Что такое «Дамоклов меч» в астрологии и что он принесет с собой в сентябре

Нас ждет непростое время с тонной разговоров, конфликтов и компромиссов.

Дамоклов меч – это одна из напряжённых конфигураций планет, которая сложится через два дня после входа Солнца в Весы, традиционной точки Осеннего Равноденствия 23 сентября (04:00). Конфигурация будет активной и в карте новолуния 26 сентября (01:00).

На острие этой мощной и редкой конфигурации прямо по центру между ретроградными Сатурном и Ураном обоснуются ретроградный Юпитер и светила. Конфигурация Дамоклов меч, состоящая из двух других самостоятельных частей (Дротик и Секира), несёт повышенную тревожность и беспокойство в обществе, а событийно ближайший лунный месяц может оказаться связан с какими-то важными общеполитическими событиями из прошлого. По крайней мере, конфигурации планет вполне поддерживают такое суждение, при этом существует вероятность принятия громких вынужденных, не популярных решений в первую очередь в политическом спектре событий.

Таким образом, месяц Весов, стартующий с 23 сентября (это ещё и сезонный гороскоп на 3 месяца до точки Зимнего Солнцестояния) и следующее за ним новолуние в ночь с 25 на 26 сентября, похоже, становится периодом-плацдармом для жёсткого противостояния сторон, проявления амбиций, социальных штормов, идеологических и юридических баталий.

Кроме того, можно ожидать усиление влияния духовных и религиозных лидеров. Именно о таких перспективах рассказывает и конфигурация новолуния (26 сентября в 00:55 по мск), в которой соединение Солнца и Луны окажется в довольно точной оппозиции с Юпитером.

Положительным моментом в этой ситуации станет скорый переход Венеры (с 29 сентября), как планеты управляющей новолунием в свой родной знак Весов, что на всех уровнях отношений повысит договорной ресурс и способности к диалогу. При этом со 2 октября многим новым делам поможет и разворот Меркурия с ретроградного на прямое движение.

Карта Осеннего Равноденствия в астрологическом символизме, соответствующая переходу Солнца в кардинальный знак Весов, является в некотором роде символическим «полнолунием года», так как отстоит от начала нового астрологического года (20 марта – Весеннее равноденствие) – на полгода. И по своей сути в отличии от начальной энергии Солнца в личностном Овне на первый план выдвигает сферы партнёрства, сотрудничества и договоров. В этот период времени (месяц Весов) есть возможность улаживать самые главные вопросы путём переговоров и дипломатии.