержку. Методичный и планомерный труд может принести вам рост доходов. Не откладывайте дела в долгий ящик – они могут успешно решаться уже сегодня, хотя, возможно, придется подольше задержаться на рабочем месте.