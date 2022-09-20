Не боимся рисковать — гороскоп на 21 сентября

25 лунные сутки. Сегодня взаимодействие Луны во Льве с другими планетами добавляет энергии и дает определенное поле для действий.

Аспекты Луны к Меркурию и Юпитеру намекают на значимость новостей, особенно утренних. Несмотря на прилив оптимизма, настоящему прогрессу и полной уверенности будет что-то мешать. Возможно, это будет неопределенность в мелочах, отсутствие нужных людей или нехватка точной информации, без которой сомнительны все дальнейшие действия. Важно черпать позитивные эмоции из доступных занятий. Это подходящий момент для креатива, игр, спорта. Можно уделить больше внимания детям и питомцам.

Овен

Этот день стартует для Овнов с позитивной ноты. Звезды советуют успеть сделать как можно больше в первой половине суток, так как в это время будет максимальным поток личной удачи. Не стоит выбирать скучные и монотонные занятия. Обстановка дня располагает к приключениям, играм, активному отдыху и расширению возможностей. Приветствуются умеренные спортивные нагрузки, согласованные с самочувствием.

Телец

Сегодня Тельцам стоит найти время для домашних дел и общения с домочадцами, включая детей. День подходит для обновления или укрепления авторитета. Может вызвать интерес удаленное жилье, расположенное в чужих краях, или связь с дальней родней. Возможно появление в доме гостей, которых вы давно не видели. Независимо от планов, стоит заранее очертить границы допустимого.

Близнецы

События этого дня поднимут Близнецам настроение и дадут импульс для творчества. Нечто позитивное может произойти в их непосредственном повседневном окружении, в интересующих их далеких краях или в их сетевой группе по интересам. Однако поле действий может оказаться ограничено из-за ожидания со дня на день важных новостей. Важное событие может назревать в доме или семье в связи с недвижимостью.

Рак

Сегодня у Раков может проснуться или усилиться интерес к высоким заработкам и (или) крупным тратам. Возможно улучшение благосостояния за счет карьерного роста, но не исключено также приобретение ряда вещей в расчете на будущий доход. Этот день снижает интерес к рутинному шоппингу — куда больше внимания будут привлекать дорогие, модные или престижные приобретения, подчеркивающие жизненный успех.

Лев

День помогает Львам выйти из тени и вновь напомнить о себе своему дальнему и близкому окружению. При этом они могут рассчитывать на определенный успех. Утро начнется для них с доброй вести или хорошей идеи. Многим Львам в начале дня подвернется счастливый случай, позволяющий им задействовать свой потенциал или воспользоваться протекцией. Особенно удачливыми могут оказаться Львы, рожденные в июле.

Дева

Сегодня Дев ждет удача в тайных приключениях и в самоотверженной работе на чужие интересы (это может быть самоотдача в творчестве, в заботе о детях, друзьях или семье). День может подсказать остроумную идею выхода из кризиса или вариант адаптации к сложной обстановке. Стоит помнить, что это переходный момент: близкие новости внесут в планы те или иные коррективы, дадут новую пищу для раздумий.

Весы

Сегодня самым информативным и удачным периодом суток для Весов обещает стать утро. Именно в это время придут важные новости или ценные идеи, помогающие им выбрать правильный вектор внимания и стиль поведения. Стоит помнить, что ситуация содержит в себе долю неясности. Даже если вы полны сил, звезды советуют воздержаться от необратимых шагов и пока ловко лавировать в предложенных обстоятельствах.

Скорпион

Скорпионам этот день дает шанс в творчестве, любви, карьере, в рекламной сфере или на ниве родительства. В зависимости от ситуации он будет повторным или предварительным. Если это аванс, звезды советуют не торопиться раскрывать все свои таланты. В случае повторного шанса желательно показать, что вы умеете работать над ошибками. В любом случае пока не стоит рассчитывать на оконательный и моментальный успех.

Стрелец

Сегодня Стрельцам вновь улыбнется удача, и если они хотят воспользоваться ею в полной мере, им стоит быть готовыми к встрече с ней уже с утра – например, подготовить нужный канал связи или транспортное средство. Но стоит помнить, что общая картина событий сейчас далека от идеальной, и везение в одних сферах будет сопровождаться вынужденной заминкой в других. Возможно, будет недостаточно информации.

Козерог

Для Козерогов день может начаться с роста оптимизма в сложном деле или неожиданной удачи в критичной для них сфере. Звезды советуют отнестись к подарку судьбы спокойнее и не обольщаться мыслью об окончательном закрытии темы. Вероятно, впоследствии вскроются неполадки, потребуются дополнительные усилия или за успех придется чем-то заплатить. Не стоит действовать в условиях нехватки нужных данных.

Водолей

Сегодня Водолеям не стоит терять время, если они хотят вернуть себе чье-то расположение, добиться внимания к себе влиятельного лица или создать предпосылки для расширения своей целевой аудитории в близком будущем. Особенно хороша для этого первая половина дня. Желательно не пропускать утренние сообщения, особенно поступающие издалека: сегодня они могут нести важное уточнение или предупреждение.

Рыбы

Сегодня Рыбам стоит совместить рутину и творчество. Усилия этого дня не снимут проблему окончательно, но позволят получить опыт или дадут понять, что задача решаема. Заодно, креатив может принести отсроченную выгоду. Звезды советуют не торопиться с необратимым шагом, касающимся услуг, работы, сотрудничества или здоровья. Не стоит пропускать новости о партнерах (конкурентах) и их намерениях.