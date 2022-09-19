Одна мелочь может испортить всю картину — любовный гороскоп на 20 сентября

Смотрим на крошечные проблемы — они могут испортить наши отношения.

Овен

На этот день Овнам лучше не планировать свидания и другие мероприятия, связанные с личной жизнью. Не стоит спешить и с важным разговором. Приятному общению может помешать целый ряд обстоятельств, начиная с неудачного настроя и заканчивая неподходящими внешними условиями для исполнения задуманного.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам наслаждаться каждой минутой, проведенной рядом с любимым человеком – особенно если им ближе не шумные фейерверки и яркие приключения, а формат спокойного общения родственных душ. Тельцам, предпочитающим активные игры и кипение страстей, придется подождать до завтра.

Близнецы

В этот день влюбленные Близнецы готовы проявлять особую нежную заботу по отношению к партнеру, если счастливы в личных отношениях, но склонны к необъяснимой меланхолии, если им что-то не нравится. Во втором случае им желательно получше разобраться в своих чувствах прежде, чем говорить о них вслух.

Рак

Сегодня Ракам важны их собственные потребности, но для любимого человека они готовы сделать исключение. Однако вполне возможно, что они будут сосредоточены на своих ощущениях и начнут уделять партнеру меньше внимания, чем он или она заслуживает. В случае ссоры или сомнений свиданий лучше отменить.

Лев

В этот день Львам лучше не гнаться за престижем и устроить свидание поскромнее. Также сегодня им не обязательно быть для любимого человека «вечным праздником» и выполнять в отношениях функции аниматора. Приватная обстановка с ноткой ностальгии окажется куда более уместной, чем шумные развлечения.

Дева

Девам звезды подсказывают, что это хороший день для уединенной встречи с любимым человеком (особенно в тайном условленном месте, о котором знают только двое). Даже если в настоящий период своей жизни вы очень заняты, лучше перенести хлопоты на другое время и провести эти сутки с близкой себе душой.

Весы

Сегодня Весам не стоит рассчитывать на значительный прогресс в своих любовных делах. Звезды советуют им не забывать о роковой роли эмоций этого дня, которые мешают подлинной искренности, часто искажают истинную картину отношений и могут заставить рассматривать себя и партнера в «кривом зеркале».

Скорпион

В этот день Скорпионы обладают загадочной способностью читать мысли и чувства любимого человека на расстоянии. Что касается общения тет-а-тет, большинству Скорпионов будет нетрудно подстроиться под любые прихоти своей пассии, если только они сами этого пожелают. Свидание им лучше не откладывать.

Стрелец

Стрельцам стоит помнить, что любовные успехи этого дня не являются тем, чего им на самом деле хочется, и не закрывают их базовые потребности в личной жизни. Мелкие жертвы, без особого труда приносимые ими сегодня во имя любви, на самом деле могут оказаться для них всего лишь временным компромиссом.

Козерог

Сегодня Козерогам важно обеспечить любимому человеку свой душевный отклик, ничем не обидев его. Они способны задеть чужие чувства бессознательно, но иногда могут вести «эмоциональный бой» намеренно. Многим Козерогам будет претить любой намек на ложь в отношениях, даже очень для них приятных.

Водолей

Сегодня положительные стороны свидания для большинства Водолеев исчезающе малы – зато отрицательные постоянно дают о себе знать, хотя и не лежат на поверхности. Это день, когда одна досадная неочевидная мелочь грозит испортить всю картину. Важную встречу или разговор лучше перенести на другую дату.

Рыбы

В эти сутки у Рыб прекрасно работает природное воображение, и им важно поставить его на службу любви, а не обратить ненароком против нее. Некоторые Рыбы способны настолько глубоко уйти в мир своих заманчивых грез, что упустят возможность прояснить или упрочить свои любовные отношения в реальности.